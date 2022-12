Buổi ra mắt sách và triển lãm tranh đặc biệt của ông và cháu

Họa sĩ Đỗ Thiên Hương vẽ bìa cho quyển sách "Keo vật thần kỳ" của ông nội, cố nhà văn Hoàng Ly. Ảnh: N.H

Đỗ Thiên Hương không chỉ là họa sĩ mà chị còn thực hành thiền, trường chay và thực hành lối sống gần gũi với thiên nhiên. Nói về chủ đề "Năng lượng" của 24 sáng tác của mình, chị chia sẻ: "Sau đại dịch Covid-19, đời sống tinh thần và vật chất của con người bị ảnh hưởng, vì vậy, cần phải có nguồn năng lượng tích cực để lấy lại sự cân bằng.

Các sáng tác của tôi theo khuynh hướng năng lượng thiền, năng lượng ngũ hành (kim, mộc, thủy, hỏa, thổ), năng lượng vàng, năng lượng bình an nhằm cân bằng lại nội tại, và thể hiện ra ngoài bằng tình yêu thiên nhiên, bảo vệ môi trường sống, lan tỏa tình yêu thương".



"Năng lượng lửa" - tranh của Thiên Hương

Điều đặc biệt, trong buổi ra mắt tranh này, Thiên Hương và cha ruột là nhà báo, nhà thơ Đỗ Hồng Linh (Hoàng Linh) đã giới thiệu quyển sách mới được phát hành tên là "Keo vật thần sầu", di cảo của cố nhà văn Hoàng Ly, một nhà văn nổi tiếng với tiểu thuyết võ hiệp đường "Giặc cái". Bên cạnh đó, ông còn nhiều tác phẩm được độc giả yêu thích như Gái bán trời, Gái giặc biển, Ma cà rồng, Giặc tình…

Họa sĩ Đỗ Thiên Hương bên tác phẩm tại triển lãm

Nói về quyển sách này, nhà báo - nhà thơ Hoàng Linh, bộc bạch: "Tuyển tập Keo vật thần sầu này gồm 8 truyện cha tôi viết, dự định sẽ xuất bản trong bộ truyện nhiều tập Mây trắng còn bay, một hình thức truyện hóa các giai thoại dân gian đặc biệt. Rất tiếc, điều mong muốn của ông không thành, vì cha tôi mất năm 1981 nên 8 truyện ngắn trong tập truyện Keo vật thần sầu này trở thành những sáng tác sau cùng của cha tôi. Đây là những tác phẩm chưa từng được xuất bản và công bố".

Bìa sách do cháu nội họa sĩ Đỗ Thiên Hương vẽ và chị rất hạnh phúc khi được giới thiệu di cảo của ông nội vào dịp kỷ niệm 20 năm sáng tác của mình. Keo vật thần sầu do Nhà xuất bản Hội nhà văn phát hành. Vì số lượng sách in có hạn, không phân phối trên hệ thống nhà sách, nên độc giả nào muốn tìm hiểu hoặc mua sách xin liên hệ với nhà thơ, nhà báo Hoàng Linh.