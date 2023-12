Bùi Lan Hương hát nhạc phim chuẩn Âu, Mỹ của tác giả tham gia viết nhạc "The Hunger Games"

Bùi Lan Hương tiếp tục hát nhạc phim

Bùi Lan Hương thể hiện ca khúc "Vampire" trong phim "Người mặt trời". Nguồn: NSX



Mới đây, bộ phim Người mặt trời đã hé lộ ca khúc chủ đề tên Vampire (Ma cà rồng) do “nữ hoàng OST” Bùi Lan Hương trình bày. Với giọng hát ma mị, độc đáo, Bùi Lan Hương từng gây ấn tượng mạnh qua hàng loạt bản nhạc phim đầy cảm xúc: Ngày chưa giông bão (nhạc phim Người bất tử), Đóa Bạch trà (nhạc phim Gái già lắm chiêu), tái hiện lại các ca khúc bất hủ của Trịnh Công Sơn trong Em và Trịnh...



Lần này, khi kết hợp cùng đạo diễn Timothy Linh Bùi và ê-kíp Người mặt trời, Bùi Lan Hương đã mang đến một sản phẩm âm nhạc có phần khác lạ so với trước đây. Bài hát Vampire kể về tình yêu giữa một chàng trai ma cà rồng và một cô gái người bình thường, tạo nên sự bí ẩn và những rung cảm đầy giằng xé cho bộ phim Người mặt trời.

Bùi Lan Hương là giọng ca của những ca khúc trong các phim nổi tiếng gần đây. Ảnh: FBVN

“Anh sẽ là người canh giữ bóng đêm, để bảo vệ em trong ánh sáng”, câu hát được vang lên da diết nhất trong ca khúc Vampire cũng chính là thông điệp chính mà Người mặt trời muốn gửi đến khán giả.

Trong phim, Nhật (Trần Ngọc Vàng đóng) từng là một con người bình thường nhưng rồi vô tình mắc phải căn bệnh ma cà rồng. Sâu thẳm trong anh, khát khao được trở lại dưới ánh sáng mặt trời chưa bao giờ vụt tắt. Song, anh cũng hiểu rõ rằng bản thân mình thuộc về một chiến tuyến khác và tình cảm anh dành cho Hạ (Trịnh Thảo đóng) là điều cấm kỵ, thậm chí có thể mang đến hiểm nguy cho cô ấy.

Bùi Lan Hương đã mang đến một sản phẩm âm nhạc có phần khác lạ so với trước đây. Ảnh: NSX

“Lại gần bên nhau mang đến thương đau, anh biết mình sai… Nụ cười em trong ánh sáng ban mai, là điều anh cố chấp giữ không buông. Anh biết mình tham lam…” .

Từng tự gọi mình là “người mặt trời” với mong muốn trở lại làm người, Nhật lại quyết định từ bỏ ánh nắng trong tim để bảo vệ Hạ. Đó chính là sự hy sinh cao cả mà chỉ có tình yêu mới làm được. Ngay cả cái tên của hai nhân vật cũng là một sự cài cắm có chủ đích của đạo diễn Timothy Linh Bùi: mặt trời luôn rực rỡ nhất vào mùa hạ và mùa hạ sẽ đánh mất chính mình nếu mặt trời không nỗ lực bung tỏa những tia nắng ấm.

Bùi Lan Hương có duyên với hoạt động phim ảnh và đạt được nhiều thành quả. Ảnh: NSX

Bên cạnh đó, bộ phim Người mặt trời còn có phần nhạc nền (film score) độc lạ và ấn tượng, được soạn bởi Jerome Leroy và Kristin Schrot (còn được biết đến là DJ Miss Nine). Jerome Leroy là một nhà soạn nhạc người Mỹ gốc Pháp với kinh nghiệm dàn dựng và sản xuất âm nhạc cho hơn 50 tác phẩm điện ảnh. Anh từng là người đứng sau phần âm nhạc của bộ phim Chị chị em em 2019, tham gia viết nhạc cho bom tấn The hunger games của Lionsgate và phim hoạt hình The tale of despereaux của Universal Pictures.

Trong khi đó, Kristin Schrot là một nữ DJ, nhạc sĩ, nghệ sĩ trình diễn gốc Đức. Với nhiều năm kinh nghiệm trong ngành âm nhạc và thời trang, Kristin Schrot đã hợp tác với loạt thương hiệu nổi tiếng như Tommy, Jean Paul Gaultier... cũng như hoạt động độc lập để mang đến những sản phẩm đầy tính sáng tạo trong nhiều lĩnh vực khác nhau từ công nghệ, phong cách sống đến sức khỏe và âm nhạc.

Bùi Lan Hương gần đây rất chăm chỉ hoạt động nghệ thuật. Ảnh: FBNV

Với cú bắt tay từ hai cái tên đình đám, phần nhạc nền của Người mặt trời kỳ vọng mang đến cho người xem một trải nghiệm âm nhạc đầy màu sắc. Jerome Leroy, với điểm mạnh là dàn nhạc mang hơi hướng cổ điển, đã dự định sẽ tạo ra những giai điệu đầy cảm xúc cho Người mặt trời. Tuy nhiên, vì đạo diễn Timothy Linh Bùi muốn âm nhạc của bộ phim trở nên hiện đại và tươi trẻ hơn, Jerome Leroy đã kết hợp cùng Kristin Schrot để pha trộn thêm những nhịp beat sôi động của thể loại EDM.

Được truyền cảm hứng bởi sự phát triển nhanh chóng và nhịp sống đa dạng tại Việt Nam, Kristin Schrot muốn tạo ra những giai điệu sáng tạo, tươi mới, đầy nhiệt huyết để phản ánh không khí trẻ trung của các câu lạc bộ đêm trong Người mặt trời. Kết hợp với phần nhạc cụ đầy kỹ thuật từ Jerome Leroy, những giai điệu trong Người mặt trời không chỉ tràn đầy năng lượng “đúng chuẩn” Âu, Mỹ mà còn mang đến những phút giây lắng đọng và nhiều cảm xúc.