Bộ trưởng Bộ Công an: Chọn những vấn đề nổi cộm, nhạy cảm, tiềm ẩn vi phạm để tập trung đấu tranh

Ngày 2/2, Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí Bộ Công an (Ban Chỉ đạo PCTN, TC, LP) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai kế hoạch công tác năm 2024.

Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an

Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2023, Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, TC, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Ban Chỉ đạo PCTN, TC, LP Bộ Công an, Công an các đơn vị, địa phương đã bám sát chỉ đạo, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ kiểm soát quyền lực, PCTN, TC, LP trong Công an nhân dân (CAND).

Trong đó, đáng chú ý, lấy kết quả công tác kiểm soát quyền lực, PCTN, TC, LP là một trong những tiêu chí đánh giá phẩm chất, năng lực, trách nhiệm và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của lãnh đạo, chỉ huy, thủ trưởng Công an các cấp.



Tập trung thanh tra, kiểm tra các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực nhằm chủ động phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng; xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng của cán bộ, chiến sĩ, có tác dụng tích cực trong phòng ngừa, giáo dục, răn đe…



Cơ quan điều tra các cấp trong CAND đã chủ động, kịp thời phát hiện, khởi tố, điều tra các vụ án tham nhũng đã góp phần ngăn chặn, răn đe, cảnh tỉnh các đối tượng, ngăn chặn tham nhũng, tiêu cực, trục lợi; được dư luận xã hội đồng tình ủng hộ và tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực với phương châm "Xử lý một vụ, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực", đưa công tác PCTN, TC trở thành phong trào, xu thế trong toàn xã hội.

Các cơ quan điều tra trong CAND đã thụ lý điều tra 1.284 vụ án, 3.334 bị can phạm tội về tham nhũng; thu hồi trên 1.500 tỷ đồng cùng nhiều tang vật có liên quan…



Tại hội nghị, Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an đề nghị Thường trực Ban Chỉ đạo nghiên cứu, tiếp thu tối đa các ý kiến tham luận tại Hội nghị để tham mưu cho Ban Chỉ đạo trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm soát quyền lực, PCTN, TC, LP trong năm 2024.



Về công tác PCTN, TC, LP trong nội bộ, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu phải được tiến hành đồng bộ, gắn liền với việc thực hiện 3 giải pháp trọng tâm "đột phá" và khẩu hiệu hành động của toàn lực lượng CAND năm 2024. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các văn bản của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; nâng cao chất lượng sinh hoạt của các cấp ủy trong CAND, thực hiện hiệu quả mô hình chi bộ "bốn tốt", đảng bộ cơ sở "bốn tốt"; đề cao vai trò trách nhiệm và tính tiên phong, nêu gương của cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy; kiên quyết điều chuyển, thay thế lãnh đạo chỉ huy uy tín giảm sút, không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, để xảy ra tham nhũng, tiêu cực ở đơn vị phụ trách…

Hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tuyến từ điểm cầu Bộ Công an (thành phố Hà Nội) đến Công an 63 tỉnh, thành phố. Ảnh: BCA

Bộ trưởng Tô Lâm cũng yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tập trung thực hiện hiệu quả 4 Nghị quyết chuyên đề lớn của Đảng ủy Công an Trung ương. Đồng thời, nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn tham nhũng, tiêu cực từ đầu, xử lý từ sớm, từ xa, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn; vi phạm của cá nhân thành sai phạm của tổ chức, tập thể; khuyến khích tự thanh tra, kiểm tra, kết luận rõ ràng, chủ động xử lý nghiêm minh, báo cáo kết quả…

Về công tác đấu tranh, xử lý tội phạm về tham nhũng, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương bám sát, tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, TC.

Bên cạnh đó, chủ động nhận diện từ sớm, từ xa về tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật về tham nhũng, tiêu cực; chọn những vấn đề nổi cộm, nhạy cảm, tiềm ẩn vi phạm để tập trung lực lượng đấu tranh một cách trọng tâm, trọng điểm…