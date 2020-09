BTS, TXT và GFriend hội tụ trong concert online hoàn toàn miễn phí

Concert online Lotte Duty Free Family Online Concert lần thứ 30 sẽ diễn ra với chủ đề "Hi, world! Duty Free life, again". Với lần tổ chức này, khán giả sẽ được "mãn nhãn" với các tiết mục do đại gia đình Big Hit bao gồm BTS, TXT, G-Friend sẽ cùng hội tụ để thể hiện. Đêm nhạc được ghi hình từ trước sau đó phát sóng khắp thế giới vào lúc 15h ngày 27/9 (giờ Việt Nam) và có phụ đề tiếng Hàn, Anh, Trung Quốc, tiếng Việt cho các fan dễ theo dõi.

Với tài năng ca hát và vũ đạo xuất sắc, dàn nghệ sỹ này dự kiến sẽ mang đến những màn trình diễn cuốn hút chưa từng có.

Là sự kiện được tổ chức nhân dịp 40 năm thành lập của Lotte Duty Free, Online Family Concert lần thứ 30 được kỳ vọng sẽ đáp lại tình cảm của công chúng, đồng thời mang đến một không gian giải trí tích cực hơn trong mùa dịch bệnh.

'Vào thời điểm mà cả thế giới đang gặp khó khăn vì đại dịch Covid-19, tôi hy vọng concert sẽ trở thành nguồn năng lượng tiếp sức cho tất cả mọi người', ông Lee Kap, Giám đốc điều hành của Lotte Duty Free cho biết.

Tất cả mọi người trên toàn thế giới đều có thể thưởng thức buổi biểu diễn trực tuyến này vào 15h giờ Việt Nam (17h giờ Hàn Quốc) ngày 27 tháng 09. Để sở hữu tấm vé xem chương trình đặc biệt này, bạn chỉ cần đăng ký hội viên (hoàn toàn miễn phí) trên website Lotte Online Duty Free và mã code tham dự concert sẽ được gửi đến cho bạn.

Tháng 9 này đúng là tháng hạnh phúc của cộng đồng ARMY Việt với rất nhiều sự kiện đặc biệt. Trước concert ý nghĩa kia thì ngày 10/9, phim tài liệu Break The Silence: The Movie sẽ được công chiếu và hứa hẹn sẽ hé lộ khía cạnh rất đời thường, đằng sau ánh hào quang của 7 thành viên BTS trong suốt hành trình tour diễn vòng quanh thế giới Love Yourself: Speak Yourself.

Kể từ khi ra đời vào năm 2006 đến nay, đã có 1 triệu khán giả từ khắp nơi trên thế giới tham dự vào sự kiện âm nhạc Family Concert này.