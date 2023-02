Quảng Nam: Tai nạn giữa xe tải và xe máy, một học sinh lớp 6 tử vong

Ngày 10/2, Công an thành phố Tam Kỳ (Quảng Nam) cho biết đang điều tra làm rõ vụ tai nạn giữa xe tải và xe máy làm một học sinh lớp 6 tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn khiến em học sinh lớp 6 tử vong. Ảnh: T.H

Theo đó, vào khoảng 11h ngày 10/2, tại đường Duy Tân (thuộc phường Hòa Hương, thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam) xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe tải mang biển kiểm soát 92C-065.09 do tài xế Ka Văn Quy (trú xã Tam Xuân 2, huyện Núi Thành, Quảng Nam) điều khiển đã va chạm với xe máy biển kiểm soát 92B1-380.81 do chị D.T.K.D điều khiển chở theo con trai là L.H.N (SN 2011, trú tại phường An Phú, thành phố Tam Kỳ).

Lực lượng công an có mặt tại hiện trường khám nghiệm và điều tra làm rõ nguyên nhân. Ảnh: T.H

Vụ va chạm giữa xe tải và xe máy làm cho hai mẹ con chị D. ngã xuống đường, xe tải đã kéo lê cháu L.H.N đi một đoạn làm tử vong tại chỗ, còn chị D. bị thương được đưa cấp cứu tại bệnh viện.

Hiện vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân.