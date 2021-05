Bước đột phá của khoa học cho phép con người không bị già đi

Các nhà khoa học có thể sớm tạo ra quy trình chống lại lão hóa

Các chuyên gia cho biết hiện họ đang gần chạm tới cột mốc để đạt được một bước tiến lớn hướng tới việc con người có thể trẻ mãi mãi. Được gọi là "biohacking", nghiên cứu theo đuổi mục đích cải tiến chức năng của cơ thể để chống lại quá trình lão hóa, tuy nhiên nó đã gây ra nhiều tranh cãi trong giới chuyên gia và những người quan tâm.

Dave Asprey là tác giả cuốn sách "Super Human: The Bulletproof Plan to Age Backward and Maybe Live Forever", ông đã có buổi nói chuyện với BBC Reel về cuộc cách mạng hiện tại. Ông nói: "Tôi hoàn toàn không mơ mộng, con số 180 tôi đưa ra không phải là một con số vô căn cứ. Rất nhiều người hỏi chúng ta có thể thực sự chống lại quá trình lão hóa được hay không? Chúng tôi đang trong quá trình thực hiện khoảng 50 đổi mới để kiểm soát sinh học của quá trình lão hóa. Tôi chắc chắn 100% rằng, trong vài năm tới, những cải tiến mới của chúng tôi sẽ đạt thành tựu nhanh hơn tốc độ già đi của một người".

Dave Asprey là tác giả của cuốn 'Super Human'

Ông Asprey đã trải qua một số triệu chứng lão hóa khi còn trẻ, điều này làm dấy lên khát vọng cháy bỏng suốt đời ông là trẻ hơn vào mỗi dịp sinh nhật. Hiện ông đã tham gia một số thí nghiệm sinh học tự làm để kiểm tra tính khả thi của chúng. Và ông ấy không đơn độc trong cuộc theo đuổi này. Giáo sư Dame Linda Partridge là một nhà di truyền học và là Giám đốc sáng lập của Viện Sinh học Lão hóa Max Planck ở Cologne, cho biết: "Một điều ngạc nhiên là sự lão hóa xảy ra ở cả những loài động vật. Có nhiều đặc điểm giống nhau giữa còn người và những loài động vật khác vì vậy nghiên cứu về quá trình lão hóa được mở ra để hiểu về con người và những loài động vật mà chúng ta quan tâm."

Tiến sĩ David Sinclair là một nhà sinh vật học người Úc, là đồng giám đốc của Trung tâm Paul F. Glenn về Sinh học Lão hóa tại Trường Y Harvard. Ông đã nhận được hơn 35 giải thưởng cho nghiên cứu của mình và những đột phá khoa học lớn về quá trình lão hóa. Ông đồng ý rằng các nhà nghiên cứu sắp đạt được một bước tiến lớn. Ông nói: "Khi khoa học về lão hóa và tuổi thọ ngày càng tiên tiến, chúng tôi đang học cách không chỉ làm chậm tác động của lão hóa mà còn thực sự đảo ngược nhiều khía cạnh của nó. Chúng tôi tin rằng các tế bào trong cơ thể chúng ta thật "trẻ trung" khi chúng ta được sinh ra và theo thời gian chúng sẽ mất đi sự trẻ trung đó. Gần đây chúng tôi đã lập trình lại đôi mắt của một con chuột để lấy lại thị lực trẻ của chúng. Tôi tin rằng đó mới chỉ là bước khởi đầu của việc có thể quay ngược đồng hồ để tạo ra các mô trẻ hơn trong cơ thể".

Giáo sư Dame Linda Partridge

Tuy nhiên, biohacking đã nhận được nhiều lời chỉ trích và gây ra tranh cãi giống như cách mà kỹ thuật di truyền đã làm trong nhiều năm. Pat Mooney, giám đốc điều hành của ETC Group, là một người chỉ trích biohacking, người này lập luận rằng – tổng hợp DNA theo thứ tự bằng máy tính xách tay là điều mà bất cứ ai cũng có thể làm để tạo ra gen mới hoặc khôi phục bộ gen ban đầu. Một báo cáo năm 2007 của ETC Group đã cảnh báo rằng mối nguy hiểm của sự phát triển này không chỉ là khủng bố sinh học, mà còn là "lỗi sinh học".

Tại Hoa Kỳ, Cục Quản lý vũ khí hủy diệt hàng loạt của FBI đã làm việc với Ban cố vấn Khoa học Quốc gia về an toàn sinh học của Hiệp hội Vì sự tiến bộ của Khoa học Hoa Kỳ để triệu tập một loạt các cuộc họp thảo luận về an toàn sinh học. Mặc dù không có dự án nào cho đến nay liên quan đến các tác nhân gây hại, nhưng nỗi sợ hãi vẫn còn trong tâm trí của cả các cơ quan quản lý và chính phủ.