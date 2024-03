Bốn điều để Oscar 2024 hấp dẫn hơn nữa

Lễ trao giải Oscar 2024 diễn ra vào ngày 11/3 đã kết thúc cuộc đua dài hơi của các tác phẩm điện ảnh danh giá. Sự chờ đợi và những câu hỏi đối với các bộ phim, đề cử ngày càng lớn khi đêm trao giải lớn nhất của Hollywood đến gần.

Tuy nhiên, ngay cả những người hâm mộ cuồng nhiệt của Oscar cũng phải công nhận mùa giải này kéo dài quá lâu. Mặc dù Viện Hàn lâm điện ảnh Mỹ đã dành tất cả sức lực để tạo ra một buổi tối hoành tráng, nhưng lượng người xem ngày một giảm và công tác tổ chức "xa rời" công chúng là hai lý do họ bị chỉ trích.

Bốn điều để khiến Oscar 2024 hấp dẫn hơn nữa

Oscar là một giải thưởng quan trọng với điện ảnh, nhưng nó cần được tổ chức hấp dẫn, hay hơn nữa. Ảnh: People.

Tổ chức Oscar vào tháng Hai

Cuộc đua Oscar cần có nước rút hơn nữa giữa các bộ phim. Trong thời đại số lượng lễ trao giải phim dường như là vô tận, Oscar dường như là quá dài. "Thời gian tổ chức Oscar làmột trong số các vấn đề. Số lượng buổi trao giải tăng không ngừng, mỗi buổi đều sự có mặt của các ngôi sao, với những bài phát biểu giống nhau, lãng phí thời gian, tài nguyên và sự kiên nhẫn. Khi đêm trao giải Oscar diễn ra, cảm giác thích thú, sự hồi hộp gần như đã biến mất", một chuyên gia nói với Variety.

Nếu diễn ra sớm hơn, đảm bảo rằng, Oscar là đỉnh cao nhất chứ không phải là một kết thúc của mùa giải thưởng "mệt nhoài".



Oscar nên phát song song trên truyền hình và mạng internet

Trong khi các dịch vụ truyền hình và rạp chiếu phim đang tìm cách tồn tại cùng nhau, thì Oscar có vẻ lại không như vậy. Lễ trao giải này có một hợp đồng kéo dài đến năm 2028 với kênh truyền hình ABC và điều này cần phải sớm thay đổi. Nếu sức mạnh phủ sóng của ABC cùng với 55 triệu người đăng ký của Hulu và 155 triệu của Disney+ chắc chắn mức thu hút với khán giả trẻ sẽ khác biệt. Phát sóng song song sẽ không chỉ thu hút một khán giả toàn cầu mà còn tạo ra hình ảnh về Oscar như một sự kiện dễ tiếp cận và phải xem. Nó cũng sẽ mang lại nhiều cơ hội để quảng cáo thu lợi hơn nữa.

Oscar 2024 bị đánh giá là nhạt nhoà dù có nhiều tác phẩm chất lượng. Ảnh: People.

Thêm các hạng mục mới và đa dạng hơn

Hạng mục casting xuất sắc sẽ được thêm vào năm 2026 đã gây ra sự phấn khích, nhưng vẫn còn tiềm năng để Oscar mở rộng hơn nữa. Các hạng mục cho các pha hành động và lồng tiếng/cảnh quay chuyển động sẽ mang lại sự công nhận cần thiết cho thể loại phim hoạt hình. Hiện tại, lĩnh vực phim tài liệu đang trải qua một kỷ nguyên hoàng kim. Điều này đòi hỏi một quá trình đề cử mở rộng và tăng số lượng hạng mục phù hợp với sự tăng trưởng đột biến trong số lượng tác phẩm dự thi.

Còn với các phim quốc tế đã đến lúc tôn vinh các đạo diễn của họ. Năm nay, "The Zone of Interest" của Anh đã nhận giải, nhưng đạo diễn Jonathan Glazer không được công nhận chính thức. Hơn nữa, việc điều chỉnh điều kiện đề cử cũng phải thay đổi "Spider-Man: Across The Spider-Verse" được đề cử cho hạng mục phim hoạt hình, nhưng một trong các đạo diễn của nó là Joaquim Dos Santos, không được liệt kê vì quy tắc hạn chế số lượng người đề cử.

Buổi lễ Oscar cần phải thu gọn hơn nữa

Đối với một người đam mê điện ảnh, Lễ trao giải Oscar hấp dẫn có thể kéo dài bao lâu tùy ý. Tuy nhiên, người xem bình thường sẽ thích một chương trình ngắn gọn hơn. Như hiện tại, với 23 hạng mục và năm tiết mục âm nhạc, việc phải dồn nén Oscar vào ba tiếng đồng hồ đang gặp khó khăn.