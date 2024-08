Bùi Lý Thiên Hương nói gì về "bằng chứng chèn ép" sau khi trượt Top 10 Miss Grand Vietnam 2024 đầy tiếc nuối?

Bùi Lý Thiên Hương có "bằng chứng chèn ép" sau khi trượt Top 10 Miss Grand Vietnam 2024?

Mới đây, người đẹp Bùi Lý Thiên Hương - Top 15 Miss Grand Vietnam 2024 thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng khi đăng story trên Facebook có nội dung: "TH (Thiên Hương - PV) sẽ công bố tất cả bằng chứng chèn ép thí sinh bởi lý do vô căn cứ và không xác thực, nếu không làm rõ với TH và trả lại sự công bằng, nỗ lực của TH. TH tha thiết mong mọi người ủng hộ cho kẻ yếu thế như TH, TH luôn thượng tôn pháp luật".

Ngay sau khi đăng tải, bài đã được cộng đồng mạng chia sẻ trên các diễn đàn, mạng xã hội và thu hút hàng nghìn lượt bày tỏ cảm xúc, bình luận trái chiều. Ngoài những ý kiến bày tỏ sự tiếc nuối khi Thiên Hương trượt Top 10 Miss Grand Vietnam 2024 thì không ít người cho rằng, người đẹp gốc An Giang ẩn ý "tố" BTC Miss Grand Vietnam "chèn ép thí sinh".

Người đẹp Bùi Lý Thiên Hương dừng chân ở Top 15 Miss Grand Vietnam 2024. (Ảnh: BTC)

Chiều 6/8, PV Dân Việt đã liên hệ với phía người đẹp Bùi Lý Thiên Hương xoay quanh những "bằng chứng chèn ép thí sinh" mà cô đề cập sau chung kết Miss Grand Vietnam 2024, quản lý của người đẹp quê An Giang cho biết: "Hiện tại, chúng tôi xin phép được giữ kín mọi thông tin về sự việc này, vì còn có nhiều vấn đề liên quan đến cá nhân nên chúng tôi cần phải có tư liệu. Nếu có chia sẻ thì chúng tôi sẽ sắp xếp để nói hết một lần trong một buổi họp báo chẳng hạn, còn thời điểm này chúng tôi chưa thể đưa ra phát ngôn, quyết định cụ thể".

Nói về tâm trạng của Bùi Lý Thiên Hương sau chung kết Miss Grand Vietnam 2024, quản lý của người đẹp sinh năm 1996 cho hay: "Bùi Lý Thiên Hương khá buồn, đây là lần cô ấy đạt được mong ước tại cuộc thi, nhưng kết quả không được như kỳ vọng.

Tuy nhiên, tôi nghĩ Bùi Lý Thiên Hương đủ bản lĩnh để thoát ra khỏi nỗi buồn đó để tiếp tục công việc, cuộc sống. Sau chung kết Miss Grand Vietnam 2024, nhiều nhà thiết kế, nhiều show tìm đến mời Thiên Hương tham gia. Trong thời gian tới, cô ấy sẽ tập trung phát triển sự nghiệp của mình".

Bùi Lý Thiên Hương từng tham gia cuộc thi sắc đẹp nào?

Bùi Lý Thiên Hương sinh năm 1996, quê An Giang. Cô sở hữu chiều cao 1m73 cùng số đo ba vòng gợi cảm lần lượt là 82-62-91cm. Trước khi trượt Top 10 Miss Grand Vietnam 2024 đầy tiếc nuối, Bùi Lý Thiên Hương từng vào Top 45 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, Top 15 Hoa hậu Siêu quốc gia Việt Nam 2018, đăng quang Miss Vietnam Worldwide 2018, Top 16 Miss Universe Vietnam 2022, Top 10 Miss Grand Vietnam 2022, Top 10 The New Mentor. Hiện tại, Thiên Hương đang là người mẫu, doanh nhân.

Bùi Lý Thiên Hương sở hữu chiều cao 1m73 cùng số đo ba vòng gợi cảm lần lượt là 82-62-91cm. (Ảnh: BTC)

Tại vòng sơ khảo Miss Grand Vietnam 2024, Bùi Lý Thiên Hương tự tin khi nói về quỹ trẻ em "Thiên Hương vì cộng đồng. Người đẹp gốc An Giang mong muốn sẽ dùng 100% tiền thưởng tại cuộc thi năm nay để giúp đỡ những trẻ em không có điều kiện đến trường. (Ảnh: FBNV)



Với lợi thế về ngoại hình, khả năng trình diễn cùng kinh nghiệm "chinh chiến" tại các đấu trường sắc đẹp, Bùi Lý Thiên Hương được nhiều người đánh giá là ứng viên sáng giá tại Miss Grand Vietnam 2024. Tuy nhiên, người đẹp Bùi Lý Thiên Hương chỉ dừng chân ở Top 15 chung cuộc.



Sau chung kết Miss Grand Vietnam 2024, bà Phạm Kim Dung - Trưởng BTC Miss Grand Vietnam cũng nhận được câu hỏi về việc người đẹp Bùi Lý Thiên Hương không thể tiến xa tại cuộc thi này.

"Tôi nghĩ rằng chúng ta nên tập trung vào tân Hoa hậu và các Á hậu. Đó là câu chuyện mà chúng ta cần làm hiện nay, thay vì chúng ta tập trung vào các thí sinh khác. Các bạn đã rất vui vẻ trước kết quả của mình. Thực tế, sau khi xong phần công bố, Thiên Hương vào hậu trường và rất vui vẻ với mọi người. Cô ấy đã thể hiện thái độ chuyên nghiệp của một thí sinh. Tôi nghĩ rằng, chúng ta không nên nhắc lại nhiều điều này", Trưởng BTC Miss Grand Vietnam chia sẻ với truyền thông.