Nhiều tập thể, cá nhân Công an tỉnh Bình Thuận nhận Huân chương của Chủ tịch nước, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Đại tá Trần Văn Mười, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận dự và chủ trì Lễ trao tặng.

Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, Đại tá Trần Văn Mười - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho các cá nhân. Ảnh: CABT

Tại Lễ trao tặng, Ban Tổ chức đã công bố Quyết định và trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì của Chủ tịch nước cho tập thể Đội An ninh, Công an huyện Hàm Tân và Quyết định tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho 6 người nguyên là lãnh đạo, chỉ huy có quá trình cống hiến cho ngành công an.

Quyết định tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 2 tập thể và 1 cá nhân thuộc Công an tỉnh Bình Thuận có thành tích xuất sắc trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu, xây dựng lực lượng CAND, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng xã hội chủ nghĩa và bảo vệ Tổ quốc.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Trần Văn Mười - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã biểu dương và chúc mừng những thành tích mà các tập thể, cá nhân được Nhà nước, Chính phủ khen thưởng.

Đồng thời, bày tỏ mong muốn thời gian tới, các thế hệ của Công an tỉnh Bình Thuận tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của ngành, thực hiện tốt vai trò tham mưu nòng cốt, xung kích trên mặt trận bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội…

Thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, Đại tá Trần Văn Mười - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân. Ảnh: CABT

Đại tá Trần Văn Mười cũng hy vọng, các lực lượng Công an Bình Thuận vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, lập nhiều chiến công xuất sắc, góp phần xây dựng lực lượng Công an tỉnh Bình Thuận trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân, mãi xứng đáng với sự tin yêu của Đảng, Nhà nước...