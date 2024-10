Cả đêm chả dám ngủ do lũ sông Thao dâng cao, dân Yên Bái canh dòng nước đục ngầu

Do chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió trên cao, từ 19 giờ ngày 30/9 đến 16 giờ ngày 1/10, các khu vực trong tỉnh Yên Bái có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 70-200mm, một số nơi cao hơn 200mm.

Do đó, tối 1/10, mực nước sông Thao (sông Hồng) tại Yên Bái tiếp tục dâng nhanh. Mực nước lúc 20 giờ ngày 1/10 trên sông Thao là 31,50m (trên báo động 2 là 0,50m); mực nước trên sông Ngòi Thia là 42,53m (dưới háo động 1 là 1,97m). Mực nước dâng nhanh đã gây ngập úng tuyến đường Thanh Niên thuộc phường Hồng Hà, TP Yên Bái.

Trước nguy cơ mực nước có thể tiếp tục lên cao và để bảo vệ tài sản, ngay trong chiều tối 1/10, người dân đã gấp rút chuyển các tài sản các giá trị lên vị trí cao hơn. UBND phường Hồng Hà (TP Yên Bái) đã phối hợp với các lực lượng chức năng hỗ trợ người dân di chuyển ra khỏi vùng ngập lụt.

Chiều 1/10, nước sông Thao (sông Hồng) đã bắt đầu tràn vào đường Thanh Niên lần thứ 2 trong vòng gần 1 tháng qua. Ảnh: PV

Chị Nguyễn Thu Hương (trú tại đường Thanh Niên, phường Hồng Hà, TP Yên Bái) cho biết: "Chiều nay khi nhận được tin cảnh báo lũ, khu dân cư chúng tôi đã chủ động di chuyển các tài sản có giá trị, phòng khi nước dâng cao. Và đến hiện giờ thì nước dâng rất nhanh, chỉ cách nhau vài phút nhưng mực nước đã dâng cao hơn 20cm. Tôi hiện đang rất hoang mang, và có lẽ cả đêm nay gia đình chúng tôi không dám ngủ để theo dõi tình hình nước lũ đang dâng lên".

Nước sông Thao (sông Hồng) đã tràn vào đường Thanh Niên, phường Hồng Hà, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Ảnh: PV

Việc nước sông Thao đang dâng nhanh gây ngập lụt lần thứ 2 trong vòng chưa đầy 1 tháng là điều chưa từng xảy ra tại khu vực này. Rất nhiều dân đang rất lo lắng vì tình hình diễn biến phức tạp của mưa lũ năm nay. Việc chưa phục hồi kinh tế sau lũ, lại tiếp tục xảy ra ngập lụt đang là điều trở ngại lớn đến cuộc sống người dân ở nơi đây.

Đồng thời trong ngày 1/10, tỉnh Yên Bái ghi nhận nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng gây ách tắc giao thông như sạt lở tại Km47 quốc lộ 70, các điểm sạt lở ở huyện Văn Yên, tiềm ẩn nhiều nguy cơ cao sạt lở nghiêm trọng tại các khu dân cư sinh sống.

Người dân xã Yên Phú, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái di chuyển tài sản do nguy sạt lở. Ảnh: PV

Cũng do ảnh hưởng của mưa kéo dài, từ tối ngày 30/9 đến 16 giờ ngày 1/10 trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã có nhiều thiệt hại về trồng trọt, nhà cửa và đường giao thông. Đặc biệt đã có 1 người tử vong do sét đánh là chị Triệu Thị T (SN 1995, trú tại Bản Chao, xã Tú Lệ, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái).