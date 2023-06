Bộ trưởng Lê Minh Hoan đề nghị các đối tác nông nghiệp hàng đầu của Việt Nam thúc đẩy thương mại nông sản

Theo thông tin từ Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ NNPTNT), nhân dịp tham dự họp Hội nghị Bộ trưởng Nông nghiệp G20 tại Hyderabad (Ấn Độ), đoàn công tác của Bộ NNPTNT do Bộ trưởng Lê Minh Hoan dẫn đầu đã có một loạt các phiên họp song phương bên lề với Llãnh đạo các Bộ đối tác của Đức, Nhật Bản, Canada và Bangladesh.

Tại các phiên họp với Bộ trưởng Lê Minh Hoan, bà Claudia Heike Müller, Quốc vụ khanh về Nông nghiệp và Thực phẩm của Đức; Cao ủy Nông nghiệp EU Januez Wojciechowski; ông Tetsuro Nomura - Bộ trưởng Bộ Nông, Lâm, Ngư nghiệp Nhật Bản; bà Marie-Claude Bibeau, Bộ trưởng Nông nghiệp và Thực phẩm Canada; ông Muhammad Abdur Razzaque, Bộ trưởng Nông nghiệp Bangladesh đều coi trọng quan hệ hợp tác với Việt Nam và luôn coi Việt Nam là đối tác quan trọng trong hợp tác nông nghiệp.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan chụp ảnh lưu niệm với Quốc vụ khanh về Nông nghiệp và Thực phẩm của Đức Claudia Heike Müller. Ảnh: Vụ HTQT (Bộ NNPTNT).

Tại các phiên họp, Bộ trưởng Lê Minh Hoan đề xuất tăng cường hợp tác thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ và đào tạo trong nông nghiệp nhằm cùng nhau đưa ra các giải pháp có lợi cho các Bên, đóng góp vào an ninh lương thực, an ninh dinh dưỡng và phát triển bền vững toàn cầu.

Bộ trưởng cho biết Việt Nam đang tích cực triển khai Chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững và Kế hoạch hành động chuyển đổi hệ thống lương thực thực phẩm theo hướng minh bạch, trách nhiệm, bền vững theo chỉ đạo của Chính phủ.

Tại phiên họp với Bộ Nông nghiệp và Thực phẩm của Đức, bà Claudia Heike Müller cam kết hỗ trợ Việt Nam trong tăng trưởng xanh, đa dạng sinh học, cơ giới hóa nông nghiệp, quản lý hệ thống thực phẩm, chống suy thoái rừng gắn với canh tác nông nghiệp…

Phía Đức đặc biệt quan tâm đến hỗ trợ khu vực doanh nghiệp vừa và nhỏ, hợp tác xã và nông hộ nhỏ trong chuyển đổi xanh và tạo việc làm. Đồng thời, phía Đức đề xuất hai bên cùng làm việc để tạo thuận lợi cho thương mại nông sản, đề nghị Việt Nam tạo thuận lợi cho sản phẩm chăn nuôi và các sản phẩm từ chăn nuôi vào Việt Nam.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan trao quà lưu niệm cho Bộ trưởng Bộ trưởng Nông nghiệp và Thực phẩm Canada Marie-Claude Bibeau. Ảnh: Vụ HTQT (Bộ NNPTNT).

Bộ trưởng Lê Minh Hoan đánh giá cao sự hỗ trợ của Đức cho nông nghiệp Việt Nam trong các lĩnh vực ưu tiên. Đồng thời, đề nghị phía Đức đặc biệt quan tâm hỗ trợ Việt Nam triển khai áp dụng Quy định mới của EU về phòng chống xâm lấn và suy thoái rừng, phát triển rừng đa dụng và dựa trên cơ chế đồng quản lý cùng cộng đồng, triển khai Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp tại ĐBSCL, đào tạo nghề. Hai Bộ trưởng đều nhất trí về việc ưu tiên cho phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ và nông hộ nhỏ trong tăng trưởng xanh.

Tại phiên hợp với Cao ủy Nông nghiệp EU, Bộ trưởng Lê Minh Hoan đánh giá cao sự hợp tác chặt chẽ và hỗ trợ hiệu quả của EU trong thời gian qua, góp phần quan trọng vào quá trình chuyển đổi ngành nông nghiệp Việt Nam hướng đến nền nông nghiệp "Minh bạch, trách nhiệm, bền vững và tăng trưởng xanh".

Nhân dịp tham dự họp Hội nghị Bộ trưởng Nông nghiệp G20 tại Hyderabad (Ấn Độ), đoàn công tác của Bộ NNPTNT do Bộ trưởng Lê Minh Hoan dẫn đầu đã có một loạt các phiên họp song phương bên lề với Llãnh đạo các Bộ đối tác của Đức, Nhật Bản, Canada và Bangladesh. Ảnh: Vụ HTQT (Bộ NNPTNT).

Những chính sách tiên phong của EU như: Green Deal; From Farm to Fork; Kinh tế tuần hoàn; ... đã tạo cảm hứng và tham khảo cho Bộ trong xây dựng Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững và chiến lược các tiểu ngành.

Cao ủy Januez Wojciechowski đánh giá cao thành tựu của nông nghiệp Việt Nam trong đảm bảo an ninh lương thực và phát triển sinh kế cho nông hộ quy mô nhỏ.

Cao ủy thống nhất ưu tiên hỗ trợ kỹ thuật cho Việt Nam trong nỗ lực phát triển nông nghiệp xanh, giảm phát thải, bảo tồn đa dạng sinh học, đặc biệt đối với việc áp dụng quy định mới của EU về phòng chống xâm lấn và suy thoái rừng. Hai bên cũng thống nhất việc triển khai cụ thể các bước tiếp theo để thúc đẩy thương mại và đầu tư nông nghiệp giữa EU và Việt Nam.

Tại cuộc gặp bên lề với Bộ Nông, Lâm, Ngư nghiệp Nhật Bản, Bộ trưởng Tetsuro Nomura đánh giá cao nỗ lực của phía Việt Nam trong triển khai Tầm nhìn hợp tác chiến lược nông nghiệp Việt Nam – Nhật Bản 2021-2024, đặc biệt trong xây dựng chuỗi giá trị nông nghiệp bền vững, kiểm dịch động thực vật, phát triển thủy lợi, phòng chống thiên tai và phát triển nguồn nhân lực.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan cám ơn sự hỗ trợ thiết thực của Nhật Bản thông qua các dự án ODA cho nông nghiệp một cách toàn diện trong thời gian qua. Hai Bộ trưởng thống nhất sẽ giao các các cơ quan chuyên môn rà soát việc triển khai Tầm nhìn hợp tác nông nghiệp trong thời gian qua và lên Kế hoạch hành động cụ thể để xây dựng và triển khai Tầm nhìn hợp tác nông nghiệp giai đoạn tiếp theo 2025-2028, trong đó đặc biệt quan tâm để đào tạo nghề cho nông dân và phát triển mô hình Trường cấp 3 Nông nghiệp của Nhật Bản tại Việt Nam.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan trao đổi bên lề với Bộ trưởng Bộ Nông, Lâm, Ngư nghiệp Nhật Bản Tetsuro Nomura. Ảnh: Vụ HTQT (Bộ NNPTNT).

Tại phiên họp với Bộ Nông nghiệp và Thực phẩm Canada, Bộ trưởng Marie-Claude Bibeau thể hiện cảm tình đặc biệt với Việt Nam qua kinh nghiệm chỉ đạo các dự án hợp tác phát triển với Việt Nam trong nhiều năm qua.

Phía Canada mong muốn tăng cường hợp tác để đạt được các mục tiêu toàn cầu về đảm bảo an ninh lương thực, giảm phác thải, đảm bảo an ninh sinh học. Với thế mạnh của mình, Canada sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam trong xây dựng vùng an toàn dịch bệnh cho chăn nuôi.

Đồng thời, Bộ trưởng Marie-Claude Bibeau đề xuất hai Bên hợp tác chặt chẽ trong công tác mở cửa thị trường, thúc đẩy thương mại nông lâm thủy sản giữa Canada và Việt Nam. Bộ trưởng Lê Minh Hoan đánh giá cao sự hỗ trợ và hợp tác đầy thiện chí của Canada với nông nghiệp Việt Nam thời gian qua.

Đồng thời, đề xuất phía Canada quan tâm hơn nữa trong hợp tác và hỗ trợ đổi mới sáng tạo nông nghiệp vì khí hậu, và áp dụng mô hình đào tạo nghề kết hợp với nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ của Canada vào Việt Nam.

Tại phiên họp với Bộ Nông nghiệp Bangladesh, Bộ trưởng Lê Minh Hoan chúc mừng Bangladesh đã đạt mức tăng trưởng kinh tế cao liên tục trong 10 năm qua. Bangladesh là một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất trên thế giới với tốc độ tăng trưởng ổn định, trung bình trên 6,5% trong hơn một thập kỷ.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan bày tỏ mong muốn tăng cường quan hệ với Bangladesh, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại, đầu tư và khoa học công nghệ nông nghiệp. Việt Nam có thế mạnh về lúa gạo, cây công nghiệp, thủy sản, gỗ và sản phẩm gỗ và trái cây nhiệt đới. Trong khi Bangladesh có thế mạnh về khoai tây, hạt vừng, hạt có dầu, đay, bông sợi.

Bộ trưởng Muhammad Abdur Razzaque đánh giá cao thành tựu của nông nghiệp Việt Nam và mong muốn học hỏi kinh nghiệm phát triển của nông nghiệp Việt Nam. Hai Bên thống nhất sẽ tạo cơ chế trao đổi thường xuyên để thúc đẩy hợp tác nông nghiệp vì lợi ích của người dân hai nước, phát huy tính bổ trợ lẫn nhau của nền nông nghiệp hai nước, xứng tầm với quan hệ hữu nghị truyển thống tốt đẹp giữa hai nước.