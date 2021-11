Bỏ hơn 16 tỷ đồng mua căn shophouse, nhưng trần nhà thấm nước nhiều năm không ai sửa chữa

Chị Diễm cho biết, cách đây hơn ba năm, chị ký "Hợp đồng mua bán khu thương mại dịch vụ" mua căn shophouse 1.12 tại dự án The Everich Infinity (290 đường An Dương Vương, quận 5) do Công ty CP Phát triển BĐS Phát Đạt làm chủ đầu tư. Theo hợp đồng, khu thương mại có diện tích sử dụng hơn 123m2 với giá mua hơn 16 tỷ đồng.

Clip ghi lại toàn cảnh cách khắc phục hiện tượng thấm nước tại căn shophouse trị giá hơn 16 tỷ đồng tại dự án The Everich Infinity. Clip: Quang Phương.

Khi công trình hoàn thành đưa vào sử dụng chưa được bao lâu thì xảy ra sự cố thấm nước trên trần nhà. Chị Diễm cho biết: Từ tháng 10/2019, hệ thống thoát nước có vấn đề nên nước từ trên trần nhà không rõ từ đâu cứ nhỏ giọt thẳng xuống nền nhà làm ướt và hư hỏng vật dụng.

"Tôi đã nhiều lần thông báo đến chủ đầu tư, Ban quản trị chung cư. Tuy nhiên, đến nay, họ khắc phục bằng cách cắt chai nhựa (loại 5 lít) để làm thành cái phễu hứng nước chảy trên trần nhà rồi bắt vòi câu xuống lavabo rửa chén" - chị Diễm nói.

Ngày 4/11, có mặt tại hiện trường, chúng tôi ghi nhận hình ảnh một chiếc bình nhựa bị cắt phân nửa úp ngược lên trần nhà, nơi có nước thấm xuống để hứng nước. Dưới bình nhựa, một dây dẫn nước bằng ống nhựa ruột gà được nối từ đáy bình rồi kẹp theo các đường ống khác dẫn thẳng xuống lavabo rửa chén tại khu dịch vụ này, nhìn rất mất mỹ quan.

Chị Diễm bức xúc: "Đây là khu chung cư thuộc dạng cao cấp, mới xây dựng. Riêng khu thương mại dịch vụ này tôi đã bỏ hơn 16 tỷ đồng để mua, sau đó đầu tư thêm vật dụng... Tuy nhiên, sự cố nước chảy từ trần nhà xuống đã làm ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động kinh doanh của chúng tôi. Tôi không hiểu vì sao, một sự cố như vậy mà tôi đã báo rất nhiều lần, đến nay họ vẫn không có biện pháp khắc phục dứt điểm".

Theo tài liệu của phóng viên, giữa Ban quản lý chung cư, nhà thầu Coteccons, chủ sở hữu đã nhiều lần họp bàn về vấn đề trên. Tuy nhiên, vẫn chưa có kết quả cuối cùng. Mới đây nhất, ngày 21/10 vừa qua, các bên lại tiếp tục họp bàn phương án xử lý chống thấm xuống căn hộ 1.12 nói trên.

Hình ảnh chiếc bình nhựa được cắt ra làm cái phễu hứng nước thấm từ trần nhà tại căn căn Shophouse trị giá hơn 16 tỷ đồng tại dự án The Everich Infinity. Ảnh: Quang Phương.

Tại cuộc họp này, chị Diễm yêu cầu xác định trách nhiệm và nghĩa vụ sửa chữa bảo hành hư hỏng về chủ đầu tư hay nhà thầu Coteccons hoặc Ban quản lý chung cư để khắc phục sửa chữa dứt điểm trước ngày 25/10. Sau khi sửa chữa, cần làm mới lại trần nhà và đền bù thiệt hại hư hỏng do ảnh hưởng bởi nước nhỏ xuống ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh từ ngày 2/10/2019 đến nay.

Tại cuộc họp này, phía nhà thầu Coteccons đề xuất phương án xử lý là lắp máng tạm bên dưới để các bên phối hợp kiểm tra và xử lý vấn đề.



Đại diện chủ đầu tư ý kiến: Phía chủ đầu tư mới ghi nhận được sự việc trên từ Ban Quản lý qua mail ngày 19/10, còn các sự việc xảy ra trước đó, chủ đầu tư không biết. Chủ đầu tư sẽ làm việc với nhà thầu, ban quản lý để trả lời bằng văn bản cho chủ sở hữu.

Tại cuộc họp này, chủ sử hữu đã không đồng ý với phương án mà nhà thầu Coteccons đưa ra là lắp máng tạm và yêu cầu xử lý dứt điểm trước 25/10.

Để ngăn nước nhỏ từ trần nhà xuống làm hư hại đồ đạt, vật dụng, chủ sở hữu phải dùng bìa giấy carton để che chắn tại quầy phục vụ của căn shophouse. Ảnh: Quang Phương.

Quá bức xúc, gần đây chị cho căng băng-rôn trước cổng căn shophouse của mình để phản ánh sự việc. Theo ghi nhận của phóng viên, đến nay, vụ việc vẫn chưa được xử lý.



Ngày 6/11, chúng tôi liên hệ với ông Nguyễn Văn Đạt, Chủ tịch HĐQT kiểm Tổng Giám đốc Công ty CP Phát triển BĐS Phát Đạt – người ký hợp đồng mua bán với chị Diễm nhưng số điện thoại không liên lạc được.

Chúng tôi tiếp tục liên hệ với bộ phận truyền thông của công ty nhưng điện thoại đổ chuông, không nghe máy.