Sáng ngày 28/11, tại TP.Đà Lạt, Bộ NNPTNT chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị Sơ kết thực hiện Nghị quyết số 22/NQ-CP của Chính phủ về ổn định dân di cư tự do và triển khai Chương trình bố trí dân cư theo Quyết định số 590/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Tại hội nghị, ông Lê Đức Thịnh – Cục trưởng Cục Kinh tế hợp tác và PTNT (Bộ NNPTNT) cho biết, trong những năm qua, việc ổn định dân cư đã được các bộ, ngành triển khai tích cực, các chính sách an sinh xã hội đã được triển khai sâu rộng, đời sống của người dân ngày càng được cải thiện cả về vật chất và tinh thần, dần từng bước ổn định cuộc sống, do đó đã hạn chế được tình trạng dân di cư tự do.

Ông Lê Đức Thịnh – Cục trưởng Cục Kinh tế hợp tác thuộc Bộ NNPTNT phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Văn Long.

Tuy nhiên, hiện nay tình trạng dân di cư tự do vẫn tiếp tục diễn ra ở một số địa phương, nhưng với số lượng không nhiều và đã giảm dần qua từng năm. Đặc biệt, số hộ đã di cư tự do từ giai đoạn trước hiện đang ở phân tán tại các địa phương nhất là tại các tỉnh Tây Nguyên chưa được bố trí ổn định vào các điểm dân cư theo quy hoạch còn tương đối lớn, khoảng hơn 16.000 hộ.

Các đại biểu tham dự hội nghị Sơ kết thực hiện Nghị quyết số 22/NQ-CP của Chính phủ về ổn định dân di cư tự do. Ảnh: Văn Long.

Theo Bộ NNPTNT, tình trạng dân di cư tự do đã kéo theo nhiều hệ lụy về kinh tế - xã hội, phá vỡ quy hoạch dân cư, quy hoạch đất đai, quy hoạch vùng sản xuất, phát sinh một số điểm nóng về an ninh chính trị, nhiều vụ khiếu nại khiếu kiện, tranh chấp đất đai kéo dài và tình trạng lấn chiếm, phá rừng xảy ra tại một số địa phương có dân di cư tự do đến, đặc biệt là khu vực Tây Nguyên.

Vùng quê Đam Rông, nơi có lượng người dân di cư tự do tập trung nhiều tại tỉnh Lâm Đồng đang ngày càng ổn định và phát triển. Ảnh: Thanh Chương.

Chính vì vậy, ngày 08/12/20218, Thủ tướng Chính phủ đã chủ trì Hội nghị giải pháp về ổn định tình hình dân di cư tự do tại tỉnh Đắk Lắk và ngày 1/3/2020 Chính phủ ban hành Nghị quyết số 22/NQ-CP về ổn định dân di cư tự do và quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường.

Nghị quyết ban hành đã kịp thời khắc phục được một số tồn tại, khó khăn, vướng mắc, đặc biệt đã thống nhất được về nhận thức, quan điểm chỉ đạo từ Trung ương đến địa phương trong công tác bố trí ổn định dân di cư tự do.

Bộ NNPTNT đặt ra mục tiêu ổn định đời sống cho hơn 16.000 hộ dân di cư tự do. Ảnh: Thanh Chương.

Sau Nghị quyết số 22, các địa phương đã tăng cường các giải pháp về quản lý đất đai, quản lý địa bàn và thường xuyên nắm tình hình về diễn biến dân cư đi, đến trên địa bàn nên tình trạng dân di cư tự do đi các tỉnh khác đã giảm mạnh so với giai đoạn trước.

Đến nay, từ tháng 3/2020 đến tháng 9/2022 tổng số hộ dân di cư tự do đã tự ổn định cuộc sống và số hộ được các địa phương bố trí, sắp xếp vào các điểm dân cư theo vùng dự án là hơn 8.000 hộ.

Bộ NNPTNT cũng đặt ra mục tiêu đến năm 2025, phấn đấu cơ bản không còn tình trạng di cư tự do và bố trí, sắp xếp ổn định cho khoảng 16.000 hộ vào vùng quy hoạch.