BTV Xuân Anh của VTV gây "choáng" dẫn bản tin thời tiết "lạ" trong ô tô kín, nhiệt độ đến 57 độ C.

Mới đây, BTV Xuân Anh khiến khán giả không khỏi ngỡ ngàng khi theo dõi bản tin thời tiết với phóng sự đặc biệt vào lúc 19h45 ngày 9/8. Theo đó, nữ BTV cùng các đồng nghiệp đã thực hiện một phóng sự ghi lại cảnh cô dự báo về độ nguy hiểm khi một người bị bỏ lại trong xe ô tô bị đóng kín cửa giữa thời tiết nóng bức.

Việc BTV Xuân Anh tự mình thử nghiệm đo nhiệt độ nắng nóng ngay tại hiện trường mang đến cho khán giả những cảm nhận thật thay vì dẫn bản tin tại trường quay như bình thường. Cụ thể, nữ BTV ngồi trong một chiếc ô tô đóng kín, tắt máy trong khoảng thời gian 30 phút. Cô so sánh nhiệt độ thay đổi từ 49 độ C lên tới 57 độ C khiến người xem cũng phải "chóng mặt".



Được biết, đồng hành với Xuân Anh luôn có một vị bác sĩ luôn theo dõi huyết áp và nhịp tim của nữ BTV. Trước khi vào xe, Xuân Anh có sức khỏe bình thường. Tuy nhiên, nhịp tim của cô tăng lên khá cao, tay có hiện tượng run, mắt hoa, mất nước khi vào xe đóng kín cửa, tắt điều hòa khoảng 30 phút.

Đề cập đến việc thực hiện phóng sự trên, nữ BTV trẻ Xuân Anh chia sẻ với truyền thông: "Tôi cũng có lo lắng nhưng đã có bác sĩ bên cạnh theo dõi nên bản thân an tâm hơn. Ngoài ra, tôi cũng được ê-kíp dặn dò là khi có biểu hiện mệt mỏi phải dừng chứ không được để đến mức đuối sức ngất đi".

Để khán giả cảm nhận được rõ ràng nhất, nữ BTV không quản khó khăn trong không gian xe ô tô đóng kín, thời tiết nóng nực. Mong muốn truyền tải thông điệp tích cực đến người xem của BTV Xuân Anh và những người làm chương trình ngay sau đó đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ phía khán giả: "Chúc các BTV trẻ của VTV có thật nhiều sức khỏe"; "Chương trình đáng xem vì sự dấn thân của nữ BTV xinh đẹp"; "VTV ngày càng sáng tạo. Hình ảnh và trải nghiệm chân thật của nữ BTV trẻ chắc chắn sẽ tác động suy nghĩ, hành động của nhiều người xem"...