Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ xúc động tiếp nhận bức chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh do chính nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân vẽ bằng chì đen vào tháng 11/1975 để ghi nhớ sự kiện đất nước hoàn toàn giải phóng, non sông thu về một mối và thể hiện lòng biết ơn sâu sắc công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với đất nước.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại buổi lễ. Ảnh quochoi.vn

Bức chân dung được bà Nguyễn Thị Kim Ngân vẽ năm 21 tuổi đã được bà gìn giữ như một sự động viên, nhắc nhở, tiếp sức cho đồng chí trong cuộc sống, cũng như khi đảm đương nhiều vị trí quan trọng của Đảng và Nhà nước.

Bức chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh do nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân vẽ lúc 21 tuổi. Ảnh quochoi.vn

Nhằm góp phần tôn vinh những đóng góp to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam nói chung và sự hình thành, phát triển của Quốc hội Việt Nam nói riêng, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã trang trọng in bức vẽ trên chất lụa đặc biệt và trao tặng bức tranh cả bản gốc và bản in lụa tặng Phòng Truyền thống Quốc hội để giới thiệu rộng rãi đến công chúng trong và ngoài nước, các đại biểu Quốc hội, nguyên đại biểu Quốc hội khi đến tham quan Nhà Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng hoa nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Ảnh quochoi.vn

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, đây là món quà vô cùng ý nghĩa và được treo ở vị trí trang trọng trong Phòng Truyền thống nhằm lưu giữ, bảo quản, phát huy giá trị tinh thần rất quan trọng của bức chân dung, vừa thể hiện tình cảm của bà Nguyễn Thị Kim Ngân đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời cũng thể hiện tình cảm rất sâu sắc của nguyên Chủ tịch Quốc hội với Quốc hội.

Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sinh năm 1954, quê Bến Tre. Bà là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX, X, XI, XII; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, XII; Bí thư Trung ương Đảng khóa XI; Đại biểu Quốc hội các khóa XII, XIII, XIV Trong quá trình công tác bà từng giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài chính, Bí thư Tỉnh uỷ Hải Dương; Thứ trưởng Bộ Thương mại; Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội; Phó Chủ tịch Quốc hội và Chủ tịch Quốc hội.