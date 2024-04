Bộ Xây dựng: Một số nơi ở Hà Nội có tình trạng "thổi giá" chung cư

Bộ Xây dựng khẳng định giá chung cư tăng đột biến nhưng ít giao dịch

Tại buổi họp báo, ông Hoàng Hải, Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng khẳng định, thị trường tại một số nơi có tình trạng bị đẩy giá, một số chung cư có giá tăng đột biến rất ít giao dịch và gần như không phát sinh giao dịch.

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, lượng giao dịch căn hộ chung cư, nhà ở riêng lẻ trong quý I/2024 có xu hướng tăng so với cuối năm 2023. Số giao dịch thành công là 35.853 giao dịch, con số này bằng 129,95% so với quý IV/2023, bằng 81,51% so với cùng kỳ năm 2023. Thị trường căn hộ chung cư vẫn tiếp tục thu hút sự quan tâm của nhóm đối tượng có nhu cầu ở thực và các nhà đầu tư trung và dài hạn. Trong đó, giá bán trung bình một số dự án tại TP. Hà Nội và TP. HCM dao động khoảng 50 - 70 triệu/m2.

Tại Hà Nội, giá căn hộ chung cư rao bán ghi nhận liên tục tăng trên cả thị trường sơ cấp (bán từ chủ đầu tư) và thứ cấp (người mua của chủ đầu tư sau đó bán lại). Cụ thể, một số dự án có giá rao bán tăng như: chung cư 536A Minh Khai (Hai Bà Trưng) tăng khoảng 3,8% (lên mức 43,7 triệu đồng/m2), Ha Do Park View (Cầu Giấy) tăng khoảng 3,3% (lên mức 49,9 triệu đồng/m2), Sunshine Garden (Hai Bà Trưng) tăng khoảng 3,8% (lên mức 45,9 triệu đồng/m2), Vinhomes Nguyễn Chí Thanh (Đống Đa) tăng khoảng 4,2% (lên mức 72,4 triệu đồng/m2)...

Bộ Xây dựng khẳng định một số nơi ở Hà Nội có tình trạng "thổi giá" chung cư (Ảnh: TN)

Đáng chú ý, khảo sát của một số tổ chức nghiên cứu thì trên thị trường có những dự án chung cư đã đi vào sử dụng từ 5 - 10 năm, thậm chí nhà tập thể cao tầng cũ cũng được đẩy giá khá cao, giá căn hộ chung cư tại Hà Nội đầu năm 2024 tăng khoảng 38% so với năm 2019. Tuy nhiên, Bộ Xây dựng đánh giá, một số chung cư có giá tăng đột biến rất ít giao dịch và gần như không phát sinh giao dịch.

Tại TP. HCM, trên thị trường thứ cấp, giá bán căn hộ chung cư có xu hướng tăng so với quý trước và tăng nhiều ở một số quận, huyện như Quận 7, Tân Phú, Tân Bình, Phú Nhuận. Cụ thể, dự án Thủ Thiêm Green House (Quận 2) giá bán dao động 25,5 - 30 triệu đồng/m2; dự án Happy City (huyện Bình Chánh) giá khoảng 23 - 27 triệu đồng/m2; dự án Mỹ Phúc (Quận 7) giá từ 39,3 - 52,8 triệu đồng/m2;...

Còn tại một số tỉnh, thành khác, giá bán chung cư dao động khoảng 30 - 50 triệu/m2. Ví dụ, tại Hải Phòng, các dự án căn hộ vẫn duy trì được lượng giao dịch ổn định. Cụ thể, dự án Hoàng Huy Commerce giá từ 30 - 42,6 triệu đồng/m2; dự án Diamond Crown Hải Phòng 50 - 65 triệu triệu đồng/m2. Tại thành phố Cần Thơ, dự án chung cư Cara River Park giá bán dao động 39,6 - 47,6 triệu đồng/m2. Đối với TP. Vinh, dự án Chung cư 389 Yên Hòa và Dự án Căn hộ chung cư Handico Hưng Dũng giá bán dao động trong khoảng từ 21,2 - 25,5 triệu đồng/m2.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cho hay, vừa qua, Bộ đã có văn bản đề nghị UBND TP Hà Nội kiểm tra, rà soát hoạt động giao dịch kinh doanh bất động sản trên địa bàn, đặc biệt là tại các dự án, khu chung cư có hiện tượng tăng giá bất thường. Đồng thời, có biện pháp chấn chỉnh, xử lý các hành vi thổi giá, làm giá, đầu cơ và các hành vi vi phạm pháp luật kinh doanh bất động sản (nếu có). UBND TP. Hà Nội cần hoàn thành và gửi báo cáo về Bộ Xây dựng trước ngày 20/4. Tuy nhiên, đến nay, Hà Nội vẫn chưa có báo cáo về vấn đề trên.

Bộ Xây dựng sẽ đôn đốc việc hoàn thành 130.000 nhà ở xã hội

Ông Hoàng Hải, Cục trưởng Cục quản lý Nhà và thị trường bất động sản chia sẻ, trước khi có Nghị quyết 01 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2024, Bộ Xây dựng cũng đã chủ động thúc đẩy việc phát triển nhà ở xã hội thông qua việc hoàn thiện, bổ sung hệ thống pháp lý liên quan; tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho cả doanh nghiệp và người thụ hưởng khi tiếp cận quỹ nhà ở xã hội.

Theo báo cáo của 42/63 địa phương, đến nay có 13 dự án nhà ở xã hội đã hoàn thành, khởi công xây dựng và được chấp thuận chủ trương đầu tư với quy mô 16.008 căn. Trong số đó có 5 dự án bao gồm 3 dự án hoàn thành toàn bộ và 2 dự án hoàn thành 1 phần với quy mô 2.016 căn. Cụ thể, Bắc Giang có 1 dự án nhà ở công nhân hoàn thành 1 phần với 864 căn; Thái Bình có 1 dự án nhà thu nhập thấp với 498 căn; Khánh Hòa có 1 dự án nhà thu nhập thấp với 260 căn; Hà Tĩnh có 1 dự án nhà thu nhập thấp với 152 căn; TP. HCM có 1 dự án hoàn thành nốt 242 căn nhà ở cho thuê.

Ông Hoàng Hải, Cục trưởng Cục quản lý Nhà và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng phát biểu

Có tổng số có 4 dự án đã khởi công xây dựng với quy mô 8.073 căn gồm: Khánh Hòa 1 dự án nhà thu nhập thấp 3.186 căn; Hải Phòng 2 dự án nhà thu nhập thấp 4.004 căn và 775 căn; Đăk Nông 1 dự án nhà thu nhập thấp 108 căn. Số lượng dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư là 4 với quy mô 5.919 căn gồm: Hà Nam 1 dự án nhà thu nhập thấp với 1.100 căn; Bình Định có 1 dự án nhà thu nhập thấp 714 căn; Đồng Nai 1 dự án nhà thu nhập thấp 3.500 căn; Trà Vinh 1 dự án 605 căn.

Bộ Xây dựng cho biết, việc triển khai thực hiện gói tín dụng 120.000 tỷ đồng cho vay nhà ở xã hội đang có chuyển động tích cực. Hiện nay đã có 28 địa phương công bố danh mục 68 dự án đủ điều kiện vay theo Chương trình tín dụng 120.000 tỷ đồng với nhu cầu vay vốn hơn 30.000 tỷ đồng. Đến nay, các ngân hàng đã cam kết cấp tín dụng cho 15 dự án với số tiền khoảng 7.000 tỷ đồng; trong đó đã có 8 dự án nhà ở xã hội tại 7 địa phương được giải ngân với số vốn khoảng 640 tỷ đồng.

Ngoài ra, Bộ đã ban hành văn bản hướng dẫn về xác định danh mục dự án, đối tượng, điều kiện, tiêu chí vay ưu đãi phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo, xây dựng lại chung cư. Với những quy định mới, việc tiếp cận vốn của doanh nghiệp tham gia xây dựng nhà ở xã hội sẽ giảm bớt được các thủ tục hơn so với trước đó.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cho rằng, hiện Bộ Xây dựng đang cùng cấp ngành liên quan và các địa phương rốt ráo rà soát, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án nhà ở xã hội để đảm bảo mục tiêu Thủ tướng Chính phủ giao là hoàn thành 130.000 căn hộ nhà ở xã hội trong năm 2024.

"Bộ Xây dựng sẽ trực tiếp đôn đốc các địa phương trong việc triển khai thực hiện theo kế hoạch đã đăng ký trước đó để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu được Thủ tướng giao. Đây là nhiệm vụ khá nặng nề nhưng sẽ giải quyết được đồng thời nhiều vấn đề như sự mất cân đối giữa các phân khúc nhà ở trên thị trường bất động sản. Từ đó, giúp điều hòa giá và cân bằng dần cơ cấu sản phẩm", Thứ trưởng Bộ Xây dựng nhấn mạnh.