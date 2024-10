Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc

Chiều 8/10, tại Công an tỉnh Vĩnh Phúc, Đại tá Thân Văn Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Theo quyết định, Đại tá Lê Văn Tuân, Trưởng phòng Phòng chống tội phạm môi trường trong lĩnh vực công nghiệp, xây dựng, giao thông thuộc Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường - Bộ Công an đến nhận công tác và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc.

Đại tá Lê Văn Tuân (trái) nhận quyết định giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc. Ảnh Công an tỉnh Vĩnh Phúc

Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã trao quyết định và chúc mừng Đại tá Lê Văn Tuân được lãnh đạo Bộ Công an tin tưởng giao phó nhiệm vụ mới; đề nghị trên cương vị mới, Đại tá Tuân tiếp tục phát huy năng lực, sở trường, kinh nghiệm công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Giám đốc Công an tỉnh đề nghị Đại tá Lê Văn Tuân cần nhanh chóng tiếp cận địa bàn, lĩnh vực công tác được phân công phụ trách, không ngừng nỗ lực phấn đấu, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiếp tục xây dựng mối đoàn kết trong Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an Vĩnh Phúc ngày càng trong sạch, vững mạnh, gương mẫu, đoàn kết cùng Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu kịp thời với Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội tại địa phương.