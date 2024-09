Bị tòa xử tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cô đồng "đúng nhận sai cãi" ở Hải Dương cho rằng bị oan

Theo cáo trạng Viện Kiểm sát: Đầu năm 2022, Trương Thị Hương xây điện tại nhà ở khu dân cư Nam Hà, phường Hiến Thành, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương để hoạt động xem bói mê tín dị đoan, lợi dụng sự mê tín của người dân để lấy tiền. Khoảng đầu tháng 2/2022, vợ chồng anh Phạm Sơn Tùng, sinh năm 1990 và chị Lê Lan Anh, sinh năm 1990, ở Lưu Thượng 1- Hiệp An - Kinh Môn - Hải Dương đến nhà Trương Thị Hương để xem bói.



Hương nói với vợ chồng anh Tùng là bố đẻ của anh Tùng có hạn nặng, anh Tùng cần phải làm lễ dâng sao giải hạn, phải tiễn mã, di cung đổi mệnh, mở cung tài, nếu không làm thì bố anh Tùng sẽ gặp hạn, tiền của làm ra sẽ ra đi hết. Hương nói số tiền làm lễ hết 22.500.000 đồng, vợ chồng anh Tùng tin lời Hương nói là thật nên đồng ý.

Bị cáo Trương Thị Hương có biệt danh "cô đồng bổ cau đúng nhận sai cãi" tại phiên toà. Ảnh: Nguyễn Việt.

Ngày 19/02/2022 anh Tùng chuyển khoản cho Hương số tiền 22.500.000 đồng. Đến ngày 20/02/2022 Hương làm lễ cho anh Tùng tại điện nhà Hương. Trong quá trình làm lễ, Hương yêu cầu anh Tùng phải đến đền Cô Chín tại thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hoá để làm lễ tiễn mã.

Tối ngày 21/02/2022, anh Tùng đến nhà Hương, tại đây anh Tùng kết nối điện thoại cho Hương nói chuyện với bà Trịnh Thị Hiền, sinh năm 1970, HKTT: thôn Lau Chảy, xã Liêm Thuận, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam (là mẹ vợ anh Tùng), Hương phán bà Hiền kinh doanh bất động sản tương lai sẽ mua nhiều đất, hướng nhà không tốt, người con gái thứ hai của bà Hiền (chị Lê Thị Tuyền, sinh năm 1992) có duyên âm nên chưa lấy được chồng, muốn lấy chồng thì phải cắt duyên âm và gửi cho Hương 01 chiếc áo của chị Tuyền để làm lễ cắt duyên âm.

Bà Hiền bảo anh Tùng đưa cho Hương số tiền 4.000.000 đồng nhờ Hương mua hương, hoa cúng ngày mồng một và ngày rằm hàng tháng tại điện nhà Hương cho bà Hiền. Anh Tùng đồng ý và chuyển khoản cho Hương 4.000.000 đồng. Sau đó anh Tùng và bà Hiền hỏi chi phí đi lễ tại đền Cô Chín ở tỉnh Thanh Hoá thì Hương nói Hương lo hết rồi, chỉ thêm tiền trầu cau (BLS 140, 159, 160).

Đến ngày 23/02/2022 anh Tùng cùng Hương đi làm lễ tại đền Cô Chín, do bà Hiền không đi được nên có gửi một chiếc áo của chị Tuyền theo. Sau khi làm lễ xong thì Hương bảo với anh Tùng chi phí làm lễ phần của anh Tùng hết 40.000.000 đồng, còn của bà Hiền hết 80.000.000 đồng. Anh Tùng không đồng ý, Hương yêu cầu anh Tùng phải trả tiền để Hương thanh toán cho người phục vụ làm lễ. Anh Tùng đã chuyển khoản cho Hương số tiền 40.000.000 đồng.

Sau đó anh Tùng gọi điện thông báo cho bà Hiền số tiền phải trả cho Hương thì bà Hiền không đồng ý trả. Sau khi làm lễ, anh Tùng thấy cuộc sống và công việc vẫn gặp khó khăn như trước, bố đẻ anh còn bị tai biến. Ngày 13/02/2023 anh Tùng làm đơn trình báo gửi Công an thị xã Kinh Môn.

Ngày 06/12/2022, anh Trần Thế Xuân, sinh năm 1990, địa chỉ số nhà 156/52 Miếu Hai Xã, Dư Hàng, Lê Chân, Hải Phòng đi cùng mẹ là bà Vũ Thị Hằng, sinh năm 1967 đến nhà Hương để xem bói, xem phong thuỷ và những khó khăn trong cuộc sống của gia đình anh Xuân và xem có bán được nhà không. Hương nói với anh Xuân và bà Hằng là nhà anh Xuân đang ở bị yểm bùa, trước cửa nhà có ma quỷ quấy phá…gia đình có vận hạn.

Hương nói với anh Xuân muốn giải vận hạn và bán được nhà thì phải làm lễ giải tiến hình, di cung hoán số cho cả nhà và làm lễ để phù hợp hướng nhà và cúng bái bát hương, chi phí hết 270.000.000 đồng. Anh Xuân nói không lo được số tiền 270.000.000 đồng thì Hương giảm xuống còn 180.000.000 đồng và Hương nói sẽ cho anh Xuân làm chủ đài, đến ngày 28/12/2022 anh Xuân sẽ bán được nhà, nếu nói sai thì Hương sẽ bị mù mồm.

Quang cảnh phiên toà xét xử cô đồng bổ cau "đúng nhận sai cãi" ở Hải Dương. Ảnh: Nguyễn Việt.

Nghe Hương hứa như vậy nên anh Xuân tin tưởng và đồng ý. Hương yêu cầu anh Xuân đặt cọc 15.000.000 đồng. Anh Xuân đồng ý và nhờ bà Hằng chuyển khoản từ tài khoản của bà Hằng đến tài khoản của Hương số tiền 10.000.000 đồng và anh Xuân đưa trực tiếp cho Hương số tiền 5.000.000 đồng.

Đến chiều ngày 07/12/2022, anh Xuân cùng với vợ là chị Nguyễn Thị Minh Khánh đến nhà đưa cho Hương số tiền 165.000.000 đồng. Sau khi nhận tiền, Hương hẹn anh Xuân đến chiều ngày 09/12/2022 đến nhà Hương để cùng Hương đi đến đền Chầu Lục ở xã Hòa Lạc, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn cúng lễ.

Chiều ngày 09/12/2022, anh Xuân đi cùng Hương đến đền Chầu Lục để cúng lễ, hầu đồng. Hương có thuê Trần Văn Hợp, Phan Văn Cuối, Trương Văn Chính, Nguyễn Thị Nhung, Lưu Văn Toàn, Đoàn Thị Nụ, Nguyễn Khắc Phúc, Trần Minh Đức làm tay khăn, trang điểm, thầy cúng giúp Hương. Sau khi làm lễ xong thì vợ chồng anh Xuân chờ đến hết tháng 12/2022 vẫn không bán được nhà, công việc không thuận lợi. Ngày 12/02/2023 anh Xuân có đơn tố giác hành vi của Hương đến Công an thị xã Kinh Môn và giao nộp 01 USB chứa file ghi âm nội dung trao đổi giữa anh Xuân, bà Hằng với Hương ngày 06/12/2022 tại nhà Hương.

Tại kết luận giám định số 1546/KL-KTHS ngày 16/3/2023 của Viện khoa học hình sự- Bộ công an kết luận: Không phát hiện thấy dấu vết cắt ghép chỉnh sửa nội dung trong các file trong USB (ký hiệu A1 đến A7 và A9 đến A12) mẫu cần giám định. Tiếng nói của người phụ nữ trong file (ký hiệu A12) mẫu cần giám định (ký hiệu "Hương" trong bản dịch nội dung mẫu cần giám định) và tiếng nói của Trương Thị Hương trong mẫu so sánh là của cùng một người. Không tiến hành giám định file (ký hiệu A8) mẫu cần giám định, do là ảnh chụp màn hình điện thoại. Kèm theo kết luận giám định là bản dịch nội dung ghi âm mẫu cần giám định gồm 09 trang giấy A4.

Trong vụ án này, bị can đã tác động người thân bồi thường cho vợ chồng anh Phạm Sơn Tùng số tiền 66.500.000 đồng, bồi thường cho vợ chồng anh Trần Thế Xuân số tiền 10.000.000 đồng. Vợ chồng anh Phạm Sơn Tùng xin giảm nhẹ hình phạt cho Hương, là những tình tiết giảm nhẹ "Người phạm tội tự nguyện bồi thường thiệt hại hoặc khắc phục hậu quả" và tình tiết giảm nhẹ khác. Bị can 02 lần thực hiện hành vi phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đều cấu thành tội phạm là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự "phạm tội 02 lần trở lên".

Trong quá trình điều tra, cũng như tại phiên toà bị can Trương Thị Hương không thừa nhận hành vi phạm tội của mình, thậm chí có lúc bị cáo Trương Hương còn khóc, kêu không có tội, bị cáo coi đó là việc làm phúc giúp dân.

Tuy nhiên căn cứ vào lời khai của những người bị hại, lời khai của người làm chứng, kết luận giám định và các tài liệu, chứng cứ khác do Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thị xã Kinh Môn đã thu thập có trong hồ sơ vụ án, Hội đồng xét xử có đủ căn cứ chứng minh hành vi phạm tội của Trương Thị Hương.



Clip: Bị cáo Trương Thị Hương nói lời sau cùng tại phiên toà.T/h: PV.

Buổi chiều, sau khi kết thúc phần tranh tụng, Hội đồng xét xử đã cho bị cáo Trương Thị Hương nói lời sau cùng.

Trong phần nói lời sau cùng, bị cáo Trương Thị Hương cho rằng mình bị oan. "Hãy trả lại công bằng cho tôi, hãy trả tự do cho tôi", bị cáo cho hay.

Cuối ngày xét xử, Chủ toạ phiên toà cho rằng vụ việc phức tạp, cần có thời gian nghị án nên phiên toà sẽ kết thúc ngày hôm này. Hội đồng xét xử sẽ tuyên án vào 9 giờ 30 phút sáng mai, ngày 12/9.