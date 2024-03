Brad Pitt từ bỏ quyền nuôi con: "Cặp đôi vàng" một thuở thôi làm khổ nhau

Tài tử người Mỹ Brad Pitt (SN 1963) từng nhận được nhiều giải thưởng uy tín trong lĩnh vực làm phim, trong đó có 2 giải Oscar. Pitt là một trong những nhân vật có quyền lực và có tầm ảnh hưởng lớn trong nền công nghiệp giải trí Mỹ.

Pitt bắt đầu được biết đến từ phim Thelma & Louise (1991). Những vai diễn chính đầu tiên của Pitt trên màn bạc là trong các phim A River Runs Through It (1992), Legends of the Fall (1994), Interview with the Vampire (1994).

Pitt đã tham gia diễn xuất trong những phim đạt thành công thương mại như Ocean's Eleven (2001), Troy (2004), Mr. & Mrs. Smith (2005), World War Z (2013), Bullet Train (2022).

Những phim đáng kể khác trong sự nghiệp diễn xuất của anh còn có Fight Club (1999), Babel (2006), Burn After Reading (2008), Inglourious Basterds (2009), The Tree of Life (2011), The Big Short (2015).

Pitt từng nhận được đề cử tại giải Oscar với vai diễn trong các phim 12 Monkeys (1995), The Curious Case of Benjamin Button (2008) và Moneyball (2011). Anh giành giải Oscar cho Nam phụ xuất sắc với vai diễn trong Once Upon a Time in Hollywood (2019).

Năm 2001, Pitt thành lập công ty sản xuất phim Plan B Entertainment. Anh đã tham gia sản xuất các phim The Departed (2006), 12 Years a Slave (2013) và Moonlight (2016). Các phim này đều giành giải Oscar cho Phim hay nhất.

Pitt được tạp chí People bình chọn là Người đàn ông quyến rũ nhất hồi năm 1995 và 2000. Pitt đã đi qua hôn nhân với hai nữ diễn viên nổi tiếng - Jennifer Aniston và Angelina Jolie.