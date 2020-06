Bộ trưởng LĐTB&XH Đào Ngọc Dung nói gì trước đề xuất nghỉ lễ 5 ngày dịp Quốc khánh 2/9?

Clip: Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nói về đề xuất nghỉ lễ 5 ngày dịp Quốc khánh 2/9 (T/h: Lương Kết)

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nói: Tôi rất lắng nghe đề xuất của Tổng Cục Du lịch và hoan nghênh các sáng kiến, đề xuất này. Tuy nhiên, việc chúng ta bố trí nghỉ 5 ngày trong dịp Quốc khánh 2/9 thì phải cân nhắc rất kỹ và phải tính toán nhiều chiều, đánh giá tác động đầy đủ, toàn diện.



Tôi thấy có mấy vấn đề chúng ta phải bàn. Trước hết ngày 2/9 là vào giữa tuần, khoảng cách giữa tuần đó với các ngày nghỉ quá xa. Do đó việc thực hiện hoán đổi hay nghỉ bù rất bất hợp lý.

Thứ hai, thời gian vừa qua, chúng ta thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, thực hiện giãn cách xã hội rất dài, người lao động, cũng như học sinh đã phải nghỉ rất dài. Phải nói rằng đây là thời điểm chúng ta phải thực hiện nhiệm vụ kép, vừa phòng, chống dịch nhưng phải tập trung rất cao để khôi phục sản xuất, khôi phục thị trường lao động.

Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH Đào Ngọc Dung

Muốn như vậy thì phải tập trung rất cao để phát triển sản xuất để tăng trưởng kinh tế. Do đó, thời điểm này vừa thực hiện các nhiệm vụ phòng chống dịch vừa phải ưu tiên tối đa cho việc phục vụ sản xuất, phát triển để tăng trưởng kinh tế để rút ngắn khoảng cách mà chúng ta đã phải thực hiện các hạn chế do giãn cách xã hội.



Thứ ba, chúng ta có khoảng 55 triệu lao động, theo Bộ luật Lao động hiện hành và các quy định của pháp luật thì việc nghỉ bù hay giãn cách hoặc hoán đổi ở khu vực doanh nghiệp là do doanh nghiệp hay nói cách khác là do chủ sử dụng lao động sẽ xem xét quyết định. Còn khu vực công chức, viên chức và người lao động, Chính phủ với tư cách là chủ sử dụng quyết định sẽ xem xét quyết định. Như vậy, nếu chúng ta có quyết định thì số lượng cũng khoảng 2 triệu người thôi, mà 2 triệu người so với 55 triệu người thì rất nhỏ nhoi, chỉ khoảng 4-5%. Như vậy ảnh hưởng tác động cũng không quá lớn cho việc phát triển kinh tế, phát triển du lịch.

Thứ tư, dịp mùng 2/9, chúng ta lưu ý chuyện là từ ngày mùng 3,4,5/9 thông thường chúng ta có ngày trẻ đến trường, ngày khai trường. Nếu như chúng ta nghỉ suốt từ mùng 2 cho đến hết ngày mùng 5 thì học sinh cũng khó tham gia vì các em vẫn phải đến dự khai trường, các trường học vẫn phải tiếp tục. vì vậy chắc khó có thể có chuyện ông bố, bà mẹ đi du lịch mà để con ở nhà.

Vì vậy tôi cho rằng chúng ta giữ hoạt động này chính là dịp để cho bố, mẹ chăm lo cho con cái, chuẩn bị sách vở cùng với con cái và tạo điều kiện đưa con đến trường, tạo ra ngày hội học sinh đến trường.

Tôi cho rằng với những lý do rất căn bản như vậy thì quan điểm của Bộ LĐBT&XH có lẽ không tán thành và quan điểm của tôi cũng không tán thành đề xuất nêu trên. Tôi đã báo cáo vấn đề này với các đồng chí lãnh đạo và Thủ tướng, Thủ tướng cũng đồng tính với đề xuất của tôi.