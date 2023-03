Brendan Fraser - Nam chính xuất sắc nhất tại Oscar 2023: Cuộc "tái sinh" ngoạn mục sau hôn nhân đổ vỡ

Brendan James Fraser sinh ngày 3/12/1968, anh là diễn viên Mỹ-Canada nổi tiếng với các vai chính trong các bộ phim bom tấn, phim hài và phim truyền hình. Sau khi tốt nghiệp tại Trường Đại học Nghệ thuật Cornish vào năm 1990, anh có vai diễn đầu đời trong phim "Dogfight" (1991).

Fraser đã trở nên nổi tiếng hơn năm 1992 với vai diễn trong bộ phim hài "Encino Man" và bộ phim truyền hình "School Ties". Tiếp đó, anh tham gia George of the Jungle (1997) và nhận được sự ưu ái của khán giả. Cho tới năm 1999, Fraser trở thành ngôi sao khi đóng vai Rick O'Connell trong bộ ba phim "The Mummy" (1999 - 2008). Ngoài ra, anh còn tham gia các vai diễn trong "Gods and Monsters" (1998), "The Quiet American" (2002), "Crash" (2004) và "Journey to the Center of the Earth" (2008).

Brendan Fraser từng được biết tới như một biểu tượng nam tính của Hollywood. (Ảnh: IT).

Hôn nhân không hạnh phúc

Ngay sau khi đến Los Angeles, Fraser đã gặp nữ diễn viên Afton Smith trong một buổi tiệc nướng tại nhà của Winona Ryder vào ngày 4 tháng 7 năm 1993. Họ kết hôn vào năm 1998 và có ba người con trai: Griffin Arthur Fraser (sinh năm 2002), Holden Fletcher Fraser (sinh năm 2004) và Leland Francis Fraser (sinh năm 2006). Trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí GQ vào năm 2018, Fraser tiết lộ rằng, con trai lớn nhất của anh, Griffin, bị chứng tự kỷ.

Sau khi ngôi nhà của họ ở Beverly Hills, California bán được vào tháng 4/2007 với giá 3 triệu USD, người đại diện của Fraser thông báo vào tháng 12/2007 rằng cặp đôi đã quyết định ly dị. Fraser bị yêu cầu trả số tiền hỗ trợ cho vợ mỗi tháng là 50.000 USD trong một thời gian là mười năm hoặc cho đến khi Smith tái hôn, tùy thuộc vào điều gì xảy ra trước, ngoài ra còn phải trả số tiền hỗ trợ cho con hàng tháng là 25.000 USD.

Vào đầu năm 2011, Fraser yêu cầu giảm số tiền hỗ trợ cho vợ cũ của mình, khẳng định rằng anh không thể đáp ứng được nghĩa vụ hàng năm là 600.000 USD; anh không tranh luận về số tiền hỗ trợ cho con. Vào cuối năm 2011, Smith buộc tội Fraser gian lận bằng cách giấu tài sản tài chính và không tiết lộ hợp đồng phim cho Extraordinary Measures và Furry Vengeance. Năm 2014, tòa án đã ra phán quyết phản đối đơn xin giảm số tiền hỗ trợ cho vợ và bác bỏ cáo buộc gian lận của Smith. Cả hai bên đều được công nhận là tích cực tham gia chăm sóc cuộc sống của các con trai của họ.

Brendan Fraser và vợ cũ khi còn mặn nồng. (Ảnh: IT).

Sự nghiệp điện ảnh thăng trầm trước khi giành vinh quang

Sự nghiệp điện ảnh của Fraser bắt đầu đi xuống từ cuối những năm 2000 đến giữa những năm 2010, lúc bấy giờ, người ta không hiểu được lý do vì sao. Tuy nhiên, năm 2018, Fraser chia sẻ, anh đã bị tấn công tình dục bởi Philip Berk, người lúc đó là chủ tịch của Hiệp hội báo chí nước ngoài Hollywood (HFPA), tổ chức phi lợi nhuận bình chọn giải thưởng Quả cầu vàng, trong một bữa tiệc trưa vào năm 2003. Vụ tấn công tình dục, cuộc ly dị của ông và cái chết của mẹ ông khiến Fraser rơi vào trạng thái trầm cảm, kết hợp với vấn đề sức khỏe của ông, dẫn đến việc sự nghiệp của anh chững lại.

Nhiều nguồn tin cho rằng, Fraser đã bị "blacklist" khỏi Hollywood vì lời buộc tội của ông đối với Berk, tuy nhiên, vị chủ tịch này đã phủ nhận. Trong bài phỏng vấn GQ năm 2018 khi Fraser lần đầu tiên công khai buộc tội, Fraser nói: "Điện thoại của bạn sẽ ngừng reo trong sự nghiệp của bạn và bạn bắt đầu tự hỏi tại sao. Có nhiều lý do, nhưng liệu (vụ việc này) có phải là một trong số đó? Tôi nghĩ là vậy".

Tuy nhiên, Fraser cũng đã làm rõ trong lần xuất hiện trên chương trình radio Sway in the Morning năm 2019 rằng: "Tôi không nghĩ HFPA thực sự có nhiều quyền lực". Năm 2022, Fraser nói với GQ rằng nếu ông được đề cử bởi HFPA cho bộ phim mới nhất của mình "The Whale", ông "sẽ không tham gia" vì "lịch sử" ông có với tổ chức này.

Sự nghiệp điện ảnh chững lại cho tới 2015, anh bắt đầu chuyển sang làm phim truyền hình với các vai diễn trong "Texas Rising của History", bộ phim truyền hình "The Affair của Showtime" (2016–2017) và "Doom Patrol" của HBO Max-DC Universe (2019 – nay).

Tới năm 2021, sự nghiệp điện ảnh của Fraser được cải thiện khi tham gia các bộ phim được đạo diễn bởi các nhà đạo diễn tài ba như "No Sudden Move" của Steven Soderbergh (2021) và "The Whale" của Darren Aronofsky (2022).

Với vai diễn chính trong bộ phim "The Whale", Fraser đã giành giải Oscar, giải Critics Choice Movie Award, giải Screen Actors Guild Award và đề cử giải Golden Globe và giải BAFTA Film Award.