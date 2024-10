KHẨN: Lũ trên sông Thao tại Yên Bái lại lên nhanh, sắp trên báo động 3, cảnh báo nhiều nơi ngập sâu

Theo bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, mực nước trên sông Thao (Yên Bái) đang lên nhanh, lúc 18h/01/10, mực nước tại trạm Yên Bái 31,13m, trên báo động 2 là 0,13m.

Dự báo, trong 6-12 giờ tới, lũ trên sông Thao tại Yên Bái tiếp tục lên trên mức báo động 3. Trong 12-24 giờ tiếp theo, lũ trên sông Thao tại Yên Bái có khả năng đạt đỉnh, sau xuống và ở trên mức báo động 3.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo nguy cơ ngập lụt diễn ra tại khu vực trũng thấp phường Yên Ninh, phường Hồng Hà, phường Minh Tân, phường Nguyễn Thái Học, phường Nam Cường, phường Đồng Tâm, phường Hợp Minh, xã Tuy Lộc, xã Âu Lâu (thành phố Yên Bái), thị trấn Cổ Phúc, Quy Mông, Kiên Thành, Báo Đáp, Việt Thành (huyện Trấn Yên), thị trấn Yên Bình (huyện Yên Bình), thị trấn Mậu A, Mậu Đông, Đông An, Đại Phác, Mỏ Vàng, Viễn Sơn, An Phú, An Thịnh, Yên Hợp (huyện Văn Yên).

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi tại tỉnh Lào Cai, Yên Bái.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ: Cấp 2.

Mưa lớn, lũ quét, sạt lở, ngập úng do bão số 3 đã gây thiệt hại lớn về người và tài sản của người dân trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Ảnh: Báo Yên Bái.

Lũ trên các sông, suối lên gây ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế-xã hội.

Trong khi lũ trên sông Thao đang lên nhanh thì chiều 1/10, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai- Tìm kiếm cứu nạn (PCTT & TKCN) huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái vừa có Công văn số 2049/TDTB- p2 về việc điều tiết tăng lưu lượng qua công trình đập trần nhà máy thủy điện Thác Bả

Công văn gửi Ban Chỉ huy PCTT & TKCN các huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ; huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang; các xã, thị trấn: Thác Bà, Vĩnh Kiên, Yên Bình, Đại Minh, Hản Đà huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái;Vân Du, Phú Lâm, Hùng Xuyên, Đoan Hùng, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ; xã Mỹ Bằng huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang và Công ty Cổ phần đầu tư thủy điện Thác Bà nêu:

Căn cứ Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng ban hành kèm theo Quyết định số 740/QĐ-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ; Căn cứ Điều 11 Quy trình vận hành hồ chứa thuỷ điện Thác Bà ban hành kèm theo Quyết định số 4629/QĐ-BCT ngày 14/12/2018 của Bộ Công Thương;

Căn cứ các thông số vận hành hồ chứa thủy điện Thác Bà, đến 15 giờ 00 phút ngày 01/10/2024, mực nước hồ Thác Bà đạt cao trình 57,71 m, lưu lượng nước về hồ khoảng 756 m³/s, tổng lưu lượng về hạ du 539 m³/s, mực nước hạ lưu 24,43 m.

Do lưu vực hồ Thác Bà tiếp tục có mưa to đến rất to, các hồ thủy điện phía thượng nguồn trên lưu vực tiếp tục xả lũ, để đảm bảo vận hành an toàn công trình, Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà bắt đầu điều tiết mở tăng lưu lượng qua đập tràn công trình thủy điện Thác Bà vào hồi 18 giờ 00 phút ngày 01/10/2024, lưu lượng qua đập tràn từ 690m³/s, duy trì phát tối đa 02 tổ máy với lưu lượng 270 m³/s. Tổng lưu lượng nước xả và phát qua 2 tổ máy xuống hạ lưu 960m³/s. Mực nước hạ lưu sẽ tăng lên trên 2-3 m so với thời điểm hiện tại.