Bộ trưởng Bộ Công an đề nghị lực lượng an ninh trật tự cơ sở đảm bảo ra mắt, đi vào hoạt động từ 1/7 Bộ trưởng Bộ Công an đề nghị lực lượng an ninh trật tự cơ sở đảm bảo ra mắt, đi vào hoạt động từ 1/7

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đề nghị cục nghiệp vụ phối hợp công an các địa phương tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, đảm bảo đến ngày 1/7 lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở ra mắt, đi vào hoạt động...

Đây là nội dung được Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an nêu tại cuộc họp với các đơn vị trực thuộc Bộ để rà soát, đánh giá các nhiệm vụ được giao nhằm chuẩn bị thật tốt các điều kiện cho việc triển khai thực hiện Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT) ở cơ sở. Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an. Ảnh: Phạm Thắng Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, đây là một dự án luật rất quan trọng, với mục tiêu thành lập một lực lượng mới trên cơ sở tổ chức lại lực lượng bảo vệ dân phố, công an xã bán chuyên trách đang tiếp tục sử dụng và đội trưởng, đội phó dân phòng, do đó có nhiều văn bản phải xây dựng, nhiều công việc phải thực hiện để tạo sự chuyển đổi về chất. U70 vẫn được xem xét tham gia lực lượng an ninh trật tự cơ sởĐỌC NGAY Chỉ khoảng 4 tháng nữa luật sẽ có hiệu lực, do đó, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu các đơn vị phải thống nhất nhận thức, nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong hành động để đảm bảo chuẩn bị tốt các điều kiện, hoàn thành các nhiệm vụ đúng tiến độ. Bên cạnh đó, Bộ trưởng Tô Lâm lưu ý việc chủ động bám sát, đảm bảo tiến độ thực hiện các nội dung trong quyết định của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở và quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về ban hành Kế hoạch triển khai thi hành luật trong Công an nhân dân. Bộ trưởng Bộ Công an giao Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ Công an, các đơn vị có liên quan khẩn trương tham mưu xây dựng, hoàn thiện dự thảo nghị định của Chính phủ và thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an về quy định chi tiết thi hành luật. Phối hợp Cục Kế hoạch - Tài chính, Cục Trang bị và kho vận nghiên cứu, xây dựng quy định về tiêu chuẩn, định mức về phương tiện, thiết bị, công cụ hỗ trợ và quy định quản lý, sử dụng tài sản công cho lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở... Đối với Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng hướng dẫn, đôn đốc công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo duy trì hoạt động của các tổ bảo vệ dân phố, công an xã bán chuyên trách; phối hợp công an các địa phương xây dựng phương án kiện toàn thống nhất tổ chức lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở. Đồng thời, chủ trì, phối hợp với các đơn vị tổ chức biên soạn chương trình, tài liệu bồi dưỡng chính trị, pháp luật, nghiệp vụ đối với lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở. Bên cạnh đó, phối hợp công an các địa phương tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, đảm bảo đến ngày 1/7/2024 lực lượng này ra mắt, đi vào hoạt động... Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024. (Ảnh minh hoạ) Báo cáo do Thiếu tướng Đặng Hồng Đức, Chánh Văn phòng Bộ Công an trình bày cho biết, ngày 28/11/2023, tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XV đã thông qua Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, các đơn vị trực thuộc Bộ đã tích cực tham mưu, chuẩn bị các điều kiện triển khai dự án luật ngay sau khi luật có hiệu lực thi hành. Theo đó, đã tham mưu ban hành 2 kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ và của Bộ Công an về triển khai thi hành Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở, giao nhiệm vụ rất cụ thể về nội dung, tiến độ và trách nhiệm của các đơn vị để triển khai thực hiện. Đồng thời, đã hoàn thiện dự thảo nghị định của Chính phủ và thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết thi hành luật để gửi xin ý kiến các cơ quan, đơn vị và cá nhân. Công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật, tham mưu triển khai nhiệm vụ, tuyên truyền phổ biến luật... đã được triển khai có chất lượng, bảo đảm tiến độ. Chủ động xây dựng dự toán kinh phí, trang phục, phương tiện, thiết bị, công cụ hỗ trợ, chế độ, chính sách cho lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở phù hợp với điều kiện thực tế và quy định của pháp luật. Cùng với đó, đã duy trì các lực lượng bảo vệ dân phố, công an xã bán chuyên trách đang tiếp tục sử dụng và đội trưởng, đội phó dân phòng với trên 300.000 thành viên, đảm bảo kịp thời chế độ, chính sách và hướng dẫn các lực lượng này hoạt động có hiệu quả. Qua đó, các lực lượng này đã tích cực phối hợp, hỗ trợ công an các xã trong công tác đảm bảo ANTT ở cơ sở, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; là lực lượng nguồn để kiện toàn lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở sau khi luật có hiệu lực... Tham khảo thêm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang: "Bộ máy của chúng ta nặng nề nên khó tăng lương"