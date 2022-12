Bùng nổ xe Limousine tuyến Thái Bình – Quảng Ninh, "đứng trước đầu xe t... phi chết đấy"

Tranh cãi giữa 2 nhà xe.

"Đứng trước đầu xe t... phi chết đấy"

Như Dân Việt đã thông tin, xe Limousine Hoàng Hải của Công ty TNHH Vận tải Thiên Hoàng Hải đặt văn phòng tại trụ sở Xí nghiệp xe khách Thái Thuỵ, khu 5 thị trấn Diêm Điền, Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình dùng "chiêu trò" đối phó với lực lượng chức năng khi bị dừng xe kiểm tra vì đón khách dọc đường trên lộ trình từ Thái Thuỵ (Thái Bình) – Quảng Ninh.

Xe Limousine Hoàng Hải thản nhiên đón trả khách tại văn phòng.

Xe Limousine Hoàng Hải thản nhiên đón trả khách tại văn phòng, di chuyển vào các khu dân cư đón trả khách. Không những vậy, xe này chạy đè lên lốt của các tuyến xe khách cố định khác, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự tại địa phương.

Hoạt động của xe Limousine Hoàng Hải chạy đè lên lốt của các xe khách tuyến cố định đã gây nên xung đột luồng tuyến giữa các nhà xe. Thậm chí, hoạt động này còn tạo ra những tranh cãi, thách thức đe doạ lẫn nhau có nguy cơ xảy ra "ẩu đả" gây mất an ninh trật tự tại địa phương.

Mới đây, khi bị các nhà xe tuyến cố định phản ứng vì xe Limousine Hoàng Hải chạy đè lốt, tài xế xe Limousine Hoàng Hải bất chấp "cãi nhau" có những lời lẽ thách thức nhau đe doạ "dằn mặt".

Thậm chí tài xế này còn dùng những lời lẽ khiếm nhã cãi nhau và đe "doạ" nhà xe khác: "Cẩn thận, cứ đi qua chợ Lục xem. T... sợ cái... gì mà không dám đe".

Khi bị hỏi xe có chạy đúng tuyến lốt không? tài xế này tiếp tục nói: "...gọi lên công ty mà hỏi... Đừng đứng trước đầu xe t... phi chết đấy".

Tài xế có những lời lẽ thách thức đe doạ, "dằn mặt" người nhà xe khác.

Những gì đã diễn ra khiến cho các nhà xe khách tuyến cố định lo lắng vì sợ quá trình xe khách hoạt động có nguy cơ xảy ra "ẩu đả" gây mất an toàn cho tài xế và những hành khách trên xe khi đi qua chợ Lục.

Lo lắng của những nhà xe khách tuyến cố định hoàn toàn có cơ sở bởi trong những năm qua tình hình hoạt động kinh doanh vận tải hành khách trên địa bàn tỉnh Thái Bình diễn biến rất phức tạp.

Điển hình là vụ việc xảy ra vào tháng 12/2020, lái xe Nguyễn Minh Lập (31 tuổi) trú tại thôn Đông, xã Tây Giang, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình đã phải kêu cứu về việc mình bị nhóm côn đồ hành hung ngay trên đường.

Anh Lập là chủ xe khách 29 chỗ mang BS 17B - 011.43, chạy tuyến cố định từ bến xe Nam Trung tuyến Tiền Hải đến bến xe Yên Nghĩa (Hà Nội) đã phải làm đơn tố cáo đến công an huyện Tiền Hải, kèm theo clip cắt từ camera hành trình ghi lại những hình ảnh nhà xe đi đến xã Vũ Chính, TP.Thái Bình thì bị 2 đối tượng đi xe máy dùng gạch đá ném vỡ cửa kính bên ghế lái.

Ngày 19/12, cơ quan CSĐT Công an huyện Tiền Hải (Thái Bình) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 bị can về tội 'Gây rối trật tự công cộng' trong vụ chặn đánh tài xế và phụ xe khách giữa đường.

Trao đổi với PV Dân Việt, lãnh đạo Đội CSGT, Công an huyện Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình khẳng: "Sau khi nhận được thông tin chúng tôi đã ra quân kiểm tra xử lý những nhà xe có vi phạm. Các lỗi như, đón trả khách, lịch trình, hành trình đã được xử lý".

"Sắp tới, chúng tôi tiếp tục ra phối hợp với các lực lượng xử lý nghiệm những vi phạm của xe vận tải hành khách chạy không đúng lịch trình, hành trình, lỗi không đúng thời gian, không có lệnh vận chuyển, xe hoạt động vi phạm các quy định về vận tải hành khách. Khi có kết quả, chúng tôi sẽ thông tin rộng rãi tới các cơ quan báo chí", vị này cho hay.

Khi được hỏi, khi có mặt lực lượng chức năng các nhà xe sẽ hoạt động ổn, nhưng khi vắng bóng có thể xảy ra xung đột, vị này tiếp tục khẳng định: "Chúng tôi làm việc với Sở GTVT, bến xe đã nắm được lộ trình, giờ xuất bến của các nhà xe để theo dõi và xử lý vi phạm".

"Trong trường hợp các xe vi phạm nhiều lần chúng tôi sẽ kiến nghị Sở GTVT xử lý theo quy định, hoặc xem xét rút giấy phép kinh doanh", vị này cho biết.

Đề nghị xử lý dứt điểm hiện tượng "xe dù", xe trá hình

Nhằm đảm bảo an toàn cho tài xế và hành khách, một số nhà xe đã phải "cầu cứu" tới UBND tỉnh Thái Bình, Sở GTVT tỉnh Thái Bình, Công an tỉnh Thái Bình, Công an huyện Thái Thuy... về việc nguy cơ mất an ninh trật tự trên địa bàn về tình hình kinh doanh vận tải hành khách.

Các nhà xe cho biết, Công ty Thiên Hoàng Hải mở tuyến xe Limousine Hoàng Hải từ Thái Bình – Quảng Ninh và ngược lại đang gây ra chồng chéo mất an ninh trật tự, an toàn xã hội làm ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động của những xe khách tuyến cố định đang phục vụ nhân dân, đóng thuế đầy đủ cho nhà nước.

Xe Limousine Hoàng Hải đón khách.

Việc mở tuyến xe chồng chéo gây biến tướng trong vận tải hành khách tạo thế lực ngầm gây mất đoàn kết giữa các doanh nghiệp, nhà xe.

Các doanh nghiệp này mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc xử lý, đưa hoạt động vận tải chạy đúng với các lốt đã được Sở GTVT cấp phép, tạo cạnh tranh lành mạnh giữa các doanh nghiệp vận tải.

Trao đổi với PV Dân Việt về vấn đề này, đại diện Bộ GTVT cho biết: "Nhằm xử lý dứt điểm hiện tượng "xe dù, bến cóc", xe trá hình tuyến cố định, xe ghép, xe tiện chuyến, Bộ GTVT đã có văn bản gửi các địa phương đề nghị kiểm tra xử lý".

Cụ thể, Bộ GTVT đã có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố đề nghị vào cuộc quyết liệt và chỉ đạo Sở GTVT chủ trì, phối hợp với lực lượng chức năng, chính quyền địa phương cấp huyện, thị xã, thành phố kiểm tra, xử lý dứt điểm hiện tượng "xe dù, bến cóc", xe trá hình tuyến cố định, xe ghép, xe tiện chuyến trên địa bàn.

Bộ cũng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo kiểm tra, xử lý đối với các văn phòng đại diện của đơn vị vận tải, bãi đỗ trông giữ phương tiện, bãi đỗ xe tạm, tự phát trên địa bàn, khi phát hiện có tổ chức đón, trả khách sai quy định thì kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm. Đồng thời, thực hiện các giải pháp nhằm khắc phục tình trạng nêu trên.

Từ đây, Bộ GTVT đề nghị một số địa phương nắm bắt tình hình, cung cấp danh sách đơn vị vận tải, phương tiện có dấu hiệu vi phạm; địa điểm, tuyến phố, khu vực có "xe dù, bến cóc" hoạt động, kịp thời phản ánh đến Sở GTVT, đến các cơ quan, lực lượng chức năng của địa phương và UBND cấp tỉnh để chỉ đạo kiểm tra, xử lý theo quy định.