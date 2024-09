Bùng nổ "săn nấm" trong giới trẻ Trung Quốc

Trong những năm gần đây, hoạt động "săn nấm" hoang dã tại Trung Quốc đã trở thành một xu hướng mới nổi, thu hút đông đảo giới trẻ, đặc biệt là ở các khu vực phía tây nam của đất nước như Vân Nam và Tứ Xuyên. Dưới sự lan truyền của mạng xã hội, những chuyến "săn nấm" không còn là hoạt động truyền thống của người dân địa phương mà đã biến thành một loại hình du lịch trải nghiệm được nhiều người ưa chuộng. Tuy nhiên, sự phát triển nhanh chóng của trào lưu này đi kèm với những lo ngại về an toàn và nguy cơ tiềm ẩn khi săn tìm những loại nấm hoang dã, đặc biệt là những loài nấm độc.

Sức hút từ mạng xã hội và sự bùng nổ của các chuyến "săn nấm"

Với những cái tên độc đáo như nấm sữa màu chàm, nấm kèn của người chết, hay nấm lưỡi bò, các loài nấm hoang dã đã thu hút không ít sự tò mò từ giới trẻ Trung Quốc. Họ không chỉ bị hấp dẫn bởi vẻ đẹp kỳ lạ của chúng mà còn bởi cảm giác hồi hộp khi phải lần mò giữa rừng sâu để tìm thấy những kho báu thiên nhiên này. Nhiều bài đăng trên mạng xã hội, ghi lại những chuyến đi "săn nấm" đầy thú vị, đã nhanh chóng lan truyền, biến hoạt động vốn là niềm vui của người dân địa phương thành một trào lưu thu hút hàng nghìn du khách mỗi mùa.

Trào lưu "săn nấm" thu hút giới trẻ Trung Quốc. Ảnh: IG.

Sự phổ biến của các chuyến "săn nấm" đã thúc đẩy sự phát triển của ngành du lịch tại các tỉnh Vân Nam và Tứ Xuyên. Nhiều nhà điều hành tour đã nắm bắt cơ hội này để cung cấp các dịch vụ "săn nấm" có hướng dẫn chuyên nghiệp. Những chuyến đi này không chỉ đơn thuần là tìm kiếm nấm mà còn kết hợp với các hoạt động khác như leo núi, cưỡi ngựa, mang đến cho du khách những trải nghiệm trọn vẹn hơn.

Theo báo cáo, số lượng người tham gia "săn nấm" chuyên nghiệp đã tăng gấp 10 lần trong năm nay, trong khi số lượng khách hàng tăng gấp 3 đến 4 lần. Một số hướng dẫn viên có kinh nghiệm có thể kiếm được hơn 100.000 nhân dân tệ (khoảng 14.000 USD) mỗi tháng trong mùa "săn nấm" từ tháng 6 đến tháng 9. Những con số ấn tượng này cho thấy sự bùng nổ mạnh mẽ của hoạt động "săn nấm" trong giới trẻ Trung Quốc.

Du lịch "săn nấm": Kết hợp giữa phiêu lưu và văn hóa

Li Yuetian, một quản lý câu lạc bộ ngoài trời, chia sẻ rằng giới trẻ ngày nay không chỉ muốn tham gia những hoạt động đơn thuần mà họ còn tìm kiếm những trải nghiệm mang tính cá nhân hóa cao. Cô cung cấp các tour "săn nấm" với giá 298 nhân dân tệ mỗi người, bao gồm việc di chuyển, hướng dẫn đi bộ vào rừng, "săn nấm" và thưởng thức một bữa ăn với các món ăn từ nấm. Những tour này, giới hạn từ 2 đến 10 người, đã thu hút đông đảo du khách từ các tỉnh phía đông như Giang Tô và Chiết Giang, với lượng khách trung bình từ 10 đến 20 người mỗi ngày.

Những hình ảnh nấm được tìm kiếm khắp trên mạng xã hội. Ảnh: IG.

Li cho biết: "Săn nấm hiện nay không chỉ là việc tìm kiếm nấm mà còn là một trải nghiệm kết hợp giữa khám phá thiên nhiên và khám phá văn hóa. Du khách sẵn sàng trả nhiều tiền hơn để có được những trải nghiệm chất lượng cao thay vì tham gia những tour rẻ hơn nhưng kém thú vị". Điều này phản ánh xu hướng mới của giới trẻ, khi họ đánh giá cao chất lượng trải nghiệm và coi trọng thời gian hơn là giá thành.

Một trong những người tham gia chuyến "săn nấm" là Đặng Dũng Lệ, 21 tuổi, đến từ Thành Đô. Sau khi thấy bạn bè đăng bài về các tour "săn nấm" trên mạng xã hội, cô quyết định lên đường tới một ngôi làng nhỏ ở Tứ Xuyên để thử sức. Dưới sự hướng dẫn của người dân địa phương, cô đã đi bộ ba cây số vào rừng sâu để săn nấm, bất chấp những khó khăn về địa hình và côn trùng. Cô chia sẻ: "Khi tôi tìm thấy những cây nấm kỳ lạ, tôi không thể ngừng lại. Sự hứng thú ngày càng lớn và tôi càng ngày càng say mê hoạt động này".

Rủi ro tiềm ẩn từ việc "săn nấm"

Mặc dù "săn nấm" mang lại niềm vui và lợi nhuận kinh tế cho cả người dân địa phương và du khách, nhưng những lo ngại về an toàn ngày càng gia tăng. Tháng 5 năm nay, cơ quan an toàn thực phẩm Vân Nam đã đưa ra cảnh báo về rủi ro từ việc hái, bán và tiêu thụ các loại nấm dại không quen thuộc. Nhiều loại nấm có hình dạng tương tự như nấm ăn được nhưng lại chứa độc tố nguy hiểm. Đặc biệt, những loại nấm bị mốc hoặc khó xác định càng dễ gây ra các vụ ngộ độc nghiêm trọng.

Đồ ăn hấp dẫn chế biến từ nấm. Ảnh: IG.

Ngoài ra, chất lượng dịch vụ trong các tour "săn nấm" cũng là một vấn đề đáng lo ngại. Nhiều du khách đã phản ánh trên mạng xã hội về việc hướng dẫn viên không chuyên nghiệp và thiếu kiến thức khoa học trong việc hướng dẫn "săn nấm". Vụ việc một phụ nữ mất tích trong chuyến "săn nấm" tại Vân Nam vào tháng 7 vừa qua đã khiến nhiều người đặt câu hỏi về sự an toàn của các tour này, đặc biệt là khi tham gia tại các khu vực núi non hiểm trở. Chính quyền địa phương đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cảnh giác và tuân thủ các biện pháp an toàn khi tham gia những hoạt động này.

Bất chấp những thách thức và rủi ro, thị trường "săn nấm" vẫn đang phát triển mạnh mẽ. Theo những người quản lý câu lạc bộ ngoài trời, nhu cầu về các hướng dẫn viên chuyên nghiệp ngày càng tăng, cùng với đó là sự cạnh tranh về giá cả giữa các nhà cung cấp dịch vụ. Điều này dẫn đến việc một số nhà điều hành có thể giảm chất lượng dịch vụ để thu hút khách hàng. Nhiều công ty du lịch hiện phụ thuộc vào các chuyên gia địa phương để dẫn dắt du khách theo những tuyến đường an toàn. Tuy nhiên, việc quảng cáo trực tuyến đã làm giảm rào cản gia nhập, dẫn đến sự xuất hiện của nhiều hướng dẫn viên không có chuyên môn.

Bất chấp những thách thức và rủi ro, thị trường "săn nấm" vẫn đang phát triển mạnh mẽ. Ảnh: IG.

Thành Dao, một quản lý câu lạc bộ ngoài trời tại thành phố Đại Lý, Vân Nam, cho biết việc đào tạo chuyên nghiệp cho các hướng dẫn viên là rất cần thiết. Cô kêu gọi việc cấp chứng chỉ cho hướng dẫn viên núi và chuyên gia về nấm học để đảm bảo an toàn cho du khách. Ngoài ra, Thành cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chuẩn bị cho các tình huống bất ngờ như thời tiết khắc nghiệt hoặc các trường hợp khẩn cấp y tế để cung cấp một trải nghiệm an toàn và bổ ích cho du khách.

"Săn nấm" không chỉ là một trào lưu nhất thời trong giới trẻ Trung Quốc mà đã trở thành một phần của ngành du lịch trải nghiệm đang phát triển mạnh mẽ. Mặc dù mang lại những trải nghiệm thú vị và lợi nhuận kinh tế, nhưng hoạt động này cũng đòi hỏi sự cẩn trọng và chuyên môn cao để đảm bảo an toàn cho du khách. Các cơ quan chức năng và nhà điều hành du lịch cần có những biện pháp quản lý chặt chẽ hơn, nhằm bảo vệ cả người tham gia và môi trường tự nhiên mà họ đang khám phá.