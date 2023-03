Dương Tử Quỳnh và Brendan Fraser giành tượng vàng Oscar 2023

Dương Tử Quỳnh - minh tinh gốc Á đầu tiên đã giành giải thưởng quan trọng của Oscar 2023 "Nữ chính xuất sắc nhất".

"Xin cảm ơn các bạn. Cảm ơn những người theo dõi tôi đêm nay. Tượng vàng là biểu tượng cho hy vọng, bằng chứng rằng giấc mơ có thể trở thành hiện thực. Đừng để ai nói với bạn rằng bạn đã hết thời rồi", ngôi sao này nói.

Dương Tử Quỳnh và Brendan Fraser từng cùng nhau tham gia bộ phim "The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor". (Ảnh: IT).

Dương Tử Quỳnh đóng vai trò trung tâm trong bộ phim "Everything Everyone All At Once", trong vai một bà mẹ vô danh đang sống một cuộc sống bình thường nhưng bỗng chốc trở thành một siêu nhân khi khám phá ra bản thân có năng lực phi thường.

Màn trình diễn của Dương Tử Quỳnh trong phim này được các nhà phê bình đánh giá rất cao. Tạp chí Variety đã miêu tả diễn xuất của cô là "vượt ra ngoài những gì ta đã từng biết về cô ấy" và "một trình diễn thực sự đáng nể". Các nhà phê bình khác cũng nhận xét rằng diễn xuất của Dương Tử Quỳnh là một trong những điểm sáng của phim, với những pha hành động ngoạn mục và tinh thần quyết tâm đầy cảm xúc.

Với màn trình diễn ấn tượng của Dương Tử Quỳnh, cùng với sự đóng góp của dàn diễn viên và đoàn làm phim, "Everything Everywhere All At Once" đã nhận được nhiều lời khen ngợi và được đánh giá là một trong những bộ phim hành động viễn tưởng đáng xem nhất năm 2022.

Trong giải "Nam chính xuất sắc nhất", Brendan Fraser đã giành giải vai diễn Charlie - một giáo sư người Anh béo phì và sống ẩn dật trong phim "The Whale". Bộ gây ấn tượng mạnh với người xem, cũng là màn “lột xác” để đời giúp cứu vãn sự nghiệp vốn được coi là đã chết của Fraser.

Anh cảm ơn hãng phim vì đã tạo ra một bộ phim táo bạo để mình có cơ hội thử sức. Anh cũng cảm ơn đạo diễn Darren Aronofsky vì đã trao cho anh một vai diễn quan trọng. Fraser cảm ơn các đối thủ cạnh tranh của mình, nói rằng: "Tôi rất hân hoan khi được đặt tên bên cạnh các bạn trong hạng mục này. Chúc các bạn buổi tối tốt lành".

Trước đó, màn trình diễn trong "The Whale" giúp Brendan Fraser được vinh danh tại Liên hoan phim Venice 2022 với màn vỗ tay dài 6 phút khiến anh phải bật khóc ngay tại ngày phim công chiếu. Dẫu vậy, ngôi sao hoàn toàn trượt khỏi tầm ngắm của giới phê bình vì trắng tay ở Quả cầu Vàng.