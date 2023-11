U70 vẫn được xem xét tham gia lực lượng an ninh trật tự cơ sở

Sáng 15/11, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì, điều hành phiên họp.



Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Ảnh: Quốc hội

Báo cáo tại phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới cho biết, một số ý kiến đề nghị làm rõ lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở chịu sự lãnh đạo toàn diện của cấp ủy Đảng, sự quản lý, điều hành của UBND cùng cấp và sự phân công, hướng dẫn, kiểm tra của Công an cấp xã.

Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh thấy rằng, ý kiến của đại biểu là rất xác đáng, nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự và lực lượng thực hiện nhiệm vụ này đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền.

Theo Chủ nhiệm Lê Tấn Tới, bảo vệ an ninh trật tự là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trong đó lực lượng Công an nhân dân làm nòng cốt, chủ trì và chịu trách nhiệm trước chính quyền trong việc tham mưu, tổ chức thực hiện.

Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật để xác định rõ lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở ở cơ sở chịu sự lãnh đạo "toàn diện" của cấp ủy Đảng, sự quản lý, "chỉ đạo, điều hành" của UBND cấp xã.

Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh đã tiếp thu, chỉnh lý để quy định rõ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia là từ đủ 18 tuổi đến 70 tuổi, trường hợp từ 70 tuổi trở lên mà bảo đảm sức khỏe thì Chủ tịch UBND cấp xã xem xét, quyết định trên cơ sở đề nghị của Công an cấp xã.

Đồng thời chỉnh lý quy định trình độ văn hóa là có bằng tốt nghiệp hoặc đã hoàn thành chương trình giáo dục trung học cơ sở trở lên; đối với khu vực biên giới, hải đảo, miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số thì có thể tuyển chọn người đã học xong chương trình giáo dục tiểu học.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới. Ảnh: Quốc hội

Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh thấy rằng, nếu quy định tiêu chuẩn tham gia lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở "không có tiền án, tiền sự" sẽ không đúng với quy định của pháp luật hình sự về trường hợp đã được xóa án tích và pháp luật xử lý vi phạm hành chính về trường hợp hết thời hạn được coi là chưa bị xử lý hành chính; đồng thời chưa phù hợp với thực tế.



Vì vậy, Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh báo cáo và đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép giữ quy định này như trong dự thảo luật đã tiếp thu, chỉnh lý.

Phát biểu tại phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cho biết, đây là mô hình do chính quyền thành lập trên cơ sở tự nguyện của quần chúng, hoạt động theo nguyên tắc là sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành, quản lý của chính quyền.

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng khẳng định, về việc bảo đảm điều kiện kinh phí, so với mức chi trả hiện hành không làm tăng thêm về ngân sách. Việc tăng thêm sau này có thể do địa phương quy định để bảo đảm cao nhất yêu cầu về an ninh, trật tự tại mỗi địa phương theo tình hình thực tế.

Kết luận nội dung này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Ủy ban Quốc phòng, An ninh tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để hoàn thiện Báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Đồng thời tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan chủ trì soạn thảo và cơ quan tổ chức hữu quan để rà soát, tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện văn phong kỹ thuật văn bản dự thảo Luật, chú ý rà soát kỹ các điều khoản chuyển tiếp, hiệu lực thi hành để trình Quốc hội xem xét thông qua.