Chiều 31/1, tại Hà Nội, Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đã chủ trì Hội nghị đánh giá tiến độ thực hiện mục tiêu trong Nghị quyết số 12 ngày 25/7/2022 của Đảng uỷ Công an Trung ương về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng Công an xã, thị trấn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm yêu cầu đẩy mạnh xây dựng Công an xã, thị trấn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Ảnh Bộ Công an

Tại Hội nghị, Thiếu tướng Đặng Hồng Đức, Chánh Văn phòng Bộ Công an trình bày Báo cáo tại Hội nghị cho biết, từ sau Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết số 12 của Đảng uỷ Công an Trung ương, Công an các đơn vị, địa phương đã cố gắng, nỗ lực với tinh thần chủ động, khẩn trương, quyết liệt để tham mưu lãnh đạo Bộ triển khai thực hiện có hiệu quả mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng Công an xã, thị trấn theo tinh thần Nghị quyết số 12.

Nổi bật là, công tác xây dựng Công an xã, thị trấn tiếp tục được quan tâm đẩy mạnh toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức, cán bộ, hoạt động chuyên môn nghiệp vụ, cơ chế lãnh đạo, chỉ huy, phân công, phân cấp và đầu tư kinh phí, cơ sở vật chất, hậu cần, kỹ thuật... Các mặt công tác bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) của Công an xã, thị trấn tiếp tục có sự chuyển biến rõ nét, theo hướng chuyên nghiệp hơn, toàn diện hơn, góp phần quan trọng giữ vững ổn định ANTT tại địa bàn cơ sở, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Một số mục tiêu đặt ra trong Nghị quyết số 12 đã hoàn thành, trong đó có những mục tiêu rất khó, được Công an các đơn vị, địa phương triển khai sáng tạo, quyết liệt tham mưu, tranh thủ tối đa sự ủng hộ của cấp uỷ, chính quyền địa phương và nguồn xã hội hoá, qua đó, nhiều địa phương hoàn thành sớm các mục tiêu đề ra. Đã quán triệt, triển khai nghiêm túc, khẩn trương Quyết định số 90 ngày 6/12/2022 của Ban Bí thư ban hành Quy chế phối hợp giữa Đảng uỷ Công an Trung ương với các Tỉnh uỷ, Thành uỷ trực thuộc Trung ương về lãnh đạo công tác đảng, công tác chính trị và công tác quần chúng trong Công an tỉnh, thành phố phù hợp với đặc điểm tình hình địa phương. Qua đó, số lượng Trưởng Công an xã, phường, thị trấn tham gia Ban Thường vụ Đảng uỷ xã, phường, thị trấn được nâng lên.

Công an các đơn vị, địa phương đã tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế mà Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết số 12 đã chỉ ra, nhất là khắc phục tồn tại, khó khăn về biên chế, đầu tư, kinh phí xây dựng trụ sở của Công an xã...

Sau khi nghe các ý kiến thảo luận, phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm đã biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao những thành tích, kết quả mà Công an các đơn vị, địa phương, các tập thể, cá nhân đã đạt được trong tiếp tục đẩy mạnh xây dựng Công an xã, thị trấn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới thời gian vừa qua.

Để đẩy nhanh xây dựng Công an xã, thị trấn toàn diện, đủ sức giải quyết các vấn đề về ANTT ngay từ đầu và tại cơ sở, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo, tiếp tục quán triệt, thực hiện có hiệu quả các chủ trương, văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, của Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ Công an về xây dựng Công an cấp xã, nhất là thực hiện nhiệm vụ trọng tâm đã được xác định theo Thông báo của Văn phòng Bộ Công an sau Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết số 12. Tập trung chấn chỉnh, khắc phục ngay các tồn tại, thường xuyên kiểm tra, giám sát, chịu trách nhiệm, tuyệt đối không để các tồn tại, hạn chế lặp đi, lặp lại.

Bên cạnh đó, tiếp tục tập trung thực hiện các mục tiêu được xác định trong Nghị quyết số 12 của Đảng uỷ Công an Trung ương theo đúng lộ trình. Giữ vững các mục tiêu đạt được, quyết liệt thực hiện các mục tiêu chưa hoàn thành trên tinh thần "khẩn trương, chặt chẽ, thực chất, hiệu quả, tính toán bố trí nhân lực, kinh phí" để thực hiện đảm bảo theo đúng tiến độ, lộ trình. Từng đơn vị, địa phương chủ động đổi mới phương pháp, tư duy, cách thức tiếp cận, thường xuyên rà soát kết quả thực hiện, chú trọng kiểm tra, theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, từ đó quyết liệt trong hành động để thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục đẩy mạnh xây dựng Công an xã, thị trấn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết số 12 của Đảng uỷ Công an Trung ương.