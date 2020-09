Bộ Nội vụ hướng dẫn việc kỷ luật Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai

Trước đó, 24/7, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã ra Quyết định 1514 thi hành kỷ luật cảnh cáo ông Đặng Phan Chung. Lý do, ông Chung can thiệp không đúng quy định vào hoạt động của các cơ quan tiến hành tố tụng.



Ông Đặng Phan Chung - Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh Gia Lai.

UBKT Trung ương sau đó đề nghị xử lý ông Chung về mặt chính quyền.

Bà Ayun H'Bút - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai sau đó ký hai văn bản 859, 860 gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV, Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Bộ Nội vụ xin ý kiến xử lý về mặt chính quyền đối với ông Đặng Phan Chung. Lý do, Thường trực HĐND tỉnh gặp vướng do chưa có quy định về thẩm quyền, trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật hành chính đối với cán bộ chuyên trách (ông Đặng Phan Chung do HĐND tỉnh bầu và Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn).

Mới đây, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa đã ký văn bản phúc đáp HĐND tỉnh Gia Lai: Đề nghị HĐND tỉnh Gia Lai căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức, quyết định kỷ luật của Đảng của UBKT Trung ương; Quy định của Tỉnh ủy Gia Lai về phân cấp quản lý cán bộ để đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý kỷ luật hành chính đối với ông Đặng Phan Chung, đảm bảo sự đồng thuận giữa kỷ luật Đảng và kỷ luật hành chính.

Được biết theo các quy định hiện hành, thẩm quyền xử lý kỷ luật ông Đặng Phan Chung thuộc về Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai là người ra quyết định thành lập Hội đồng kỷ luật.

Tuy vậy, hiện nay Gia Lai đang khuyết chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh. Ngày 24/9, HĐND tỉnh Gia Lai khóa XI, kỳ họp thứ 14 (chuyên đề) mới tổ chức họp xem xét miễn nhiệm và bầu một số chức danh của HĐND tỉnh, UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021. Sau cuộc họp này, Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai mới có thể kỷ luật hành chính ông Đặng Phan Chung - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch thường trực HĐND tỉnh Gia Lai.

Theo Bộ Nội vụ, tại Quy định 102 (năm 2017) của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày công bố quyết định kỷ luật về Đảng, phải xem xét xử lý kỷ luật về hành chính. Quyết định kỷ luật Đảng ông Chung của UBKT Trung ương công bố vào ngày 24/7, tuy nhiên đến nay đã gần 60 ngày, Gia Lai vẫn chưa thể xử lý hành chính đối với ông Chung.

Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái cho biết: "Sau khi bị UBKT Trung ương kỷ luật cảnh cáo, ông Đặng Phan Chung đã có đơn xin rút khỏi danh sách tái cử Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhưng xin tái cử vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025".