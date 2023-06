BTV Phương Thảo: "Tôi tự hào khi được là một người chiến sĩ công an làm báo"

Rơi nước mắt khi dẫn chương trình tại trại giam

BTV Phương Thảo sinh năm 1987, tốt nghiệp Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Hiện tại, cô đang là MC phụ trách các bản tin Thời sự - Chính luận tại Truyền hình Công an Nhân dân – ANTV. Không chỉ sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, dịu dàng, Phương Thảo còn khiến khán giả yêu mến bởi giọng nói truyền cảm và cách dẫn dắt thông minh, lôi cuốn.

Phương Thảo tới với truyền hình khi đang là sinh viên năm thứ 3, với việc làm cộng tác viên cho chương trình "Ai là triệu phú" (VTV3). Tới năm 2011, cô quyết định thi tuyển MC vào Truyền hình Công an Nhân dân (CAND) – ANTV. "Lúc đó, gia đình và nhiều người thân ngăn cản, mọi người đều cho rằng, VTV đã là một môi trường làm việc rất tốt rồi. Tuy nhiên, tôi vẫn muốn thử sức trong một vai trò mới nên quyết định đi đăng ký. Cũng vì vậy, tôi may mắn trở thành một trong 13 MC đầu tiên của ANTV và gắn bó tại đó tới nay đã 10 năm tròn" - Phương Thảo chia sẻ.

BTV Phương Thảo. (Ảnh: NVCC)

Trao đổi với PV Dân Việt, Phương Thảo cho biết, công việc hiện tại của cô là dẫn các bản tin thời sự chính luận, những chương trình sân khấu, sự kiện của kênh. Ngoài ra, cô cũng là một biên tập viên (BTV), thường xuyên đi công tác tại các tỉnh, thành phố. Trên những nẻo đường tác nghiệp, Phương Thảo đã có nhiều ký ức đặc biệt, mang lại cho cô nhiều cảm xúc.

Phương Thảo chia sẻ, chương trình mà cô nhớ nhất khi đảm nhiệm vị trí dẫn chương trình là một chương trình được tổ chức trong Trại giam của Bộ Công an, tại Con Cuông, Nghệ An, với tên gọi "Tết đoàn viên": "Cảm xúc dẫn trong trại giam, trước mặt là giám thị, cán bộ quản lý trại giam và hàng trăm phạm nhân thực sự rất khác biệt so với bất kỳ sân khấu nào. Nhưng điều làm tôi không bao giờ quên, đó là câu chuyện của một phạm nhân nữ. Chị đi tù khi con còn đỏ hỏn, giao lại cho ông bà nuôi để chấp hành án.

3 năm chị đi là ngần ấy năm chị chưa được gặp con vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, xa xôi, bố mẹ già yếu. Chúng tôi đã xin phép Ban giám thị trại để tạo ra một cuộc gặp bất ngờ giữa nữ phạm nhân này và đứa con 3 năm chưa gặp. Khi tiếng đứa trẻ cất lên "mẹ ơi" giữa không gian tĩnh mịch nơi trại giam, tiếng người mẹ òa lên thổn thức, lao về phía con, đã khiến tôi nghẹn lại, vì tôi cũng có 1 em bé tầm tuổi đó.

Cuộc đoàn tụ cũng làm sân khấu hôm đó vô cùng xúc động, nhìn xuống thấy tất cả mọi người đều nước mắt nghẹn ngào, chúng tôi hiểu rằng, mình đã làm được một điều ý nghĩa khi Tết đến, xuân về với những con người đang phải chấp hành pháp luật ở đây".

Tự hào khi được là một chiến sĩ công an làm báo

Thường xuyên có những chuyến công tác tại các tỉnh, Phương Thảo giữ lại nhiều ký ức về những chuyến đi, đặc biệt là các cuộc hành trình tới những vùng đất địa đầu Tổ quốc.

Phương Thảo đi công tác trên xuồng máy về xã Tam Giang Tây (Ngọc Hiển, Cà Mau). (Ảnh: NVCC)

"Tôi vẫn nhớ chuyến đi về xã Tam Giang Tây (Ngọc Hiển, Cà Mau), khi thực hiện một chương trình đặc biệt mang tên "Dấu ấn an ninh trật tự", phát sóng vào dịp Tết Dương lịch. Đây là một trong những địa bàn xa nhất, giáp biên giới, người dân còn nhiều khó khăn, vất vả. Sau khi tới địa bàn tỉnh, tôi phải dậy từ 5h sáng để di chuyển từ thành phố xuống địa bàn xã. Trụ sở công an xã là một căn nhà cấp 4 mái tranh, xung quanh tường vỡ nát. Để chắn gió, chắn sóng, các anh chiến sĩ phải dùng bạt để che chắn các bờ tường. Chứng kiến cảnh đó, tôi thực sự rất xúc động và cảm phục.

Những chiến sĩ tại Tam Giang Tây chất phác, yêu nghề, gần gũi và hiểu phong tục tập quán của nơi đây. Tôi vẫn nhớ khoảnh khắc cùng đồng đội đi trên chiếc xuồng máy lao hun hút trong bóng tối để tới nhà dân, qua đó mang về những thước phim chân thực, sống động để truyền tải về hình ảnh những người công an xã tại địa bàn cơ sở. Họ đã gắn bó và chan hòa với người dân, đã nỗ lực hết sức mình để góp phần giữ an ninh - trật tự của địa phương, giữ yên bình cho Tổ quốc".

Phương Thảo có mặt trên nhiều điểm thuộc địa đầu Tổ quốc. (Ảnh: NVCC)

Hành trình tới bản Phiêng Cài, xã Lóng Sập - một xã biên giới của huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La cũng để lại cho Phương Thảo nhiều kỷ niệm: "Đó là chuyến đi nhằm tuyên truyền cho cuộc bầu cử đại biểu HĐND các cấp, diễn ra vào giữa tháng 5/2021. Bản tin phải lên sóng lúc 9h sáng, trong khi đường đi tới bản Phiên Cài rất khó khăn. Chúng tôi cùng khảo sát địa bàn từ trước, sau đó dậy từ 4h30 sáng ngày bầu cử để chuẩn bị cho chương trình. Tại địa phương này, chỉ có trụ sở công an xã mới có wifi, bởi vậy ê-kíp đã phải tính toán kỹ lưỡng, phối hợp với chính quyền xã nhằm ghi được đầy đủ thông tin, sau đó quay lại trụ sở để gửi về cho kịp bản tin phát sóng".

Ấn tượng về sắc màu của ngày hội bầu cử hôm đó vẫn còn in đậm trong ký ức BTV Phương Thảo. "Bên cạnh lá cờ Tổ quốc được treo khắp đường làng ngõ xóm, đường hoa trang trí mà bà con treo lên, còn là trang phục rực rỡ của bà con người Thái, người H'Mông. Họ nô nức kéo từ khắp nơi tới địa điểm bầu cử, vẽ nên một khung cảnh tuyệt vời giữa núi non hùng vĩ.

Những giây phút ấy khiến tôi tự hào khi được là một người chiến sĩ làm báo, được thực hiện nhiệm vụ đưa thông tin và chia sẻ về những dấu mốc quan trọng tới đông đảo khán giả truyền hình" - BTV Phương Thảo hạnh phúc chia sẻ với PV Dân Việt.