Bộ trưởng Lê Minh Hoan: Nông nghiệp Hải Dương dũng cảm đi lối riêng, ung dung xuất khẩu sang Nhật Bản, Hàn Quốc

Nông nghiệp Hải Dương dũng cảm đi lối riêng, ung dung xuất khẩu sang Nhật Bản, Hàn Quốc

Mới đây, UBND tỉnh Hải Dương tổ chức lễ tổng kết ngành nông nghiệp, phát triển nông thôn của tỉnh năm 2021 và triển khai kế hoạch năm 2022.



Tham dự có Bộ trưởng NNPTNT Lê Minh Hoan, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng, cùng các lãnh đạo, đại diện các đơn vị của tỉnh và Bộ NNPTNT.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Thi Ngọc

Năm 2021 là năm ngành nông nghiệp tỉnh có nhiều bước đột phá. Giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản năm 2021 (giá so sánh 2010) ước đạt 20.308 tỷ đồng, đạt 103,35% so kế hoạch, tăng 6,9% so với năm 2020 và đứng thứ 2 toàn quốc.

Trong đó, riêng giá trị sản xuất cây vụ Đông năm 2020 - 2021 đạt 3.488 tỷ đồng tăng 8,7%, cao nhất toàn quốc. Năng suất lúa bình quân cả năm đạt 62,93 tạ/ha, cao nhất từ trước đến nay.

Các vị đại biểu đến dự hội nghị tại Nhà văn hóa xứ Đông, TP Hải Dương. Ảnh: Thi Ngọc

Theo báo cáo của Sở NNPTNT tỉnh Hải Dương, mục tiêu trong năm 2022, tổng giá trị sản xuất nông lâm thủy sản phấn đấu đạt 20.917 tỷ đồng, tăng 3% so với năm 2021 (20.308 tỷ đồng). Giá trị sản phẩm thu hoạch trên 1ha trồng trọt và nuôi trồng thủy sản phấn đấu đạt 185 triệu đồng, tăng 2,5% so với năm 2021.

Hải Dương dự kiến năm tới, tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm đạt khoảng 150.000ha. Trong đó, diện tích lúa là 109.500ha. Sản lượng thóc cả năm 668.250 tấn. Tổng đàn lợn đạt 430 nghìn con, tăng 16,8% so với năm 2021. Tổng đàn gia cầm đạt 15,8 triệu con, tăng 4% so với năm 2021. Tổng sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng đạt 71.000 tấn. Sản lượng thủy sản đạt 99.000 tấn.



Sở NNPTNT Hải Dương trao giấy chứng nhận sản phẩm OCOP năm 2021 cho các chủ thể. Ảnh: Thi Ngọc

Việc ứng dụng công nghệ cao, chuyển đổi số, mở rộng vùng trồng và sản xuất theo hướng hữu cơ, xúc tiến tiêu thụ, phát huy và nâng cao vài trò của doanh nghiệp, HTX, chú trọng chuỗi liên kết giữa sản xuất và tiêu thụ, đề án OCOP gắn với thương hiệu... đã mang lại nhiều giá trị khác biệt cho nông sản Hải Dương.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ NNPTNT Lê Minh Hoan đánh giá cao ngành nông nghiệp Hải Dương. Ông cho rằng, Hải Dương đã mạnh mẽ, dũng cảm thoát ra khỏi những gì người ta đang đổ xô vào. Trong khi hàng ngàn xe container bị ùn tắc tại cửa khẩu do không xuất khẩu được thì Hải Dương vẫn ung dung với thị trường của mình. Đó là hiệu quả của việc biết phát huy nông sản thế mạnh, chinh phục được các thị trường khó tính như Hàn Quốc, Nhật Bản...

Sản phẩm nước ép ổi OTH của Công ty TNHH ổi Thanh Hà và sản phẩm ngô nếp sấy King Corn của Công ty Xúc tiến thương mại và quảng bá doanh nghiệp Hải Dương đạt tiêu chuẩn OCOP được trưng bày tại hội nghị. Ảnh: Thi Ngọc

Theo Bộ trưởng, ngành nông nghiệp Hải Dương đã có những bước tiến tuyệt vời và trong tương lai cần phát triển bền vững hơn. Cần chuyển từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan nhấn mạnh: "Để nâng cao giá trị của nông sản, chúng ta cần nhận thức đó không chỉ là thực phẩm mà còn có thể là dược phẩm, mỹ phẩm… Có những sản phẩm mà 50% giá trị có thể nằm ở bao bì, thương hiệu. Sau khi xem các sản phẩm OCOP của Hải Dương, tôi thấy bao bì đã làm rất đẹp, rất chuẩn nhưng trong tương lai cần có sự thay đổi, sáng tạo thêm để nâng cao giá trị của sản phẩm".

"Sản phẩm bây giờ phục vụ nhu cầu ăn uống chiếm tỷ lệ nhỏ, mà chủ yếu là làm quà tặng, quà biếu. Như vậy, muốn chinh phục được người tiêu dùng thì cần có mẫu mã đẹp. Bây giờ tốt gỗ rồi còn phải tốt cả nước sơn nữa", ông Lê Minh Hoan gợi ý.

"Hải Dương có thể đẩy nền nông nghiệp lên thêm một bước bằng cách mở rộng du lịch nông nghiệp, nông thôn để quảng bá cho sản phẩm nông nghiệp của tỉnh. Ngoài ra, gắn những câu chuyện, những địa danh của tỉnh vào sản phẩm để nâng cao giá trị", Bộ trưởng gợi ý thêm.

Lễ ký kết hợp tác xúc tiến, tiêu thụ và ấn nút đưa nông sản chủ lực, sản phẩm OCOP lên sàn thương mại điện tử. Ảnh:Thi Ngọc

Tiếp thu những cảm hứng từ Bộ trưởng Bộ NNPTNT Lê Minh Hoan, ông Phạm Xuân Thăng - Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Hải Dương khẳng định, Hải Dương luôn quan tâm đến phát triển nông nghiệp và coi đây là 1 trong 4 trụ cột của nền kinh tế. Ngành nông nghiệp đã và đang đi đúng hướng, bứt phá về giá trị, là trụ đỡ của nền kinh tế, tạo nền tảng để tỉnh Hải Dương phát triển theo hướng tăng trưởng xanh, chuyển đổi số. Từ đó, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII đã đề ra; phù hợp với xu thế phát triển trong nền kinh tế thị trường hiện nay.

Tại hội nghị, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Dương đã trao giấy chứng nhận sản phẩm OCOP năm 2021 cho 53 sản phẩm của 30 chủ thể. Trong đó có 29 sản phẩm 4 sao, 24 sản phẩm 3 sao.

Tiếp theo đó, hội nghị cũng diễn ra lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác xúc tiến thương mại nông sản và sản phẩm OCOP giữa các hợp tác xã và các doanh nghiệp, ấn nút khai trương đưa nông sản chủ lực và sản phẩm OCOP Hải Dương lên sàn thương mại điện tử voso.vn của Vietel Post và postmart.vn của Bưu điện Việt Nam.