Bộ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Xuân Cường: Quảng Ngãi phải dồn lực ổn định nơi ở cho dân

Sáng 29/10, Đoàn công tác của Ban chỉ đạo T.Ư về phòng chống thiên tai, do Bộ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Xuân Cường dẫn đầu đã về làm việc với tỉnh Quảng Ngãi để kiểm tra tình hình thiệt hại do cơn bão số 9 gây ra.

Báo cáo về tình hình thiệt hại của địa phương trong cơn bão số 9, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh cho biết: Nhờ nỗ lực triển khai công tác phòng chống trước đó, nên tuy nằm trong tâm bão số 9, Quảng Ngãi không xảy ra trường hợp tử vong, số bị thương là 13 người.

Bộ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Xuân Cường.

Tuy nhiên thiệt hại về tài sản, đặc biệt là nhà dân và các công trình, trụ sở trên địa bàn tỉnh là rất lớn. Cụ thể số nhà bị sập 165 cái, trong đó nhiều nhất là TP.Quảng Ngãi (110 cái), kế đến là huyện Sơn Hà (30 cái). Số nhà bị hư hỏng, tốc mái lên đến con số 85.000 cái; 151 trường và điểm trường, 34 cơ sở y tế bị hư hỏng.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh kiến nghị: Trước mắt để khắc phục tạm thời thiệt hại, ổn định nơi ở và đời sống cho người dân do bão số 9 gây ra, Quảng Ngãi cần Trung ương hỗ trợ 110 tỷ đồng.

Một ngôi nhà của dân bị sập do bão số 9

Về lâu dài, Quảng Ngãi cần Trung ương hỗ trợ 1.500 tỷ đồng để khôi phục, xây dựng và mở rộng các công trình Cảng neo đậu tránh trú bão Sa Huỳnh, thị xã Đức Phổ; Kè chống sạt lở Phước Thiện, xã Bình Hải, huyện Bình Sơn; Kè chống sạt lở bờ biển Sa Huỳnh; Đê chống lũ Bình Trung-Bình Minh, huyện Bình Sơn….

Thay mặt Đoàn công tác của T.Ư, Bộ trưởng NNPTNT Nguyễn Xuân Cường đã biểu dương và ghi nhận sự nỗ lực tích cực trong triển khai, chỉ đạo của các cấp ngành Quảng Ngãi; ý thức thực hiện tốt việc phòng chống bão số 9 của người dân trong tỉnh, đã hạn chế được thiệt hại do bão số 9 gây ra.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh báo cáo sơ bộ về tình hình thiệt hại do bão số 9 của tỉnh nhà.

Tuy may mắn không có tử vong về người, nhưng số nhà bị sập và hư hỏng do bão số 9 lên đến gần 84.700 cái, vì vậy Bộ trưởng NNPTNT Nguyễn Xuân Cường chỉ đạo: Nhiệm vụ trọng tâm trước mắt của tỉnh Quảng Ngãi phải tập trung hỗ trợ sửa chữa nhà cửa, ổn định nơi ở cho người dân. Tuyệt đối không để người dân trong tỉnh bị ảnh hưởng do bão số 9 thiếu ăn, bị đói.

Nhanh chóng khắc phục các công trình, trụ sở nhất là trường lớp bị hư hỏng do bão số 9, nhằm đưa việc giảng dạy và học tập của địa phương trở lại trong thời gian sớm nhất.

Tuy may mắn không có tử vong về người, nhưng số nhà bị sập và hư hỏng do bão số 9 của Quảng Ngãi lên đến gần 84.700 cái. (Ảnh: P.V)

Cũng tại buổi làm việc, trước yêu cầu trả lời cụ thể về thời gian khôi phục và cung cấp lại điện cho tỉnh Quảng Ngãi từ Bộ trưởng NNPTNT Nguyễn Xuân Cường, ông Trần Đình Nhân, Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam cam kết: Trong ngày hôm nay sẽ cung cấp điện trở lại cho khu vực trung tâm TP.Quảng Ngãi, cùng khu vực trung tâm các huyện của tỉnh. Dự kiến 2-3 ngày đến, sẽ tiếp tục khôi phục và cung cấp điện cho khu vực dân cư còn lại của Quảng Ngãi.