"Bom sex Hollywood" Anne Hathaway từng bị nhận xét thiếu quyến rũ

Mới đây, nữ diễn viên Anne Hathaway đã xuất hiện trên trang bìa của tạp chí Vanity Fair. Trong bài phỏng vấn, ngôi sao "Nhật ký công chúa" cho biết khi mới bắt đầu sự nghiệp diễn xuất tại Hollywood, cô bị nhiều nhà sản xuất, đạo diễn nhận định không có sức hấp dẫn giới tính.

"Hay nói ngắn gọn là không "ăn ảnh" những cảnh tình dục", Anne Hathaway nói.

Tuy nhiên, cô chưa bao giờ tin vào nhận xét đó: "Tôi đã nghĩ, tôi thuộc cung Bọ Cạp. Tôi biết mình hấp dẫn như thế nào vào một buổi tối thứ Bảy chứ", cô hóm hỉnh chia sẻ.

Anne Hathaway bắt đầu sự nghiệp của mình khi còn trẻ. Nữ diễn viên vào vai nổi tiếng trong bộ phim của Disney "The Princess Diaries" khi chỉ mới 17 tuổi. Cô nói rằng, định nghĩa văn hóa về sự quyến rũ rất hẹp trong những ngày đầu tiên của cô tại Hollywood.

Khi mới bắt đầu sự nghiệp diễn xuất tại Hollywood, Anne Hathaway bị nhiều nhà sản xuất, đạo diễn nhận định không có sức hấp dẫn giới tính. Ảnh: GQ.

"Cái nhìn của nam giới khi đó rất áp đảo nhưng cũng rất trẻ con", Anne Hathaway nói. Cô khẳng định cảm xúc của diễn viên quan trọng hơn nhiều so với ngoại hình trong ngành công nghiệp điện ảnh và truyền hình ngày nay.

Vai diễn mới nhất của Hathaway là một bà mẹ đơn thân có tên Solène, trong "The Idea of You". Bộ phim dựa trên tiểu thuyết bán chạy cùng tên của Robinne Lee và tập trung vào mối tình lãng mạn giữa Solène, 40 tuổi và ca sĩ chính của ban nhạc trai nổi tiếng nhất thế giới, chỉ mới 24 tuổi (do Nicholas Galitzine thủ vai trong phim). Anne Hathaway thích thú với thông điệp không bao giờ là quá muộn để yêu đối với một người phụ nữ trưởng thành. Bộ phim cũng có cái nhìn tích cực về tình dục.



"Tôi thực sự hạnh phúc khi được tham gia vào một bộ phim đề cao niềm vui của phụ nữ", cô nói.

Anne Hathaway sinh ngày 12/11/1982 tại Brooklyn, New York, Hoa Kỳ. Cô bắt đầu sự nghiệp diễn xuất của mình khi còn là một thiếu niên và nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả và giới phê bình với tài năng của mình.

Trong loạt phim "The Princess Diaries" của hãng Disney, Anne Hathaway đóng vai công chúa Mia Thermopolis. Bộ phim này đã giúp Hathaway trở thành một biểu tượng cho các bộ phim dành cho thiếu nhi và trẻ em. Sau đó, cô tiếp tục đóng nhiều vai diễn đa dạng trong các dự án điện ảnh và truyền hình khác nhau.

Anne Hathaway đã đóng vai trong nhiều thể loại phim, từ phim hài nhẹ nhàng đến phim tâm lý, từ phim hành động đến phim lãng mạn. Cô đã đạt được nhiều thành công với các vai diễn trong các bộ phim như: "The Devil Wears Prada", "Les Misérables", "Interstellar", và "Ocean's 8".