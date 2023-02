Ngày 11/2, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đang cùng các cơ quan liên quan điều tra, làm rõ vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên quốc lộ 1A.

Hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng trên quốc lộ 1A đoạn qua thành phố Đông Hà. Đây là địa phương duy nhất trên dải đất miền Trung chưa có đường tránh thành phố. Vì vậy, đã có rất nhiều vụ tai nạn giao thông cướp đi sinh mạng của người dân. Ảnh: Ngọc Vũ

Theo đó, vào lúc 8h57 ngày 11/2, tại khu vực gần ngã ba đường Hoàng Diệu giao Lê Duẩn (quốc lộ 1A), phường Đông Giang, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 1 người chết.

Vào thời điểm trên, mô tô biển kiểm soát 74B1-254.41 do Tr.V.B (sinh năm 1978, trú thôn Lại An, xã Gio Mỹ, huyện Gio Linh, Quảng Trị) điều khiển đang di chuyển theo hướng Bắc - Nam thì xảy ra va chạm với xe tải biển kiểm soát 74H-009.74 do Ph.C.T (sinh năm 1979, trú tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) điều khiển đi cùng chiều.

Quốc lộ 1A đoạn qua thành phố Đông Hà luôn tập nấp phương tiện xe tải, container chạy hỗn hợp với mô tô, xe máy... nên nguy cơ tai nạn giao thông rất cao. Việc đầu tư 4,2km đường tránh phía Đông, thành phố Đông Hà để giảm tải cho quốc lộ 1A là vô cùng cấp thiết, được lãnh đạo tỉnh Quảng Trị rất quan tâm, nhiều lần kiến nghị xin vốn Trung ương hỗ trợ nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả. Ảnh: Ngọc Vũ

Sau cú va chạm, mô tô bị trượt, khiến anh B ngã xuống đường tử vong.

Tiếp nhận thông tin, CSGT Công an tỉnh Quảng Trị đã có mặt tại hiện trường điều tra vụ việc.

Được biết, anh B là lao động chính trong gia đình có vợ và 3 người con, trong đó có 2 con nhỏ đang tuổi ăn học.