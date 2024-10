Bộ trưởng Bộ Công an điều động Phó giám đốc Công an tỉnh làm Phó Cục trưởng A04

Ngày 17/10, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Công an tỉnh Bình Thuận tổ chức Lễ Công bố và thông báo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Công an điều động Đại tá Lê Thanh Hùng (sinh năm 1969), Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục an ninh kinh tế (A04), Bộ Công an.



Đại tá Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận và ông Đoàn Anh Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận trao hoa chúc mừng Đại tá Lê Thanh Hùng.

Đồng thời, điều động Đại tá Nguyễn Anh Tuấn (sinh năm 1976), Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ (A03), Bộ Công an đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận.

Đại tá Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh đã chúc mừng Đại tá Lê Thanh Hùng trong suốt quá trình công tác tại Công an tỉnh Bình Thuận, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thay mặt Ban giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Lê Quang Nhân chúc mừng và chúc đại tá Lê Thanh Hùng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao ở vị trí công tác mới.

Đại tá Lê Thanh Hùng phát biểu.

Với việc điều động nhân sự, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Thuận gồm: Đại tá Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh, các Phó giám đốc gồm Đại tá Trần Văn Mười, Đại tá Đinh Kim Lập và Đại tá Nguyễn Anh Tuấn.