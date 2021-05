Bộ VHTTDL ra văn bản rà soát các cơ sở lưu trú không tuân thủ phòng, chống dịch

Văn bản của Bộ VHTTDL nêu rõ, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại các cuộc họp trực tuyến toàn quốc của Ban chỉ đạo quốc gia, phòng chống dịch Covid-19 để chủ động ứng phó trước nguy cơ bùng phát dịch bệnh, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch đã đề ra, Bộ VHTTDL đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc ương phối hợp thực hiện các nội dung sau:

Yêu cầu tấc cả cơ sở lưu trú du lịch đăng ký, thường xuyên tự đánh giá và cập nhật lên hệ thống an toàn Covid-19 quốc gia theo hướng dẫn của Bộ VHTTDL tại công văn số 4159/BVHTTDL-TCDL ngày 9/11/2020. Trường hợp cơ sở lưu trú du lịch tạm ngừng hoạt động, không kinh doanh vẫn phải đăng ký và đánh dấu vào mục "Cơ sở kinh doanh tạm ngừng hoạt động" trên hệ thống.

Yêu cầu các cơ sở lưu trú du lịch công bố mã QR (mã QR được tạo ra trong tài khoản của mỗi đơn vị sau khi đăng ký vào hệ thống an toàn Covid-19 thành công) tại sảnh đón tiếp hoặc khu vực dễ quan sát để khách du lịch có thể kiểm tra mức độ an toàn trước khi sử dụng dịch vụ và giám sát công tác phòng, chống dịch Covdi-19 thông qua ứng dụng "Du lịch Việt Nam an toàn"

Tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời xử lý nghiêm các cơ sở lưu trú du lịch không tuần thủ các biện pháp phòng, chống dịch của cơ quan có thẩm quyền; chỉ cho phép những cơ sở lưu trú du lịch đảm bảo an toàn Covid-19 được đón và phục vụ khách.

Trước đó, Bộ trưởng Bộ VHTTDL đã có Công điện gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

Theo công điện, hiện nay dịch bệnh Covid-19 đang tiếp tục diễn biến phức tạp, có nguy cơ bùng phát (đặc biệt trong thời gian nghỉ lễ 30/4, 1/5), tuy nhiên vẫn xuất hiện tình trạng lơ là, chủ quan, thực hiện không đúng, không đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

Bên cạnh đó, hạn chế tổ chức các hoạt động văn hoá, thể thao và du lịch. Tạm dừng tổ chức các loại hình lễ hội để tập trung triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

Ban Quản lý di tích, Bảo tàng, Ban Tổ chức lễ hội, người đứng đầu các thiết chế văn hóa, thể thao, đơn vị kinh doanh du lịch, khu, điểm du lịch chỉ tổ chức đón khách khi đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch theo "Thông điệp 5K: Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách- Không tụ tập - Khai báo y tế" của Bộ Y tế.