Lộ diện thí sinh Miss Grand Vietnam 2024 "đáng gờm" tại sơ khảo: Top 7 Vietnam Idol 2024, Phạm Hoàng Kim Dung...

Chiều nay (3/7), vòng sơ khảo của cuộc thi Miss Grand Vietnam 2024 diễn ra tại TP.HCM. Tiếp nối thành công của hai mùa Miss Grand Vietnam trước đó, dàn thí sinh tranh tài tại cuộc thi năm nay gây chú ý khi có sự đầu tư kỹ lưỡng về trang phục, kỹ năng trình diễn...

Vòng sơ khảo Miss Grand Vietnam 2024 có sự xuất hiện của loạt Hoa hậu, Á hậu đình đám: Hoa hậu Lê Hoàng Phương - đương kim Miss Grand Vietnam 2023; Hoa hậu Đoàn Thiên Ân, Á hậu Bùi Khánh Linh...

Top 5 Miss Grand Vietnam 2024 (ảnh từ trái sang): Á hậu 4 Đặng Hoàng Tâm Như, Á hậu 1 Bùi Khánh Linh, Hoa hậu Lê Hoàng Phương, Á hậu 2 Trương Quí Minh Nhàn, Á hậu 3 Lê Thị Hồng Hạnh. (Ảnh: BTC

Thí sinh Miss Grand Vietnam 2024 lộ diện gây chú ý: Phạm Hoàng Kim Dung, Top 7 Vietnam Idol 2024...

Tại sơ khảo Miss Grand Vietnam 2024, các thí sinh tự tin đọ sắc trước ống kính. Trong đó, nhiều người đẹp được cộng đồng yêu nhan sắc đánh giá là "chiến binh nghìn máu" khi trở lại "đường đua" Miss Grand Vietnam 2024 như: Bùi Lý Thiên Hương, Trần Thị Thùy Trâm, Lâm Bích Tuyền, Phạm Thị Ánh Vương, Lê Phan Hạnh Nguyên, Trần Hồng Ngọc, Phạm Liên Anh…

Đề cập đến lý do trở lại tham gia cuộc thi Miss Grand Vietnam 2024, thí sinh Bùi Lý Thiên Hương - Top 10 Miss Grand Vietnam 2022 cho hay: “Một trong những lý do lớn nhất khiến tôi quay trở lại với Miss Grand Vietnam 2024 là vì sự kỳ vọng của khán giả. Bên cạnh đó, tôi cũng mong mình có thể tiếp tục những dự án nhân ái, muốn góp tiếng nói, hành động để truyền cảm hứng đến các bạn trẻ về việc chấm dứt bạo lực học đường. Điểm khác biệt của tôi tại Miss Grand Vietnam 2024 và những cuộc thi trước đó là một nội tâm vững chắc. Tôi tin rằng với những kinh nghiệm, kiến thức hiện tại sẽ giúp tôi chinh phục được trái tim của khán giả và ban giám khảo".

Thí sinh Bùi Lý Thiên Hương - Top 10 Miss Grand Vietnam 2022 trở lại tham gia cuộc thi Miss Grand Vietnam 2024. (Ảnh: BTC)

Không riêng Thiên Hương, thí sinh Trần Thị Thùy Trâm (sinh năm 1996) từng vào Top 8 Vietnam's Next Top Model 2016, top 11 Vietnam's Next Top Model All Star 2017, Top 20 Miss Grand Vietnam 2022. Năm 2023, Thùy Trâm được trao giải Best Body (Thí sinh có hình thể đẹp nhất) khi tham gia cuộc thi Miss Cosmo Vietnam (Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam).

Chia sẻ với Dân Việt về mục tiêu tại Miss Grand Vietnam 2024, Trần Thị Thùy Trâm cho biết: "Năm nay là cơ hội cuối cùng của tôi tại Miss Grand Vietnam 2024, tôi mong muốn góp mặt vào Top 5 chung cuộc. Đó chắc chắn sẽ là một thành tựu lớn ở cột mốc tuổi 28 của tôi.

Với sự trở lại lần này, tôi mang theo cả tinh thần chiến đấu của một người bạn quá cố. Anh ấy đã đồng hành cùng tôi rất lâu trước đây và Miss Grand Vietnam luôn là đấu trường nhan sắc mà anh ấy kỳ vọng, mong cho tôi có được vị trí cao tại cuộc thi này. Tôi đã có những khoảng lặng để nhìn nhận lại những thiếu sót của bản thân. Với những sự nỗ lực thay đổi, kinh nghiệm, trải nghiệm trong suốt 8 năm làm nghề, tôi sẽ mang tất cả đến Miss Grand Vietnam 2024 để chinh phục khán giả và ban giám khảo”.

Thí sinh Phạm Hoàng Kim Dung từng lọt Top 15 Miss Grand Vietnam 2023. (Ảnh: Chụp màn hình Miss Grand Vietnam)



Thí sinh Phạm Hoàng Kim Dung trả lời ứng xử tại vòng Sơ khảo Miss Grand Vietnam 2024. (Nguồn clip: Ghi màn hình Miss Grand Vietnam).

Phạm Hoàng Kim Dung từng lọt Top 15 Miss Grand Vietnam 2023. Nữ vũ công của Vũ đoàn Bước nhảy tiếp tục trở lại "đường đua" Miss Grand Vietnam 2024 để chinh phục ngôi vị cao nhất tại cuộc thi năm nay.

Ngoài ra, thí sinh Vũ Thị Thu Hiền - Top 7 Vietnam Idol 2024, Nguyễn Vĩnh Hà Phương - người đẹp từng giành giải Best Introduction với màn hô tên kết hợp opera độc đáo, từng lọt Top 10 Miss Grand Vietnam 2023 tiếp tục trở lại với Miss Grand Vietnam 2024.

Chia sẻ về việc rẽ hướng sang lĩnh vực nhan sắc, Thu Hiền cho biết: “Từ nhỏ, tôi đã có đam mê với lĩnh vực sắc đẹp, người mẫu. Tuy nhiên, cơ hội nào đến trước thì tôi đón nhận trước. Đến với Miss Grand Vietnam 2024, tôi mong mình có thể trở thành một nghệ sĩ đa năng. Tôi nghĩ mình có thể vừa là ca sĩ, vừa là Hoa hậu và hoàn thành hai việc này tốt. Và trước tôi cũng đã có nhiều người làm được như thế như Lona Kiều Loan - Á hậu 1 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019 là một điển hình. Vì thế, tôi cảm thấy tự tin cho lần tham gia cuộc thi Miss Grand Vietnam năm nay”.

Tại sơ khảo Miss Grand Vietnam 2024, thí sinh Thu Hiền có màn song ca cùng đương kim Hoa hậu Lê Hoàng Phương. (Nguồn clip: Ghi màn hình Miss Grand Vietnam).

Hình ảnh của một số thí sinh Miss Grand Vietnam 2024 khi "đọ sắc" tại vòng sơ khảo. (Ảnh: BTC cung cấp)

Theo BTC Miss Grand Vietnam 2024 cho biết, trong vòng Sơ khảo cuộc thi, các thí sinh trải qua các phần thi: nhân trắc học, catwalk, hô tên và phỏng vấn với giám khảo.



*Dân Việt sẽ cập nhật kết quả Sơ khảo Miss Grand Vietnam 2024 tại đây!