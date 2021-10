"Khẩu vị" nhà đầu tư thay đổi, giá căn hộ chung cư tăng giữa dịch Covid-19

Giá căn hộ chung cư vẫn tăng

Theo Bộ Xây dựng, trong quý III/2021, tại nhiều địa phương đặc biệt là tại Hà Nội, TP.HCM, Bình Dương…, các doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh bất động sản phải tạm dừng hoạt động nên hầu như các dự án bị ngưng trệ, không có dự án được hoàn thành và mở bán.

Các bất động sản giao bán trên thị trường chủ yếu từ nguồn cung của các dự án mở bán trong giai đoạn trước. "Theo thống kê sơ bộ, số lượng nhà ở đủ điều kiện bán khoảng 20.000 căn, tương đương khoảng 60% -70% so với quý II", Bộ Xây dựng nêu.

Một dự án chung cư tại quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang trong quá trình hoàn công, chuẩn bị bàn giao căn hộ cho khách hàng.. Ảnh: Trần Kháng

Cũng theo Bộ Xây dựng, tại nhiều địa phương do thực hiện giãn cách nên giao dịch bất động sản thành công hầu như không đáng kể. Tuy nhiên, giá chào bán, cho thuê bất động sản hầu như không có biến động lớn.

Trong đó, giá nhà ở riêng lẻ, đất nền giảm (khoảng 1 đến 2%); giá mặt bằng thương mại cho thuê, căn hộ, nhà ở cho thuê mặt bằng giá giảm chung khoảng 2 đến 3%. Riêng giá căn hộ chung cư (bình dân, trung cấp, cao cấp) đều vẫn giữ giá hoặc vẫn tăng nhẹ (khoảng 1 đến 2%).

Chuộng căn hộ đã bàn giao

Theo chị Nguyễn Thị Oanh - một nhà đầu tư ở Hà Nội chia sẻ, nguồn cung căn hộ chung cư mới ở Hà Nội thời gian qua rất thấp, nhiều dự án phải dừng thi công để phòng chống dịch. Thực tế này khiến cho nhu cầu mua bán căn hộ chung cư đã qua sử dụng tăng cao hơn.

"Giá các căn hộ tại các dự án chung cư hình thành trong tương lai cũng khá cao. Trong khi đó, nhiều căn hộ đã qua sử dụng thì khá đa dạng, nhà đầu tư có thể lựa chọn", chị Oanh chia sẻ.

Theo Savills Việt Nam, trong quý III/2021, nguồn cung sơ cấp căn hộ TP.HCM khoảng 3.000 căn, giảm 70% so với cùng kỳ năm trước. Lượng giao dịch sơ cấp giảm 70% so với quý 2 và giảm đến 94% so với cùng kỳ năm trước, mức thấp nhất trong vòng 5 năm qua.

Tuy sức mua sơ cấp giảm nhưng sức mua lại tăng mạnh tại thị trường thứ cấp. Giao dịch sang nhượng tại nhiều dự án đang chuẩn bị hoàn công tăng cao đã kéo sức tiêu thụ của toàn thị trường trong quý vừa qua đạt hơn 90%.

Nhiều chung cư đã đưa vào sử dụng trên địa bàn quận Thanh Xuân (Hà Nội). Ảnh: Trần Kháng

Dữ liệu từ trang thông tin Batdongsan.com.vn cũng cho thấy, so với các dự án hình thành trong tương lai, dự án căn hộ sắp hoặc đã bàn giao vẫn có sức hút riêng với người mua ở thực. Ngay cả trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, hoạt động chuyển nhượng căn hộ hoàn thiện vẫn diễn ra khá tốt, đa số đối tượng mua ở các dự án mức giá tầm 2 tỷ đồng/căn đều thuộc nhóm có nhu cầu ở thực.

Xét trên phương diện giá, dù giá bán nhiều căn hộ hoàn thiện có thể tăng ít nhất 10-30% so với giá bán gốc của chủ đầu tư, nhưng với tốc độ tăng giá căn hộ sơ cấp tại TP.HCM thời gian gần đây, nhiều dự án hoàn thiện thậm chí có giá còn thấp hơn nhiều so với căn hộ đang triển khai.

So với tầm giá trung bình căn hộ sơ cấp TP.HCM hiện rơi vào từ 45-60 triệu đồng/m2, nhiều dự án đã hoàn thiện trên khu vực Bình Chánh, Bình Tân, quận 12, quận 6 với tầm giá giao động từ 35-40 triệu đồng/m2 được nhận định là mềm hơn và phù hợp với tài chính người mua ở thực.

Ở góc độ chuyên gia, bà Trang Bùi, Giám đốc thị trường JLL Việt Nam cho biết, nhu cầu thực về nhà ở của người dân TP.HCM hiện vẫn rất cao. Nguồn cung căn hộ hiện vẫn khá thiếu và mới chỉ đáp ứng được khoảng 15-20% nhu cầu.

Trong khi đó, theo bà Trang Bùi, giá nhà đất tại TP.HCM trong những năm vừa qua liên tục tăng khiến cho việc tìm ra dự án vừa túi tiền với không ít gia đình trẻ trở nên khó khăn hơn. Vì thế, các dự án căn hộ bàn giao giá đang ở ngưỡng vừa tầm, nằm tại các khu vực ngoại thành vẫn được người mua thực săn đón.