Ngày 6/7, Britney Spears đã tiết lộ một sự cố đáng tiếc khi cô bị vệ sĩ của cầu thủ NBA Victor Wembanyama hành hung. Nữ ca sĩ bày tỏ sự thất vọng và kêu gọi những người nổi tiếng thể hiện sự tôn trọng đối với người khác.

Vụ việc xảy ra vào ngày 5/7, khi Britney chạm mặt Victor tại sảnh một khách sạn ở Las Vegas. Sau khi phát hiện ra cầu thủ bóng rổ tại một nhà hàng, cô quyết định đến gặp anh để chào và hỏi thăm về sự nghiệp của anh. Britney nói rằng, cô đã vỗ nhẹ vào vai vận động viên để thu hút sự chú ý của anh giữa khung cảnh ồn ào xung quanh. Tuy nhiên, vệ sĩ của Victor đã thẳng tay tát vào mặt cô trước đám đông, khiến cô mất thăng bằng và đánh rơi kính.

Britney Spears bị vệ sĩ ngôi sao NBA tát

Victor Wembanyama và Britney Spears. Ảnh: IT.

Theo Page Six, Britney Spears vẫn chưa nhận được lời xin lỗi từ Victor Wembanyama hay San Antonio Spurs, đội bóng rổ đang quản lý cầu thủ này. Là nghệ sĩ, Britney hiểu cảm giác bị đám đông bao vây nhưng chưa bao giờ dùng đến bạo lực để đuổi fan. Cô tiết lộ rằng, trong thời gian xảy ra vụ việc, có khoảng 20 người vây quanh cô, nhưng nhân viên an ninh của cô không tham gia vào bất kỳ hành vi xô xát nào. TMZ đưa tin, sau vụ việc, vệ sĩ của Victor đã tiến đến bàn của Britney để xin lỗi. Tuy nhiên, ca sĩ Toxic yêu cầu một lời xin lỗi công khai. Ngày 6/7, cô trình báo sự việc với cảnh sát.

Trong một báo cáo khác, Damian Smith, vệ sĩ của ngôi sao bóng rổ thừa nhận rằng, anh không nhận ra Britney Spears. Vì vậy, khi chứng kiến cảnh cô tìm cách tiếp cận Victor Wembanyama, anh cho rằng cô chỉ là một cổ động viên bình thường.

Chồng của Britney là Sam Asghari cũng lên tiếng về vụ việc, đồng thời chỉ trích đội ngũ an ninh của Victor Wembanyama. Asghari bày tỏ sự phản đối của mình đối với bất kỳ hình thức bạo lực nào, đặc biệt là khi không có lý do chính đáng. Anh cũng lên án xu hướng coi thường phụ nữ trong ngành thể thao và giải trí.

Một ngày sau vụ việc, Victor Wembanyama đã lên tiếng giải quyết vấn đề, giải thích rằng, anh ấy không biết rằng Britney Spears đang cố gắng tiếp cận anh do có rất nhiều người hâm mộ gọi tên anh tại nhà hàng. Cầu thủ bóng rổ nói rằng, ai đó đã "tóm lấy anh từ phía sau" và anh tiếp tục bước đi mà không biết chuyện gì đã xảy ra, vì nhân viên an ninh của anh đã can thiệp. Victor Wembanyama nói thêm: "Tôi chỉ biết rằng vệ sĩ đã đẩy họ ra".

Britney Spears (42 tuổi) nổi tiếng với những bản "hit" như: "Baby One More Time", "Oops!... I Did It Again" và "Toxic". Trong suốt sự nghiệp của mình, cô đã phát hành 9 album phòng thu, giành được giải Grammy và 8 giải Billboard.

Victor Wembanyama (19 tuổi sở hữu chiều cao 2,19 mét, vừa ký hợp đồng với San Antonio Spurs vào ngày 1/7. Anh theo đuổi bóng rổ chuyên nghiệp từ năm 10 tuổi và có một thời gian ngắn chơi cho đội trẻ của Barca trước khi trở lại Pháp. Vào tháng 10/2019, Wembanyama trở thành cầu thủ trẻ thứ hai trong lịch sử tham dự Eurocup khi mới hơn 15 tuổi.