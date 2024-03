Christopher Nolan đã đoạt hai tượng vàng Oscar 2024 mới đây với vai trò đạo diễn và nhà sản xuất của bộ phim "Oppenheimer". Bên cạnh vinh quang về mặt chuyên môn, đạo diễn với khả năng "hái ra tiền" nhờ sản xuất nhiều bộ phim ăn khách còn "ẵm" rất nhiều tiền từ doanh thu của "Oppenheimer".

Theo các nguồn tin đáng tin cậy, số tiền mà Nolan nhận được từ bộ phim kể lại cuộc đời của nhà khoa học J. Robert Oppenheimer và vai trò của ông trong việc tạo ra bom nguyên tử, đã chạm mức 100 triệu đô la. Con số này bao gồm lương, phần thưởng sau khi công bố phim, các điều khoản tăng doanh thu và tiền thưởng cho hai giải Oscar của ông.

Bom tấn của Universal đã giành được tổng cộng 7 giải Oscar, bao gồm cả giải "đinh" cho nam diễn viên Cillian Murphy và nam phụ Robert Downey Jr.

Được biết, chi phí sản xuất của "Oppenheimer" là 100 triệu đô la. Sau khi ra mắt vào ngày 19/7 cùng với phim "Barbie", "Oppenheimer" đã trở thành một phần trong cặp đôi phim "oanh tạc" phòng vé "Barbenheimer".

Christopher Nolan "trúng lớn" nhờ "Oppenheimer" đoạt giải Oscar 2024

Đạo diễn Christopher Nolan "ẵm" rất nhiều tiền từ doanh thu và các giải thưởng của "Oppenheimer". Ảnh: Variety.

Bộ phim đã thu về 958 triệu đô la trên toàn thế giới, một con số khổng lồ khi xét đến phim xếp loại R (không dành cho người dưới 17 tuổi) và thời lượng dài tới ba tiếng đồng hồ của "Oppenheimer". Đây cũng là bộ phim giành giải Phim xuất sắc nhất tại Oscar có doanh thu cao nhất kể từ "The Lord of the Rings: The Return of the King - Chúa tể của những chiếc nhẫn: Sự trở về của Vua" ra mắt năm 2004.

"Oppenheimer" sẽ được tái phát hành tại 1.000 rạp vào cuối tuần này với tư cách là tác phẩm số một tại Oscar 2024. Điều này sẽ nâng cao tổng doanh thu của phim và vượt qua mốc 1 tỷ đô la, từ đó được cho là sẽ kích hoạt thêm một khoản tiền thưởng khác dành cho đạo diễn này.

Hiện tại, tất cả mọi ánh mắt đều hướng về những dự án tiếp theo của Nolan, người viết, đạo diễn và sản xuất "Oppenheimer". Một số người cho rằng, ông sẽ làm lại bộ phim trinh thám "The Prisoner" dựa trên loạt phim truyền hình những năm 1960 dự kiến có sự tham gia Nolan trong công tác sản xuất vào năm 2009. Tuy nhiên, dự án khoa học viễn tưởng này đã biến mất khỏi kế hoạch của Nolan cùng năm đó, khi AMC phát sóng "The Prisoners", một loạt phim ngắn 6 tập dẫn dắt bởi Jim Caviezel trong vai đặc vụ số Sáu, cùng với Ian McKellen và Ruth Wilson. Một số nguồn tin cho biết, ông sẽ bắt đầu viết kịch bản mới ngay sau mùa giải thưởng năm nay.

Warner Bros. và Universal là hai hãng phim có khả năng cao nhất để chiến thắng trong cuộc đua để có dự án của Nolan. Nhưng sẽ khó khăn cho đạo diễn nếu ông rời bỏ Universal, bởi vì hãng này đã giúp ông thành công lớn, trong khi Warner Bros. chưa bao giờ làm được điều đó.