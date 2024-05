Buộc phải hủy minishow “Em gái mưa” sát giờ diễn, Hương Tràm “đền bù” cho khán giả bằng cách này

Tối 12/5, vì trời Hà Nội mưa quá lớn, không thể tổ chức đêm nhạc ngoài trời nên BTC minishow "Em gái mưa" đã quyết định hủy đêm nhạc ngay sát giờ diễn. Ngay sau đó, ca sĩ Hương Tràm và Đinh Mạnh Ninh đều đã có lời xin lỗi gửi đến khán giả trên trang cá nhân. Bản thân hai ca sĩ cũng ở tại địa điểm biểu diễn đến cuối cùng để tiễn các vị khách đã đến dự đêm diễn ra xe về nhà.

Hương Tràm chụp ảnh cùng khán giả đến dự đêm nhạc tối 12/5. Ảnh: FBNV

"Vì lý do thời tiết xấu, điều kiện bất khả kháng mưa lớn có thể gây nguy hiểm rủi ro cho toàn bộ khách tham gia, vì vậy, Hương Tràm, Đinh Mạnh Ninh, và BTC River Flows In You rất tiếc phải thông báo minishow "Em gái mưa" tại Music Garden - Nhà hát Lớn (Hà Nội) phải tạm hoãn và dời lại vào 20h ngày 13/5, vẫn tại Music Garden - Nhà hát Lớn.

Hương Tràm rất cảm ơn các khán giả đã đến ủng hộ, yêu thương. Thậm chí, nhiều khán giả ở lại đến cuối cùng với Hương Tràm ngày hôm nay, chỉ mong trời ngừng mưa và đêm diễn được bắt đầu. Cá nhân Hương Tràm sẽ cống hiến hết mình để không phụ lòng chờ đợi và tình yêu thương của quý khán giả", Hương Tràm viết.

Bản thân Đinh Mạnh Ninh cũng nhấn mạnh, việc hủy đêm nhạc vào sát giờ biểu diễn là quyết định vô cùng khó khăn. Ngay sau đó, BTC và ca sĩ đã ngồi lại với nhau để bàn kế hoạch cho chương trình sớm nhất để không phụ lòng khán giả.

Hương Tràm cúi đầu xin lỗi khán giả vì sự cố thời tiết khiến đêm nhạc đã không thể diễn ra. Ảnh: FBNV

Theo thông tin mới nhất từ Hương Tràm và Đinh Mạnh Ninh, minishow"Em gái mưa" sẽ được biểu diễn lại vào 20h tối nay (13/05) tại Music Garden - Nhà hát lớn Hà Nội. BTC sẽ chuẩn bị 2 phương án sân khấu, nếu thời tiết đẹp chương trình vẫn sẽ được diễn ra tại sân khấu ngoài trời như dự kiến, nếu thời tiết xấu sẽ được diễn ra ở sân khấu phía trong Nhà hát Lớn Hà Nội.

"Kính mong quý khán giả thông cảm và sắp xếp thời gian tới tham dự, mọi thắc mắc vui lòng liên hệ trực tiếp BTC chương trình qua Fanpage River Flows In You để được hỗ trợ. Một lần nữa, Hương Tràm xin cảm ơn tình cảm của quý khán giả, các đơn vị đồng hành đã thông cảm cho sự cố này", Hương Tràm nói.

Sau 4 năm sang Mỹ du học, Hương Tràm có khá nhiều sự thay đổi. Ảnh: FBNV

Minishow "Em gái mưa" là đêm nhạc đánh dấu sự trở lại của Hương Tràm sau 4 năm du học tại Mỹ. Nữ ca sĩ đã rất ngóng chờ đêm nhạc này để được gặp lại khán giả thân yêu của mình. Trên trang cá nhân, Hương Tràm hứa hẹn sẽ kể những câu chuyện tình yêu đầy lãng mạn và thăng hoa trong không gian âm nhạc của riêng mình trong ngày tái ngộ.

Trước khi quyết định qua Mỹ du học, Hương Tràm (1995) từng đoạt Quán quân Giọng hát Việt mùa đầu tiên. Cô cũng là nghệ sĩ Việt đã giành được 1 giải Mnet Asian Music Award và 2 giải Cống hiến. Thành tích này giúp cô trở thành nghệ sĩ trẻ nhất nhận giải và đề cử Cống hiến ở tuổi 18.

Cô sở hữu giọng nữ trung (mezzo soprano), nội lực, dày dặn, ấm áp, mộc mạc.... Trong làng nhạc hiện nay, Hương Tràm là một cá tính âm nhạc riêng biệt, màu giọng rất dễ nhận ra, không bị lẫn lộn giữa thị trường vốn nhiều giọng nữ.

Mặc dù không được xem Hương Tràm hát nhưng khán giả vẫn vây quanh và trò chuyện cùng cô, Ảnh: FBNV

Ngay từ đầu, Hương Tràm đã chọn cho mình dòng nhạc Pop hợp tai nghe của giới trẻ. Nhưng không vì thế mà Hương Tràm đánh mất giọng hát của mình. Càng hát cô càng thể hiện rõ bản lĩnh và tiềm năng của một diva tương lai. Nói cách khác, dù hát nhạc thị trường, nhưng Hương Tràm vẫn thể hiện được đầy đủ kỹ thuật và dấu ấn của một nghệ sĩ lớn.

Cô là chủ nhân hàng loạt bản "hít" được khán giả yêu thích như: "Em gái mưa", "Cho em gần anh thêm chút nữa", "Duyên mình lỡ"... Năm 2017, khi bài hát "Em gái mưa" của cô vừa ra mắt đã tạo nên cơn sốt trong cộng đồng âm nhạc Việt Nam. Những bản cover, những dự án parody xuất hiện khắp nơi và cụm từ "em gái mưa" trong giới trẻ cũng được hình thành. MV ngôn tình thoáng chút buồn của cô gái trẻ tuổi mới lớn này đã giúp Hương Tràm giành chiến thắng ở hạng mục MV của năm tại Lễ trao giải Cống hiến 2018.

Cách đây không lâu, tin đồn Hương Tràm bí mật sinh con lan rộng sau khi hình ảnh nữ ca sĩ ôm ấp hai em bé xuất hiện trên mạng xã hội. Không ít khán giả cho rằng, cô không thực sự đi du học như đã thông báo, ngoại hình thay đổi cùng quá trình học tập khá bí ẩn của nữ ca sĩ cũng khiến nhiều người đặt dấu hỏi.

Trước những đồn đoán, Hương Tràm đã chính thức lên tiếng trên trang cá nhân. Cô cho biết, mình đã có mặt tại Việt Nam sau 4 năm du học và bắt đầu hành trình cống hiến với nghệ thuật tại quê nhà. Tuy nhiên, một số thông tin sai sự thật lan truyền đã gây ảnh hưởng đến hình ảnh và tên tuổi của cô. Vì thế, cô và phía công ty quản lý sẽ thực hiện hành động pháp lý mạnh mẽ để đối phó với những thông tin sai sự thật nhắm vào cô trên các trang thông tin, mạng xã hội. Hiện tại, đơn vị này đang tiến hành thu thập thêm chứng cứ về các hành vi bôi nhọ và phỉ báng Hương Tràm.