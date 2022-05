Bộ GTVT "xử" mạnh tay một số nhà thầu ở dự án cao tốc Bắc - Nam

Cục Quản lý Xây dựng và Chất lượng công trình giao thông (Cục QLXD&CLCTGT, Bộ GTVT) cho biết, dự án thành phần Cam Lộ - La Sơn đã được Bộ chỉ đạo Ban QLDA đường Hồ Chí Minh cắt chuyển 1,49 km (0,56 km thuộc gói thầu XL3 và 0,93 km thuộc gói XL5) và một số đường đầu cầu, đường đầu hầm chui tại các gói thầu XL3, XL5 và XL7 của một số nhà thầu phụ cho nhà thầu chính thi công.

Sau chỉ đạo xử lý nhà thầu yếu, Bộ GTVT tiếp tục yêu cầu Ban QLDA đường Hồ Chí Minh, tư vấn giám sát kiểm soát chặt chẽ tiến độ các gói thầu, triển khai thi công đảm bảo tiến độ đã cam kết. Đến ngày 25/5, sản lượng thi công dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn Cam Lộ - La Sơn đến nay đạt 86%, chậm khoảng 1,3% so với kế hoạch.

Dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn Cam Lộ - La Sơn. Ảnh: Thế Anh

Tại dự án thành phần Vĩnh Hảo - Phan Thiết, theo báo cáo đến ngày 25/5, sản lượng đạt 38,4%, chậm khoảng 1,9% so với kế hoạch cam kết (tương đương giá trị 113 tỷ đồng, tương đương 8 ngày thi công).

Bên cạnh nguyên nhân khách quan do khó khăn về nguồn vật liệu đất đắp (mới được giải quyết dứt điểm ngày 20/5/2022), ảnh hưởng mùa mưa đến sớm, lý do khiến tiến độ dự án bị ảnh hưởng là do nhà thầu chưa quyết liệt tập trung thi công bù lại tiến độ.

Trước tình hình đó, Bộ GTVT đã chỉ đạo Ban QLDA 7 thực hiện cắt chuyển khối lượng 16,5 km và đang tiếp tục cắt chuyển khối lượng 4,5km của nhà thầu chậm tiến độ thuộc gói thầu XL02.

Đồng thời, yêu cầu Ban QLDA kiểm tra, giám sát chặt chẽ tiến độ lập điều chỉnh của các nhà thầu, đảm bảo đến ngày 30/6 phải đạt sản lượng 50,8% giá trị hợp đồng", đại diện Cục QLXD&CLCTGT thông tin.

Ban QLDA 7 cho biết, đơn vị mới bị điều chuyển khối lượng công việc 4,5 km đường là nhà thầu Viễn Đông. Ngày 24/5, Ban QLDA 7 đã hoàn tất thủ tục cắt chuyển toàn bộ công việc, đưa nhà thầu này ra khỏi công trường do năng lực yếu kém không còn khả năng thi công.

"Nhà thầu thay thế đơn vị mới bị cắt chuyển là Công ty Quản Trung - một doanh nghiệp quản lý nhiều mỏ vật liệu, có năng lực và đầy đủ thiết bị thi công", đại diện Ban QLDA 7 cho hay.

Cùng với việc xử lý nhà thầu thiếu năng lực, giải quyết dòng tiền cũng là nhiệm vụ trọng tâm Ban QLDA 7 đang chỉ đạo, phối hợp với các nhà thầu thực hiện để công việc làm đến đâu có thể nghiệm thu, giải ngân đến đó.

Ban QLDA 7 cũng đề nghị nhà thầu phải có bộ phận cân đối dòng tiền cho các đơn vị thi công ở dưới. Trong thời gian sản lượng thi công chưa kịp nghiệm thu, thanh toán phải cấp thêm tín dụng để công trường đủ tài chính triển khai.

Đồng thời, đẩy mạnh giám sát hiện trường, phối hợp giải quyết dòng tiền đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu đến ngày 30/6 thi công xong toàn bộ phần nền, đạt tiến độ 50,8% để lấy lại tiến độ bị chậm.