Bức Tường và album mới "Cân bằng": Sự sáng tạo bền bỉ của "những người truyền lửa"

Hành trình 28 năm đưa "Rock xuyên màn đêm"

Không tổ chức ra mắt như những buổi họp báo thông thường, Bức Tường chọn một khoảng không gian mở, nơi đủ sức quy tụ hàng trăm người bạn, người hâm mộ thuộc nhiều lứa tuổi. Đó là những người đàn ông đã ngoài 40, họ đến cùng vợ và con nhỏ, mặc chiếc áo, đeo những phụ kiện của ban nhạc đã đi cùng năm tháng. Đó cũng là các chàng trai ngoài hai mươi, thuộc thế hệ gen Z, mới biết tới Bức Tường khoảng 5,7 năm trở lại.



MC Phí Linh và ban nhạc Bức Tường. (Ảnh: BTC)

Tới tham dự sự kiện cùng một người bạn, chị Hoàng Mai (38 tuổi, Thanh Hóa) không giấu được sự xúc động trên gương mặt. Chị cho biết, âm nhạc của Bức Tường gắn liền với một tuổi trẻ sôi nổi, động viên chị đi qua những khó khăn, vất vả. Trong khi đó, Minh An (22 tuổi, Hà Nội) nói, anh đã chờ đón đợi sự kiện này từ rất lâu: "Tôi biết tới Bức Tường từ album "Con đường không tên". Ba năm nay, những ca khúc ấy gắn với chặng đường sinh viên của tôi. Hôm nay, tôi vô cùng hạnh phúc khi trong danh sách nhạc của mình sẽ có những tác phẩm mới".

Từ những chàng sinh viên yêu nhạc của Đại học Xây dựng, Bức Tưởng đã trở thành nhóm nhạc với những người nghệ sĩ đóng vai trò quan trọng trong dòng chảy phát triển của âm nhạc hiện đại và nhạc rock Việt Nam. Sau 28 năm với nhiều lần hợp tan, những thăng trầm, cùng sự mất mát của rocker Trần Lập, hôm nay, Bức Tường vẫn ở đây và khẳng định sự tồn tại rất riêng biệt của họ.

Tại sự kiện, Bức Tường không giới thiệu cầu kỳ mà đi thẳng vào tác phẩm. Họ trình bày cởi mở một loạt ca khúc trong album, với tiếng guitar của Trần Tuấn Hùng, Vũ Văn Hà và tiếng hát của Phạm Anh Khoa. Giữa chương trình, nhiều khán giả không nén nổi xúc động khi chị Trần Thị Liên - chị gái rocker Trần Lập bước lên sân khấu. Chị bảo, mình tới đây với mong muốn tìm thấy dáng dấp của em trai. Đáp lại, Tuấn Hùng khẳng định: "Anh Lập vẫn luôn ở quanh đây. Anh khiến chúng tôi tự tin và mạnh mẽ hơn để bước tiếp".

Phạm Anh Khoa và guitarist Vũ Văn Hà. (Ảnh: BTC)

"Cân bằng" và thông điệp chữa lành

Giới thiệu về album mới mang tên "Cân bằng", guitarist Trần Tuấn Hùng chia sẻ: "Từ những bước đi đầu tiên của cuộc đời, chúng ta đã luôn phải tập cho mình sự cân bằng để không vấp ngã. Lớn lên một chút, khi tập xe đạp, ta lại nhận ra chỉ khi chuyển động mới có thể giữ được cân bằng. Tôi nghĩ, hành trình của bất cứ ai cũng vậy. Chúng ta cần có giai đoạn cân bằng, để từ đó đi được những chặng dài hơn, xa hơn, chinh phục các đích đến của cuộc đời".

"Cân bằng" là dấu mốc quan trọng của Bức Tường trên hành trình năm thứ 28 của ban nhạc. Album gồm 10 ca khúc thuộc thể loại âm nhạc Hard Rock, Modern Rock, chủ yếu được viết bởi hai tay guitar Trần Tuấn Hùng và Vũ Văn Hà. Phạm Anh Khoa đảm nhận vai trò hát chính cũng như đóng góp một ca khúc mới.

Phạm Anh Khoa thể hiện ca khúc "Tự do". (Clip: Khánh Yến)

Kết hợp với Bức Tường ở lần trở lại này, Phạm Anh Khoa đã có những tiết chế có phần vừa vặn hơn trong cách hát. Anh cho biết, Bức Tường đã làm sống dậy trong anh cảm hứng với âm nhạc, sau nhiều năm phai nhạt. Chia sẻ về sáng tác mới mang tên "Tự do", Phạm Anh Khoa cho biết: Ca khúc có lời ca ngắn gọn xúc tích nhưng ẩn chứa khao khát bên trong một người nghệ sĩ. Đó là khi họ muốn vượt ra khỏi những sự ràng buộc, những điều trăn trở để trở thành chính mình, được làm những điều mình suy nghĩ và mong muốn. "Khi bắt tay viết về tự do, tôi thấy hình như mình có gia đình hơi sớm nên chưa biết tự do là gì (cười). Tôi khó khăn trong việc viết ca khúc "Tự do" nên phải nhờ người nhà mình viết cùng. Vợ tôi cũng có góp phần viết ca khúc này".

Các ca khúc "Hoa mặt trời", "Hoàng hôn", "Được và mất", "Tha thứ"... đều kế tiếp tư tưởng xuyên suốt của Bức Tường trong âm nhạc. Tại đó, họ luôn hướng về những điều lạc quan và tích cực. Người nghe cũng có thể bắt gặp hình ảnh của "Cơn mưa tháng 5" thông qua tác phẩm "Hoàng hôn" - bản Acoustic đầy tâm huyết của Trần Tuấn Hùng. Anh không nói tới tình yêu đôi lứa mà về tình yêu cuộc sống và cách nhìn nhận nó, như cách anh viết lời: "Hoàng hôn đến để chờ đón bình minh lên...".

Có thể nói, "Cân bằng" phần nào mang thông điệp chữa lành, với những triết lý, quan niệm tích cực về cuộc sống. Lạc quan, mạnh mẽ là thứ Bức Tường truyền cảm hứng cho khán giả của họ hơn 20 năm qua, cũng là một trong những nguyên nhân khiến âm nhạc của họ khác biệt và giá trị. BTV Trần Quang Minh cho rằng, chính những thông điệp đó đã khiến người hâm mộ ở lại bền bỉ với Bức Tường, lắng nghe họ từ khi thanh xuân tới lúc trưởng thành. Trong khi đó, MC Phí Linh khẳng định, cô ngưỡng mộ sức sáng tạo bền bỉ của ban nhạc 28 năm tuổi.

Sau sự kiện ra mắt album tại Phố sách Hà Nội, Bức Tường sẽ tiếp tục chuẩn bị tập luyện cho đêm diễn khai mạc Festival Huế cuối tháng 4, một tour diễn các trường Đại học và 2 concert lớn vào tháng 11/2023.