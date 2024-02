Chân dung đại tá 49 tuổi mới được bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc

Bộ Công an vừa công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động và bổ nhiệm đại tá Thân Văn Hải - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc từ ngày 1/2.

Đồng thời, Bộ trưởng Bộ Công an quyết định điều động đại tá Đinh Ngọc Khoa - Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học kỹ thuật hậu cần Bộ Công an.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ (Thứ trưởng Bộ Công an. Ảnh: Công an Vĩnh Phúc

Chúc mừng đại tá Thân Văn Hải và đại tá Đinh Ngọc Khoa, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ - Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị 2 vị đại tá trên cương vị mới, tiếp tục phát huy năng lực, sở trường, kinh nghiệm công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đối với đại tá Thân Văn Hải, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ nhấn mạnh, tân Giám đốc công an tỉnh Vĩnh Phúc cần nhanh chóng nắm bắt công việc, không ngừng nỗ lực phấn đấu, đề cao tinh thần trách nhiệm, xây dựng lực lượng Công an Vĩnh Phúc ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan chúc đại tá Đinh Ngọc Khoa trên cương vị Hiệu trưởng Trường Đại học kỹ thuật hậu cần Bộ Công an, sẽ tiếp tục phát huy bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ trên cương vị mới, đại tá Đinh Ngọc Khoa và đại tá Thân Văn Hải tiếp thu các ý kiến chỉ đạo và hứa nỗ lực phấn đấu, kế thừa những kinh nghiệm, thành quả các thế hệ lãnh đạo, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc tặng hoa chúc mừng đại tá Thân Văn Hải. Ảnh: Công an Vĩnh Phúc

Đại tá Thân Văn Hải sinh năm 1975, quê ở huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. Trước khi được bổ nhiệm Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc, ông Hải từng giữ các vị trí: Phó trưởng Công an huyện Tân Yên (Bắc Giang), Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang.

Đại tá Đinh Ngọc Khoa sinh năm 1968, từng giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình. Từ tháng 3/2019 đến hết tháng 1/2024, ông giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc.