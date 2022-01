Bình Thuận: Chuẩn bị đón khách du lịch quốc tế sắp tới ra sao?

Mở cửa đón khách quốc tế

Theo dự thảo của Sở Sở VHTTDL, tỉnh Bình Thuận kiến nghị được triển khai qua 3 giai đoạn gồm giai đoạn 1 (từ tháng 1/2022), thí điểm đón khách quốc tế theo chương trình du lịch trọn gói, thông qua các chuyến bay thương mại quốc tế tại khu vực, cơ sở dịch vụ du lịch được lựa chọn theo danh sách do sở chức năng công bố.

Bờ biển Tuy Phong có nhiều bãi đá rất đẹp nhưng vắng khách vì dịch Covid-19. Ảnh Bùi Phụ





Giai đoạn 2 (từ tháng 3/2022) tiếp tục mở rộng phạm vi đón khách du lịch quốc tế, kết nối các điểm đến thông qua những chuyến bay thương mại quốc tế thường lệ. Khách có thể tham gia chương trình du lịch kết hợp các điểm đến tại Bình Thuận, các địa phương khác đã được cơ quan có thẩm quyền chấp nhận cho đón khách du lịch quốc tế sau khi khách du lịch đã hoàn thành chương trình du lịch tại điểm đến đầu tiên trong thời gian 7 ngày.

Giai đoạn 3 sẽ mở cửa lại hoàn toàn đối với thị trường khách du lịch quốc tế, thời điểm bắt đầu giai đoạn này căn cứ vào tình hình dịch bệnh thực tế, trên cơ sở đánh giá kết quả đón khách du lịch quốc tế trong 2 giai đoạn đầu…

Việc tổ chức đón khách quốc tế đến Bình Thuận sẽ được thực hiện trên cơ sở đảm bảo các biện pháp an toàn phòng, chống dịch theo lộ trình đề xuất của Bộ VHTTDL và Hướng dẫn tạm thời các biện pháp "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid - 19" theo từng cấp độ dịch áp dụng trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, Phương án thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến Bình Thuận còn hướng tới quảng bá hình ảnh, khẳng định thương hiệu điểm đến an toàn, hấp dẫn.

Cuối năm 2021, Thủ tướng Chính phủ cho phép 5 địa phương được thí điểm đón khách quốc tế, bao gồm: Quảng Nam, Phú Quốc (Kiên Giang), Đà Nẵng, Quảng Ninh, Khánh Hòa.

Lãnh đạo ngành du lịch tỉnh Bình Thuận tặng hoa cho du khách trở lại nghỉ dưỡng ở Phan Thiết sau một thời gian dài ngưng vì Covid-19. Ảnh: Thu Thủy

Doanh nghiệp vui mừng vì được đón khách

Ngày 5/1, trao đổi với Dân Việt, ông Trần Tuấn, quản lý khu resort Malibu ở phường Mũi Né (TP. Phan Thiết) cho biết, ông và toàn bộ nhân viên rất vui mừng nếu được đón du khách quốc tế trở lại.

"Malibu đã chuẩn bị thực đơn phong phú, các món ăn được chế biến theo phong cách Á - Âu cùng các loại hải sản tươi sống, cải tạo nâng cấp bể bơi rộng, sạch sẽ, có khu vực bơi dành cho trẻ em để phục vụ du khách. Du khách đến nghỉ dưỡng tại Malibu còn có thể tham gia các hoạt động thể thao giải trí khác như: ca nô trên biển, lướt sóng biển, bóng chuyền trên biển và đặc biệt là chương trình Team Building, đốt lửa trại…", ông Trần Tuấn nói.

Resort Malibu ở phường Mũi Né (TP. Phan Thiết) cây xanh nhiều nên được du khách chọn làm nơi nghỉ dưỡng. Ảnh:Trần Tuấn.



Còn ông Nguyễn Thành Khoa - Phó Giám đốc Công ty TNHH Triều Trang (nơi có hàng trăm mô tô-ô tô địa hình chạy trên đồi cát ở Bàu Trắng huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận), cũng bày tỏ sự vui mừng trước kế hoạch đón du khách quốc tế trở lại.

Theo ông Khoa, trước khi chưa có dịch Covid, mỗi ngày chỗ ông đón hàng trăm khách quốc tế đến vui chơi. Gần cả năm qua ế ẩm, ông tranh thủ thủ thời gian này, nâng cấp sửa chữa lại toàn bộ hệ thống xe để phục vụ du khách dịp tết sắp tới…

Cũng trong dịp đầu năm 2022 này, một đoàn khảo sát có nhiều doanh nghiệp lữ hành từ TP.HCM và các trung tâm du lịch khác đã có chuyến chuyến khảo sát thực tế ở một số điểm đến tiềm năng của Bình Thuận. Đoàn đã khảo sát các điểm như: hồ Hàm Thuận - Đa Mi, Thác Bà, Khu bảo tồn thiên nhiên Núi Ông, hồ Biển Lạc, thác Ba Tầng, Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Cú,…

Một doanh nghiệp lữ hành của TP.HCM có mặt trong chuyến khảo sát này cho Dân Việt biết, Bình Thuận chưa khai thác tiềm năng, lợi thế về rừng, núi, hồ, thác. Đây là những điểm nhấn tạo nên những tour du lịch dã ngoại độc đáo, hướng về thiên nhiên như: cắm trại, chèo thuyền, câu cá trên hồ, leo núi, vượt thác, hay xe đạp địa hình, đi bộ băng rừng, du lịch sinh thái vào các vườn cây trái nằm ở các huyện có núi đồi giáp ranh với tỉnh Lâm Đồng như Tánh Linh, Đức Linh, Bắc Bình, Tuy Phong…

"Qua chuyến khảo sát doanh nghiệp chúng tôi sẽ đưa vào khai thác tour mới theo hướng "lên rừng, xuống biển". Và hy vọng tuor này sẽ mang lại sự thích thú cho du khách…", ông LK, doanh nghiệp lữ hành ở TP.HCM nói.

Du khách vui chơi trên bờ biển trước khu resort Malibu. Ảnh:Trần Tuấn.

Hơn 13.500 lượt khách đến Bình Thuận trong dịp Tết Dương lịch 2022 Cũng theo Sở VHTTDL tỉnh Bình Thuận, trong dịp Tết Dương lịch 2022 vừa qua, đã có hơn 13.500 lượt khách, bao gồm khách tham quan và khách lưu trú đến nghỉ dưỡng tại Bình Thuận. Tại khu vực Thiên đường resort ở phường Hàm Tiến - Mũi Né (TP.Phan Thiết), các cơ sở kinh doanh lưu trú hạng 4 - 5 sao đạt bình quân công suất phòng từ 70 - 90%, số còn lại đạt 40 - 60%. Hầu hết du khách đều tỏ ra hài lòng khi đến Bình Thuận nghỉ dưỡng dịp này. Hiện tại, Bình Thuận có trên 80 cơ sở du lịch, lưu trú đủ điều kiện đón và phục vụ khách du lịch trong trạng thái "thích ứng an toàn phòng, chống dịch". Nhằm đảm bảo an toàn cho du khách, các khách sạn, resort đã chuẩn bị các gói nghỉ dưỡng an toàn phù hợp từng đối tượng khách như phương tiện đưa đón riêng, thực đơn sức khỏe, dịch vụ dành cho khách vừa nghỉ dưỡng vừa làm việc.