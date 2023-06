Đại tướng Tô Lâm: "Cần dự báo sát diễn biến tình hình để đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự xã hội..."

Ngày 26/6, tại TP.Đà Nẵng, Đảng ủy Công an Trung ương (CATW), Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm 2023.

Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị. Dự hội nghị còn có ông Nguyễn Văn Quảng - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, Trung tướng Lê Tấn Tới - Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ - Thứ trưởng Bộ Công an và các lãnh đạo trong Ban Thường vụ Đảng ủy CATW.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an đánh giá, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến nhanh chóng, xuất hiện nhiều yếu tố phức tạp mới, tạo ra những thời cơ hết sức cơ bản, song cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức mới, lớn hơn tác động đến mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự của đất nước.



Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu tại hội nghị sáng 26/6. Ảnh: BCA

Tuy nhiên, Bộ trưởng Bộ Công an nhận định, từ đầu năm đến nay, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, sự phối hợp hiệp đồng chặt chẽ của các bộ, ban, ngành, địa phương, sự ủng hộ, giúp đỡ của các tầng lớp nhân dân và bạn bè quốc tế, lực lượng Công an nhân dân (CAND) đã nỗ lực phấn đấu, tập trung triển khai quyết liệt các chương trình, kế hoạch, giải pháp công tác đã đề ra nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu.

“Giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ, góp phần giữ vững ổn định chính trị, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của đất nước, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân”, Đại tướng Tô Lâm nêu rõ.

Bộ trưởng Tô Lâm còn cho rằng, trước diễn biến nhanh chóng của tình hình hiện nay, đòi hỏi phải kịp thời sơ kết, đánh giá một cách toàn diện, đầy đủ và sâu sắc kết quả các mặt công tác từ đầu năm 2023 đến nay để chỉ ra những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân nhằm dự báo sát xu hướng diễn biến của tình hình và từ đó có sự bổ sung, điều chỉnh các chủ trương, giải pháp công tác để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2023 và thời gian tiếp theo.

Đại biểu dự hội nghị do Bộ Công an tổ chức để sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm 2023. Ảnh: BCA

Tại hội nghị này, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu các đại biểu tập trung đánh giá những việc đã làm được, chưa làm được; xác định những chủ trương, giải pháp cần bổ sung, điều chỉnh để giải quyết có hiệu quả những vấn đề quan trọng nhất, cấp bách nhất đang đặt ra đối với nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng CAND hiện nay.

"Thống nhất về nhận thức và hành động để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm và những yêu cầu cấp bách cần giải quyết từ nay đến hết năm 2023. Với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, nói thẳng, nói hết để đánh giá đúng thực trạng của tình hình công tác. Đề nghị các đại biểu đề cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, nghiên cứu, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc.

Bên cạnh đó, cần nhận định, phân tích, dự báo sát xu hướng diễn biến của tình hình, nhận thức rõ thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đặt ra đối với nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, xây dựng lực lượng CAND...", Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh.

Được biết, hội nghị này dự kiến sẽ diễn ra trong 1 ngày với nhiều nội dung quan trọng nhằm đánh giá kết quả các mặt công tác từ đầu năm 2023 đến nay và nhìn lại nửa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng. Đồng thời, kiểm điểm, đánh giá những mặt còn tồn tại, hạn chế và dự báo diễn biến của tình hình đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự xã hội…