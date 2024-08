Bộ trưởng Lương Tam Quang khen Công an Hưng Yên vụ bắt đối tượng lừa đảo hơn 10 tỷ đồng

Cụ thể: Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang có Thư khen gửi Công an tỉnh Hưng Yên về thành tích kịp thời phát hiện, bắt giữ đối tượng lợi dụng hoạt động vận chuyển hàng hóa quốc tế để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người nước ngoài, thu hồi số tài sản có giá trị hơn 10 tỷ đồng trả lại cho người bị hại.

Bộ trưởng Lương Tam Quang có thư khen Công an Hưng Yên vụ bắt đối tượng lừa đảo hơn 10 tỷ đồng. Ảnh QH

Thời gian qua, Công an tỉnh Hưng Yên đã triển khai hiệu quả các phương án, biện pháp nghiệp vụ, kịp thời phát hiện, bắt giữ đối tượng lợi dụng hoạt động vận chuyển hàng hóa quốc tế để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người nước ngoài, gây ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín môi trường đầu tư, kinh doanh của Việt Nam; thu hồi số tài sản có giá trị hơn 10 tỷ đồng trả lại cho người bị hại, được nhân dân biểu dương, khen ngợi và người bị hại gửi thư tôn vinh, tri ân lực lượng Công an nhân dân Việt Nam nói chung và Công an tỉnh Hưng Yên nói riêng.

Đây là chiến công xuất sắc thể hiện quyết tâm, tinh thần trách nhiệm cao của Công an tỉnh Hưng Yên trong triển khai chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và Lãnh đạo Bộ Công an về phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm xuyên quốc gia. Thành tích của Công an tỉnh Hưng Yên đã góp phần tô thắm hình ảnh đẹp người Công an nhân dân Việt Nam đối với bạn bè quốc tế; đồng thời, răn đe, phòng ngừa tội phạm, ổn định tình hình an ninh, trật tự, tạo môi trường đầu tư an toàn, lành mạnh giúp thu hút đầu tư nước ngoài vào Việt Nam.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Tôi ghi nhận, biểu dương thành tích của các đồng chí. Đề nghị Công an tỉnh Hưng Yên tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, khẩn trương củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật. Mong các đồng chí phát huy kết quả đã đạt được, tiếp tục lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc hơn nữa trong công tác và chiến đấu.