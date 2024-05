Mỹ Tâm khiến khán giả “bỏng mắt” khi diện áo hở eo, thổi sáo và song ca với Jimmii Nguyễn

Liveshow My Soul 1981 đã mang lại trải nghiệm đáng nhớ bằng âm nhạc siêu slay với hàng loạt "hit" khủng, sân khấu cực chill, khách mời bí mật gây bất ngờ. Nhiều khán giả đã nhận xét My Soul 1981 chính là một chương trình âm nhạc mang tính chữa lành đúng nghĩa. Trong liveshow, cả âm nhạc lẫn nhưng câu chuyện được kể đều giúp khán giả xoa dịu bớt những tổn thương trong lòng mình.

Mỹ Tâm "biến hóa" như một chú tắc kè hoa trên sân khấu. Ảnh: Thắng Đặng

Với concept biển và ánh trăng, My Soul 1981 diễn ra tại một trong những bãi biển đẹp nhất tại Hồ Tràm, Bà Rịa Vũng Tàu. Chương trình bắt đầu vào lúc 17h30, kéo dài đến hơn 22 giờ để khán giả có thể được ngắm nhìn biển xanh cát trắng từ lúc hoàng hôn đến khi trăng lên. Sân khấu của My Soul 1981 cũng được khéo léo thiết kế với nhiều chi tiết kèm hiệu ứng đèn led... giúp truyền tải âm nhạc một cách trọn vẹn nhất đến người xem.

Điểm nhấn của chương trình lần này là việc các ca khúc được phối theo phong cách mà theo Mỹ Tâm sẽ giúp khán giả cảm thấy thoải mái, slay khi nghe nhạc trong một không gian cực chill.

Mỹ Tâm diện áo croptop khoe tài năng thổi sáo. Ảnh: Thắng Đặng

Trong hơn gần 4 giờ, Mỹ Tâm thể hiện gần 40 ca khúc. Ngoài gần 25 bản "hit" từng được cô thể hiện được phối mới theo một phong cách cực slay như: Chuyện như chưa bắt đầu, Hát với dòng sông, Ước gì, Vì em tất cả, Hẹn ước từ hư vô, Tình em còn mãi, Tình yêu chưa nói... Mỹ Tâm còn lần đầu thể hiện hàng loạt ca khúc chưa từng được cô trình diễn ở bất kỳ đâu như: Yesterday once more, Triệu đoá hoa hồng… Theo chia sẻ của nữ ca sĩ, đây đều là các ca khúc mà cô thường nghe lúc còn nhỏ. Cô đã quyết định mang những giai điệu đẹp này đến với My Soul 1981 ở Hồ Tràm.

Sự xuất hiện của khách mời Jimmii Nguyễn khi song ca với Mỹ Tâm đã đưa khán giả đi từ bất ngờ này đến bất khác. Các ca khúc hát chung của cả hai khiến khán giả vô cùng thích thú như: Tình như lá bay xa, Tình xưa nghĩa cũ… Mỹ Tâm cho biết, cô rất vui khi ca sĩ đàn anh nhận được tham gia đêm nhạc của mình và quyết định giữ kín đến phút chót để tạo ra sự bất ngờ cho màn kết hợp này.

Mỹ Tâm lần đầu song ca với Jimmii Nguyễn. Ảnh: Thắng Đặng

Bên cạnh đó, ca khúc Sau lời từ khước, một sáng tác của Phan Mạnh Quỳnh, được Mỹ Tâm thể hiện đã gây sốt, khiến toàn bộ khán giả đồng thanh hô "Mông Cổ" được thể hiện thêm một lần nữa. Mỹ Tâm đã thể hiện ca khúc hai lần theo yêu cầu của khán giả.

Trong show diễn, ca khúc với ca từ, giai điệu siêu chữa lành do cô sáng tác mang tên Cứ vui lên đã được cô thể hiện cùng với một fan gặp phải bệnh nan y… với mong muốn truyền động lực cho khán giả này và nhiều người khác một tinh thần chiến đấu hết mình trước những khó khăn trong cuộc sống.

Sân khấu của "My Soul 1981" không chỉ đã về phần nghe mà còn đã về phần nhìn. Ảnh: Thắng Đặng

My Soul 1981 đã mang lại cho khán giả một đêm không thể quên với muôn vàn cảm xúc khi vừa được đắm mình trong âm nhạc chữa lành, những câu chuyện thú vị và không gian bờ biển vô cùng trong lành.

Một số hình ảnh trong My Soul 1981 của Mỹ Tâm:

Mỹ Tâm trẻ trung và gợi cảm với áo croptop và váy tua rua. Ảnh: Thắng Đặng

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng đã thể hiện 40 ca khúc trong liveshow "My Soul 1981". Ảnh: Thắng Đặng

Mỹ Tâm thay hơn 10 bộ trang phục trong chương trình. Ảnh: Thắng Đặng

Mỹ Tâm đưa 5000 khán giả mê đắm trong không gian âm nhạc bên bờ biển Hồ Tràm lộng gió. Ảnh: Thắng Đặng

Âm nhạc của Mỹ Tâm đã giúp khán giả cảm thấy được xoa dịu mọi tổn thương. Ảnh: Thắng Đặng

Không chỉ ca hát, Mỹ Tâm còn trổ tài vũ đạo không thua kém ai. Ảnh: Thắng Đặng

Ở tuổi ngoài 40, phong cách biểu diễn của Mỹ Tâm vẫn phong độ, đẳng cấp. Ảnh: Thắng Đặng