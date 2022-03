Bộ VHTTDL yêu cầu tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác chuẩn bị đón khách du lịch

Du khách Hàn Quốc đến Phú Quốc theo chương trình Thí điểm đón khách quốc tế tháng 11/2021

Thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tưởng Vũ Đức Đam về công tác chuẩn bị phục vụ mở cửa lại hoạt động du lịch từ ngày 15/3/2022 Và nhằm đảm bảo việc mở cửa lại hoạt động du lịch an toàn, hiệu quả, chất lượng, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, Thanh tra Bộ VHTTDL yêu cầu Chánh Thanh tra các Sở Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch:

Chủ động tham mưu, đề xuất với Lãnh đạo Sở về việc tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra việc chuẩn bị đón khách du lịch của các khu, điểm du lịch, các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn.

Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện thanh tra, kiểm tra công tác chuẩn bị đón khách du lịch nhằm chuẩn bị tốt nhất về cơ sở vật chất, các dịch vụ du lịch để sẵn sàng đón khách, trong đó, tập trung vào một số nội dung như: xây dựng và thực hiện các phương án phòng, chống dịch Covid-19.

Xử lí tình huống khách du lịch mắc Covid-19; chất lượng cơ sở vật chất kĩ thuật và dịch vụ; nguồn nhân lực du lịch...

Văn bản cũng yêu cầu chú trọng thanh tra, kiểm tra công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho khách du lịch, nhất là đối với những địa phương, doanh nghiệp có hoạt động du lịch mạo hiểm, du lịch biển, du lịch trên sông...tránh để xảy ra những tai nạn đáng tiếc cho du khách khi tham gia hoạt động du lịch (như vụ lật ca nô vận chuyển khách du lịch tại khu vực biển Cửa Đại, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam).

Bên cạnh đó Bộ VHTTDL yêu cầu các địa phương, cơ sở lưu trú du lịch thực hiện nghiêm việc đăng ký, tự đánh giá và thường xuyên cập nhật mức độ an toàn phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại wbesite của Tổng cục Du lịch, đồng thời giới thiệu rộng rãi và khuyến khích khách du lịch sử dụng ứng dụng "Du lịch Việt Nam an toàn" để tra cứu thông tin du lịch an toàn, khai báo y tế, đánh giá điểm đến.