Theo Korea Herald, ban nhạc BTS đã chính thức tham gia cuộc đua Grammy sắp tới, dự kiến diễn ra vào tháng 2/2023. Đây là nỗ lực cuối cùng với giải thưởng trước khi các thành viên ban nhạc nghỉ hoạt động nhóm trong một thời gian dài.



Trích dẫn các báo cáo từ bên trong ngành công nghiệp âm nhạc Mỹ, Hãng thông tấn Yonhap đưa tin rằng, bốn bài hát của BTS đã được gửi làm mục cho Giải Grammy lần thứ 65.

"Yet To Come" của nhóm, được tiết lộ là bài hát chủ đề của album tuyển tập "Proof" vào tháng 6, là bài hát duy nhất được phát hành độc quyền dưới tên của BTS trong số bốn bài dự thi. Ba đĩa đơn còn lại là "My Universe", đĩa đơn hợp tác của nhóm nhạc Anh với Coldplay từ năm ngoái; "Left and Right" của Charlie Puth , có thành viên BTS Jungkook và "Bad Decision" của Benny Blanco với rapper người Mỹ Snoop Dogg và Jin, Jimin, V cùng Jungkook.

BTS "tranh đấu" tại Grammy lần thứ 65 dù sắp nhập ngũ

BTS được cho là đang tranh cử tại Giải Grammy lần thứ 65. (Ảnh: BHM).

"Yet To Come" và ba bài hát hợp tác sẽ được đề cử ở hai hạng mục là kỷ lục của năm và bài hát của năm.

Các bài hát cũng đã được gửi cho phần trình diễn song ca hoặc nhóm nhạc Pop xuất sắc nhất. BTS đã giành được đề cử ở hạng mục này hai lần trước đó, năm ngoái với "Butter" và năm trước đó với "Dynamite."

Những người được đề cử và người chiến thắng giải thưởng được bình chọn bởi Viện Hàn lâm ghi âm - tổ chức của các chuyên gia âm nhạc Mỹ quản lý giải Grammy. Các đề cử đã được xác định thông qua vòng bỏ phiếu đầu tiên được tiến hành từ ngày 13 đến ngày 23/10 và danh sách cuối cùng của những người được đề cử sẽ được đưa ra vào ngày 15/11. Cuộc bỏ phiếu cuối cùng sẽ diễn ra từ ngày 14/12 đến ngày 4/1/2023 và những người chiến thắng sẽ được tiết lộ tại Lễ trao giải Grammy hàng năm lần thứ 65 vào ngày 5/2/2023.



Kể từ khi ra mắt vào năm 2013, BTS đã làm nên lịch sử khi giành được đề cử Grammy lần đầu tiên vào năm 2020 với giai điệu pop "Dynamite". Ban nhạc đã ghi được đề cử thứ hai với "Butter" ở cùng hạng mục vào năm sau, nhưng lại trắng tay trong cả hai năm. BTS đã lần đầu tiên tham gia chương trình trao giải Mỹ với tư cách là người trao giải trong chương trình lần thứ 61 vào năm 2018 và nghệ sĩ biểu diễn vào năm 2019.

Các chuyên gia nói chung không mấy lạc quan về cơ hội giành giải Grammy năm nay của BTS.

"Cơ hội để BTS chiến thắng hoặc được đề cử ở các hạng mục chung là khá thấp, đặc biệt khi Grammy năm nay đang chứng kiến một số ứng cử viên nặng ký. Bài hát "Yet To Come" của họ lấy từ một album tổng hợp, giống như một bản phát hành sự kiện hơn. Các thành viên ban nhạc đã không tham gia vào phần sáng tác của ba bài hát còn lại, vì vậy có khả năng những bài hát đó không phải do BTS gửi", nhà phê bình nhạc pop Kim Do Heon nói với Korea Herald.

Nhà phê bình Jung Min Jae cũng có quan điểm tương tự, nhưng nói thêm rằng, việc BTS tham gia cuộc đua Grammy năm thứ ba liên tiếp có thể có ý nghĩa quan trọng.

"BTS lâu rồi không phát hành các ca khúc đậm màu phong cách của họ, hoặc các ca khúc thành công về mặt thương mại như " Dynamite "và" Butter"", Jung nói.

"Ở Mỹ, các nhạc sĩ gửi bài hát đến giải Grammy ngay cả khi bài hát đó không có khả năng giành chiến thắng. Họ thường gửi bản phát hành mới trừ khi có một trường hợp đặc biệt như tẩy chay Grammy hoặc tương tự. Mặc dù triển vọng thấp, nhưng nó sẽ chứng tỏ BTS hiện là một thành viên tích cực của nền âm nhạc Mỹ", Jung nói thêm.

Nhóm nhạc BTS chụp ảnh trong lễ trao giải Grammy thường niên lần thứ 64 tại MGM Grand Garden Arena ở Las Vegas. (Ảnh: Big Hit Music)

Nhà phê bình văn hóa Kim Heon Sik đã cân nhắc khi nói rằng "My Universe" có khả năng giành đề cử cho song ca hoặc nhóm nhạc pop xuất sắc nhất, nhưng khó khả năng giành chiến thắng.

"Hạng mục song ca hoặc nhóm nhạc pop xuất sắc nhất được tạo ra để làm nổi bật sự hợp tác của các nhạc sĩ, vì vậy, khả năng khá cao là "My Universe" sẽ được đề cử, nhưng nó không phải là hạng mục dành cho các ban nhạc thần tượng. Và BTS sẽ không tham dự chương trình với tư cách là nghệ sĩ biểu diễn bởi Jin nhập ngũ năm nay nên triển vọng không mấy sáng sủa. "

Năm nay sẽ là lần tham dự cuối cùng của nhóm nhạc K-pop tại Grammy trong một thời gian, vì các thành viên ban nhạc đang chuẩn bị thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc, bắt đầu với Jin vào cuối năm nay. Họ sẽ phục vụ quân đội trong khoảng hai năm, theo luật pháp Hàn Quốc. Big Hit Music, công ty quản lý của nhóm, gần đây đã thông báo các thành viên BTS sẽ nhập ngũ theo kế hoạch.

"Ngay cả khi Jin hoàn thành xong nghĩa vụ quân sự, anh ấy sẽ chỉ mới ngoài 30 tuổi, còn hầu hết các thành viên khác trong nhóm đều ở độ tuổi từ giữa đến cuối hai mươi. Vì vậy, bản thân BTS khi đó vẫn sẽ là một ban nhạc trẻ. Nếu các thành viên tiếp tục cùng nhau để phát hành những bản nhạc hay, tôi hy vọng khoảng cách quân sự sẽ khó ảnh hưởng đến danh tiếng của họ. Con đường solo của họ cũng có thể đóng vai trò là thế mạnh mới. Họ khẳng định sẽ tiếp tục làm nhạc nhóm, vì vậy khả năng (giành giải Grammy) vẫn còn", nhà phê bình Kim Do Heon nói.



Kim Heon Sik nhấn mạnh, không cần thiết phải quá ám ảnh về lễ trao giải của Mỹ vào lúc này đối với BTS.

"Gần đây, BTS đã nói trong concert ở Busan rằng họ sẽ hoạt động âm nhạc trong ba mươi năm. Âm nhạc thần tượng K-pop luôn có một điểm yếu là chỉ kéo dài khoảng bảy năm. Vì vậy, BTS đang thực hiện một thử thách mới", ông nói.